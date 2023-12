La Coppa Italia, dopo anni di low profile, è tornata ad infiammare il cuore dei tifosi e oggi è uno degli eventi sportivi più seguiti in tv. Del resto, oltre al Campionato, è il secondo trofeo nazionale al quale ogni squadra può ambire! Inoltre coinvolge compagini di serie A, B e C, quindi abbraccia davvero un gran numero di appassionati.

Dal 5 Dicembre si ricomincia con gli Ottavi di Finale, che prevedono incontri avvincenti e dal risultato tutt’altro che scontato. Siete pronti per questa piccola maratona di calcio sul piccolo schermo? Vi diciamo a che ora, in quali date e su quali canali poter assistere alle partite in programma.

Ottavi di Finale di Coppa Italia: si ricomincia Martedì 5 Dicembre

Gli Ottavi di Finale di Coppa Italia prenderanno l’avvio Martedì 5 Dicembre con la partita Lazio – Genoa, che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Il giorno seguente, Mercoledì 6, toccherà a Fiorentina e Parma scendere in campo all’Artemio Franchi di Firenze.

La formula, modificata solo qualche anno fa, è quella dell’eliminazione diretta, quindi per entrare nei quarti si deve per forza vincere. Si giocherà al meglio dei 90 minuti e, in caso di pareggio, sono previsti i tempi supplementari e i calci di rigore.

La vincente fra Lazio e Genoa dovrà vedersela ai quarti con Roma oppure Cremonese (che si scontreranno il 3 Gennaio), la vincente tra Fiorentina e Parma, incontrerà l’Inter o il Bologna (che si affronteranno il 20 Dicembre).

Quando e dove vedere le partite in tv

Chi non riuscirà, per vari motivi, a recarsi allo stadio, potrà comunque guardare le partite valevoli per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia in diretta tv. Questi i giorni, gli orari e i canali: