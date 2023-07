Urbano Cairo ha presentato a Milano i Palinsesti La7 autunno – inverno 2023-2024 tra novità e conferme. Scopriamo tutta l’offerta televisiva in arrivo nei prossimi mesi sul canale televisivo privato italiano di proprietà del gruppo Cairo Communication.

Palinsesti La7 2023-2023, programmi autunno – inverno: tornano Lilli Gruber e Giovanni Floris

I palinsesti televisivi di La7 per l’annata 2023-2024 sono nel segno di cinque elementi di forza: informazione, approfondimento, inchieste, intrattenimento culturale e satira. A Milano, il dirigente Urbano Cairo ha presentato il nuovo palinsesto di La7 per la stagione

televisiva 2023/2024. Partiamo dalle conferme, gli intoccabili di La7: Enrico Mentana, Lilli Gruber, Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Corrado Formigli, Diego Bianchi, Aldo Cazzullo, Licia Colò, Tiziana Panella. E ancora del gruppo storico della rete generalista fanno parte anche: David Parenzo, Marianna Aprile, Luca Telese. Non mancano le new entry come quella di Massimo Gramellini che approda a La7 dopo diversi anni trascorsi in Rai.

La Rete Cairo Communication, diretta da Andrea Salerno, ha fatto passi da gigante negli ultimi anni diventando una delle più seguite del piccolo schermo. In particolare La7 è la 5a Rete più vista in prime time battendo Rai2 e Rete4. Un ottimo risultato per il gruppo editoriale che, con tv + digital, registra ogni mese più di 38 milioni di spettatori. Anche il digitale registra numeri importanti: 26,2 milioni le stream views

medie mensili sui siti e app La7, con 7,3 milioni di utenti unici.

Palinsesti La7 2023-2024, i programma che vedremo da settembre: da Dimartedì a Piazzapulita

La stagione televisiva dei Palinsesti La7 2023-2024 riparte nel segno dell’informazione quotidiana. A cominciare con l’appuntamento del TG La7 diretto e presentato da Enrico Mentana che si dividerà anche con le immancabili #maratonementana nei momenti più cruciali per il Paese. A seguire “Otto e mezzo” di Lilli Gruber. Tra le conferme della prossima stagione: “diMartedì” di Giovanni Floris, “Atlantide” di Andrea Purgatori,

la seconda edizione di “Una Giornata Particolare” condotto da Aldo Cazzullo, “Piazzapulita” di Corrado Formigli, “Propaganda Live” con Diego Bianchi, Makkox e tutta “la banda”, e infine “Eden – Un pianeta da Salvare” di Licia Colò.

Non solo, Cairo ha confermato nei palinsesti 2023-2024 di La7 anche “Omnibus” condotto da Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, “Coffee Break” di Andrea Pancani, “Tagadà” di Tiziana Panella e la seconda edizione di “C’era una volta il Novecento” con Alessio Orsingher e Luca Sappino. Ma passiamo alle novità: dopo l’addio di Myrta Merlino passata a Mediaset per condurre il nuovo “Pomeriggio 5”, il talk del mattino “L’aria che tira” ricomincia con Davide Parenzo.

Palinsesti La7 2023-2024 tra novità e conferme: Massimo Gramellini e Longo

Tra le new entry Massimo Gramellini con un doppio appuntamento il fine settimana con un programma presentato come “una bussola per leggere e capire l’attualità”. A gennaio 2024 arriva poi un nuovo programma di inchieste. Si tratta di “100 (contaminuti)” con Corrado Formigli e Alberto Nerazzini dedicato alle inchieste sul nostro Paese.

Alessandro Barbero, invece, sarà alla guida di alcuni speciali in prima e seconda serata, mentre Ezio Mauro si occuperà di uno speciale della prossima stagione di “Atlantide”. Tra i programmi confermati anche “Lingo” ma senza Caterina Balivo approdata su Rai1. Spazio poi agli eventi: dalla Ginnastica Ritmica al Palio di Siena. I palinsesti di La7 puntano anche sul cinema con le prime tv di “Nuclear Now” diretto da Oliver Stone e “Worth – Il patto di Sara Colangelo“. In programma anche grandi classici come “The imitation game” e “Promised land“.

Che dire: la stagione televisiva 2023-2024 di La7 che non ha nulla da invidiare alle altre reti televisive!