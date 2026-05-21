Ascolti tv 20 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Comandante” contro “Lazio-Inter“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 20 maggio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Comandante” vs “Lazio-Inter”. Auditel del 20 maggio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Succede anche nelle migliori famiglie” contro “Lazio-Inter”. Chi ha vinto?

Rai 1: Comandante, il film diretto da Edoardo De Angelis e interpretato da Pierfrancesco Favino ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Su Rai 2: Mare fuori, la sesta stagione della serie ha coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha informato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share del 0.00%.

Canale 5: Tim Battiti Live Spring 2026, l’ultima puntata della speciale edizione primaverile del popolare festival musicale ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: La fredda luce del giorno, il film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato da Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che presenta un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio ha incuriosito 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: The idea of you, il film del 2024 diretto da Michael Showalter con Nicholas Galitzine e Anne Hathaway ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Enrico Brignano, lo spettacolo del comico e showman ha strappato un sorriso 0.000.000 spettatori (0.00%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 20 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il di share; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:36%.

CANALE 5