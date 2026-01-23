Oscar 2026, le nomination: i favoriti come candidati a miglior film, regia, attore

Il 22 Gennaio sono state annunciate le nomination agli Oscar 2026. In diretta streaming dal Samuel Goldwyn Theater dell’Academy, i due attori Danielle Brooks e Lewis Pullman hanno presentato tutti i candidati. Di seguito, vediamo insieme alcune delle categorie principali.

Oscar 2026, le nomination: i candidati a miglior film, regia, attore e attrice

La notte più prestigiosa del mondo cinematografico sta per tornare. Quest’anno gli Oscar saranno trasmessi nella notte tra il 15 e il 16 marzo, sempre in diretta dal Dolby Theatre. Tra molte conferme e alcune sorprese, elenchiamo i candidati in alcune delle categorie più attese.

Miglior Film

  • Bugonia-  Yorgos Lanthimos
  • F1 – Joseph Kosinski
  • Frankenstein – Guillermo del Toro
  • Hamnet – Chloé Zhao
  • Marty Supreme – Josh Safdie
  • Una battaglia dopo l’altra – Paul Thomas Anderson
  • L’agente segreto – Kleber Mendonça Filho
  • Sentimental Value – Joachim Trier
  • I peccatori – Ryan Coogler
  • Train Dreams – Clint Bentley

 Miglior regia

  • Hamnet – Chloé Zhao
  • Marty Supreme – Josh Safdie
  • Una battaglia dopo l’altra – Paul Thomas Anderson
  • Sentimental Value – Joachim Trier
  • I peccatori – Ryan Coogler

Miglior attore protagonista

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – I peccatori
  • Wagner Moura – L’agente segreto

Miglior attrice protagonista

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrn – Se solo potessi ti prenderei a calci
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Il nostro commento

In queste categorie abbiamo avuto la conferma di alcune candidature di cui si parlava già da tempo. Come nel caso di Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio, entrambi candidati come Miglior attori protagonisti e tra i favoriti di quest’anno, ma anche di Jessie Buckley e Renate Reinsve, nominate come Miglior attrici protagoniste rispettivamente per Hamnet e Sentimental Value.

La categoria ad aver suscitato più critiche, tra quelle elencate, è proprio quella di Miglior Film. Non avevamo dubbi sulla candidatura di alcuni dei film più chiacchierati degli ultimi mesi, tra cui Marty Supreme, Frankenstein, Una battaglia dopo l’altra, Sentimental Value e I peccatori, titoli che hanno già ottenuto un grandissimo successo e rientrano tra i favoriti di quest’edizione.  Ma dispiace l’assenza di altre pellicole validissime uscite nell’ultimo anno.

Prima fra tutte No Other Choice, l’ultimo film di Park Chan-wook, presentato in anteprima all’ultima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Una pellicola che critica aspramente il mondo del lavoro, che ha ottenuto anche un grande consenso di pubblico e critica.

Nonostante ciò, l’attesa resta alta per la notte del 15 marzo, quando si terrà la cerimonia di consegna delle famose statuette.

