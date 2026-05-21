Ascolti tv 20 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Comandante” contro “Lazio-Inter“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 20 maggio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Comandante” vs “Lazio-Inter”. Auditel del 20 maggio 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Succede anche nelle migliori famiglie” contro “Lazio-Inter”. Chi ha vinto?
Rai 1: Comandante, il film diretto da Edoardo De Angelis e interpretato da Pierfrancesco Favino ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.
Su Rai 2: Mare fuori, la sesta stagione della serie ha coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.
Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share del 0.00%.
Canale 5: Tim Battiti Live Spring 2026, l’ultima puntata della speciale edizione primaverile del popolare festival musicale ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.
Italia 1: La fredda luce del giorno, il film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato da Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.
La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che presenta un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00%.
Tv8: The idea of you, il film del 2024 diretto da Michael Showalter con Nicholas Galitzine e Anne Hathaway ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
Nove: Enrico Brignano, lo spettacolo del comico e showman ha strappato un sorriso 0.000.000 spettatori (0.00%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 maggio 2026
RAI 1
- La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;
- Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:36%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
- Beautiful: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share;
- Forbidden Fruit: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
- Uomini e donne: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.
- La forza di una donna: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
- Amici: 0.000.000 telespettatori pari al 0.00%;
- Dentro la notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte dalle 16:55 alle 17:24 e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.