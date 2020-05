Palermo Chiama Italia (#PalermoChiamaItalia) celebra due anniversari che hanno segnato la storia del nostro Paese: il 23 maggio e il 19 luglio del 1992. Due ricorrenze che la Rai vuole omaggiare con una speciale programmazione spalmata su tutte le sue reti televisive per non dimenticare il sacrificio di uomini che hanno perso la vita nelle stragi di Capaci e di Via D’Amelio.

Palermo Chiama Italia 2020 celebra il coraggio degli italiani

Palermo Chiama Italia 2020 scritto anche #PalermoChiamaItalia è il sentito omaggio che le reti Rai hanno organizzato per celebrare il coraggio degli italiani che si sono messi al servizio del Paese in uno dei momenti più drammatici della nostra storia recente. Naturalmente queste celebrazioni ricadono negli anniversari di due eventi tragici, ma cruciali per la storia del nostro Paese: 23 maggio e il 19 luglio del 1992. Il 23 maggio del 1992 nella strage di Capaci venivano assassinati il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. 57 giorni dopo, il 19 luglio del 1992, nella stage di Via D’Amelio persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

A distanza di 28 anni da quelle stragi, la Rai ha deciso di celebrare questi due anniversari in una maniera totalmente diversa considerando le restrizioni legate all’emergenza Coronavirus. Una circostanza tragica e drammatica, ma che ha visto emergere con forza e prepotenza la bellezza della solidarietà e dell’impegno di scuole, associazioni e cittadini. Per questo motivo la Rai ha pensato bene di celebrare queste stragi con uno spirito di speranza e rinascita stringendosi attorno ai “nuovi eroi di tutti i giorni”.

Si tratta di medici, infermieri, esponenti delle forze dell’ordine, insegnanti, militari, volontari della Protezione Civile, farmacisti, commercianti, riders, impiegati dei supermercati, persone che stanno dedicato la loro vita agli altri in questo momento così difficile per il nostro Paese.

Palermo Chiama Italia, la programmazione Rai

PalermoChiamaItalia mai come quest’anno si presenta come una celebrazione alla vita e al coraggio. Tantissimi i contenuti editoriali e gli speciali previsti sulle reti Rai. A cominciare dalla copertura informativa presente in diversi programmi di successo del daytime come “Uno Mattina“, “Storie Italiane” e “La Vita in diretta“. Martedì 19 maggio, invece, appuntamento in prima serata su Rai1 con il film “Felicia Impastato” con protagonista Lunetta Savino che interpreta la madre di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio del 1978. Sabato 23 maggio, nell’anniversario della strage di Capaci, ampio spazio nella puntata delle 7.45 di “Uno Mattina in Famiglia” e successivamente dalle 16.45 a “ItaliaSì!” di Marco Liorni.

Anniversario morte Giovanni Falcone e Borsellino: programmi Rai2 e Rai3

Su Rai2, invece, tra gli appuntamenti da non perdere segnaliamo: venerdì 22 maggio approfondimenti nel programma “I Fatti Vostri“, mentre sabato 23 maggio in prima serata con lo speciale di “Petrolio” di Duilio Gianmaria.

Anche Rai3 dedicherà ampio spazio a questo anniversario: venerdì 22 maggio alle ore 13.15 appuntamento con la puntata speciale di “Passato e presente” dedicata ai giudici Falcone e Borsellino. Alle ore 15.20, invece, appuntamento con “Maestri” dedicato ai più giovani sul tema della legalità. Ma non finisce qui, visto che sabato 23 maggio appuntamento alle ore 18.00 con lo speciale di Rai Storia “C’era una volta a Palermo… Falcone e Borsellino“, i due giudici accomunati dallo stesso tragico destino.