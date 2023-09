Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 9 settembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 9 settembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo weekend risulterà importante e vi permetterà di recuperare dal punto di vista fisico. Se dovete iniziare un progetto, o quantomeno parlarne, non esitate perché l’autunno porterà conferme: favoriti il settore dei contatti e delle amicizie. In arrivo una buona proposta o una soluzione stimolante, magari direttamente un vantaggio di tipo lavorativo. La giornata di domenica vi regalerà qualcosa in più, fatevi trovare pronti e non perdete le occasioni!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Da un po’ di tempo si sta discutendo sul patrimonio familiare o su questioni che riguardano il denaro e la casa quindi cercate di mantenere la calma e di trovare una soluzione sfruttando la diplomazia e la razionalità. Altri invece si sono sentiti traditi da una persona alla quale è stata data fiducia in passato. Non farete più le stesse cose di prima e le responsabilità saranno maggiori.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

E’ importante dimenticare per non stare male: chi ha avuto problemi personali o difficoltà sul lavoro ora dovrebbe cercare di voltare pagina e dare più spazio ai sentimenti, che sono sempre un toccasana di vita. Le questioni legali in cui siete impegnati, invece, non si risolveranno prima di autunno quindi meglio mettersi l’anima in pace e resistere fino a quel momento!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avete prove importanti da superare, vi sentite come se doveste scalare una vetta. Non c’è certezza di riuscita ma, per un motivo o per un altro, avete deciso di provarci con tutti voi stessi e vedere che succede. Chi ha chiuso un’attività invece resta in attesa di una riconferma, chi invece ha un’impresa o segue una startup avrà ripensamenti e si troverà costretto a studiare nuove strategie.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le stelle sono più favorevoli ora dal punto di vista dei sentimenti, favoriti incontri romantici o anche semplicemente uscite con gli amici per svagarsi e mettere da parte le tensioni. State infatti vivendo un periodo stancante, ma cercate di resistere perché presto le acque si calmeranno un po’ e avrete modo di rifiatare. In arrivo belle emozioni che dovranno solo essere vissute a cuor leggero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Alcuni nati sotto questo segno hanno vissuto una crisi nel weekend. Il lavoro vi sta impegnando molto soprattutto mentalmente e voi tendete a somatizzare, facendo implodere stress e nervosismo. Questa non è la soluzione migliore perché vi farebbe bene sfogarvi, anche se tutto ciò potrebbe costarvi ancor più fatica ma almeno non vi terrete tutto dentro. Ci sono fastidi o malesseri fisici da superare, tenete duro!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo fine settimana sembra interessante e promettente per i sentimenti; evitate di tornare con la mente al passato. Tra l’altro i nuovi legami sono favoriti e siete al centro dell’attenzione, o nell’occhio del ciclone, per alcune cose che avete detto e il vostro senso di giustizia potrebbe non collimare con quelli degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se ci sono contrasti in casa o in famiglia bisognerebbe risolverli entro questa sera. Oggi è la giornata migliore per staccare dalla quotidianità e riprendersi un pò dopo un periodo di stress che ha causato momenti di grande stanchezza e di malessere difficile da gestire. Sul lavoro vorreste avere qualche garanzia in più ma al momento potreste dovervi accontentare in attesa di tempi migliori.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo fine settimana qualcosa rischia di andare storto. Se avete a che fare con una persona troppo gelosa, o magari siete in dubbio tra due relazioni, fate attenzione a non dire parole di troppo. Meglio continuare a riflettere. Siate prudenti anche negli sforzi fisici e tenete duro se dovete sostenere il peso di alcune questioni di lavoro o riguardanti la casa.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete stanchi e affaticati, a turbarvi sono alcuni problemi che hanno riguardato l’amore; di solito lasciate fare e non vi intromettete nelle questioni altrui, ma qualcuno ha voluto metterci lo zampino e dire la sua… e ora ne sta pagando un po’ le conseguenze. Fatevi scivolare le cose addosso senza dar troppo peso a ciò che vi dicono, già da domenica pomeriggio le cose andranno meglio perciò non cedete a un momento negativo passeggero.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Attenzione ai rapporti con gli altri che in questo periodo sembrano un po’ complessi visto che qualche tempo vi rimane difficile risolvere problemi e trovare soluzioni. Da una parte c’è l’opposizione di Giove a condizionarvi, dall’altra siete nervosi per decisioni che tardano ad arrivare o partenze di lavoro che slittano… la vostra voglia di emergere è tanta ma cercate di non farla diventare eccessiva, mantenete la calma e capite dove potete intervenire per incidere sulle cose.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Se dovete chiarire situazioni che non vanno meglio farlo prima di domenica pomeriggio. L’imperativo per le prossime 48 ore è vivere con cautela, soprattutto dal punto di vista fisico che dovete recuperare un po’ di energie. É vero che volete rimettervi subito in gioco senza perdere tempo, tuttavia senza la giusta carica potreste incontrare più difficoltà del previsto… dunque meglio sacrificare uno o due giorni per riposarsi e poi partire con slancio. Attenzione a contrasti con collaboratori o persone che non vogliono fare ciò che voi vorreste!

