La terza edizione dell’Outdoor Film Festival, evento cinematografico con sede a San Valentino Torio, è giunta alla sua conclusione. Con la direzione artistica di Giuliano Squitieri, il festival è organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci guidata da Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri. Quest’anno ha registrato un’affluenza di circa 20mila persone, accorse per assistere ai numerosi eventi in programma. Tra le star internazionali presenti, hanno partecipato Sasha Pieterse (Pretty Little Liars), Tyler Posey (Teen Wolf), Fabian Wagner (Direttore della fotografia di Game of Thrones), Noah Schnapp (Stranger Things) e Asa Butterflield, noto principalmente per i suoi ruoli in Sex Education, Hugo Cabret, Il bambino col pigiama a righe.

L’Outdoor Film Festival: l’evento cinematografico che unisce i giovani da tutta Italia

Un’edizione di successo, ricca di appuntamenti che hanno permesso ai più giovani di vedere alcune delle loro star preferite. Tra incontri, proiezioni e Masterclass il Festival è riuscito a creare momenti memorabili per tutti i fan della settima arte e della serialità.

Un appuntamento pensato per i giovani e dedicato ai giovani, coinvolgendo artisti e talenti che hanno già lasciato il segno nel panorama cinematografico e seriale.

Uno dei momenti più attesi del Festival è stato l’esclusivo Red Carpet, che ha visto sfilare anche alcune star italiane. Tra queste: Valeria Angione, Eleonora Gaggero, Nunzia Schiano, Beatrice Luzzi, Sara Lazzaro, Luca Melucci, Sebastiano Pigazzi, Mauro Lamanna, Ludovico Di Martino, Cristiana Dell’Anna e Arturo Muselli. Inoltre, sono stati accolti anche degli ospiti internazionali. Hanno partecipato infatti Sasha Pieterse, Tyler Posey, Noah Schnapp e Asa Butterflield, che sono saliti sul palco presentati da Daniele Giannazzo, in arte DANinSERIES, per degli incontri con il pubblico.

I vincitori dell’Outdoor Film Festival

Il premio per il Miglior lungometraggio è andato a Un giorno d’estate di Gaetano Di Lorenzo, premiato anche come Miglior regia. Vena di Chiara Fleischhacker si è aggiudicato due statuette: Paul Wollin come Miglior attore e Lisa Jilg come Miglior fotografia. Migliore attrice invece è andato a Eleonora Gaggero per Dreams.

Tra i cortometraggi, ha vinto Pinocchio Reborn di Matteo Cirillo. Laddove Manchi di Mauro Lamanna invece ha ricevuto il premio per Miglior regia. Il miglior attore è stato Gianmarco Saurino, mentre la miglior Attrice è Nunzia Schiano per la sua interpretazione in Shangai. Infine, la miglior fotografia è andata Sergio Grillo nel film Love And Chewing Gum di Arianna Di Stefano.

Il festival è stato realizzato con il contributo del Comune di San Valentino Torio e della Fondazione Banco di Napoli e della Film Commission Regione Campania, col patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno, in partnership con il 3C LAB dell’Università Salerno.