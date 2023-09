Tutto pronto per il ritorno di Lilli Gruber su La7 con la nuova stagione di Otto e mezzo, programma di approfondimento quotidiano con ospiti in studio e l’editoriale di Paolo Pagliaro. Ecco quando in tv e la data di partenza.

Otto e mezzo di Lilli Gruber: quando in tv su La 7

Lilli Gruber torna nella fascia dell’access prime time di La7 con la nuova edizione di Otto e Mezzo. La data di inizio del programma di informazione ed attualità è fissata per lunedì 11 settembre dalle ore 20.30 subito dopo il Tg La7 diretto e presentato da Enrico Mentana. La conduttrice e giornalista è pronta a fare compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 con uno sguardo attento rivolto alla politica e a tutto il mondo dell’attualità.

Tra i programmi di approfondimento più seguito del piccolo schermo, la Gruber durante l’ultima edizione ha parlato di Covid, ma anche del Governo Meloni dando voce anche all’opposizione. Non solo, nel giorno della morte di Silvio Berlusconi ha dedicato una puntata al Cavaliere rendendo omaggio alla famiglia. “Innanzitutto vorrei fare le condoglianze mie e di tutta la famiglia di Otto e Mezzo. Con Berlusconi se ne va un leader che nel bene e nel male ha cambiato la storia del nostro paese e dell’Italia” – le parole della giornalista.

Lilli Gruber: “oggi è cambiato tutto, ma non i pregiudizi nei confronti delle donne”

Giornalista e conduttrice di successo, Lilli Gruber in una intervista rilasciata a La7 ha parlato di come è cambiato il ruolo della donna nel corso degli anni. La conduttrice di Otto e Mezzo, ex volto noto del Tg Rai, ha precisato: “oggi praticamente la metà dei giornalisti sono donne, e questo automaticamente ha fatto cambiare tante cose. Quando io sono diventata famosa come conduttrice televisiva di un Tg avevo neanche trent’anni e la gente mi fermava per strada e mi diceva “ah che brava annunciatrice, che bella presentatrice”. Era escluso per il vasto pubblico che io potessi essere una giornalista, perché il ruolo del conduttore di telegiornale era riservato ai maschi“.

Per fortuna oggi tante cose sono cambiate, visto che tantissimi programmi sono affidati alla conduzione di donne. “Oggi tutto questo è cambiato, così come sono cambiati i numeri nel mondo dell’informazione e anche della televisione” – ha dichiarato la Gruber che ha però ricordato – “continuano però a restare tanti pregiudizi nei confronti delle donne per quanto riguarda i posti di potere. Ecco, nei luoghi di potere ci sono poche donne, anche quando sono molto più brave dei maschi. Sono una delle poche che ha un programma suo, sono responsabile di Otto e Mezzo del gruppo di lavoro. Naturalmente oneri e onori, sono responsabile dei risultati e degli ascolti sia quando le cose vanno bene, che quando vanno meno bene. Bisogna sempre rischiare se si vuole ottenere qualcosa“.

L’appuntamento con Otto e Mezzo 2023 di Lilli Gruber è dall’11 settembre 2023 su La7.