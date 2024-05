Endless Love ci regala ogni giorno nuove emozioni e colpi di scena. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi nei prossimi episodi inediti della seconda stagione in onda nel daytime di Canale 5 assisteremo a un violento scontro tra cognate. Banu e Zeynep saranno infatti protagoniste di un acceso diverbio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Turchia Endless Love: scontro tra Banu e Zeynep

Nel corso della seconda stagione Endless Love vedremo Banu e Zeynep alle prese con un acceso diverbio. Il motivo sarà legato al fatto che la moglie di Tarik scoprirà che la cognata ha una relazione con Emir e non approverà affatto.

Banu mediterà di raccontare anche a Fehime e Hüseyin ciò che sta combinando Zeynep, ma non sarà affatto sicura che i suoceri saranno disposti a crederle. I due infatti non la vedranno di buon occhio.

I coniugi Soydere – dopo il matrimonio segreto di Zeynep – non prenderanno affatto bene la notizia che anche il loro figlio intenda convolare a nozze senza rivelare tutto, e ciò creerà inevitabilmente degli attriti.

Spoiler turchi Endless Love, una convivenza difficile

Dopo il matrimonio, Tarik e Banu apriranno un’attività che però non darà i risultati sperati. I due finiranno per perdere anche la casa e saranno costretti ad andare a vivere a casa dei genitori di lui. La convivenza non sarà affatto facile, visto che Banu non andrà d’accordo né con Zeynep, né tantomeno con Fehime.

I coniugi Soydere non riusciranno ad accettare il fatto che lei e Tarik siano convolati a nozze in silenzio.

Banu scopre il segreto di Zeynep nelle prossime puntate Endless Love

Banu non tarderà a capire che Zeynep avrà un amore nascosto, ma inizialmente non riuscirà a dare un volto all’uomo che avrà fatto battere il cuore della cognata. Solo più tardi, ascoltando senza essere vista una conversazione telefonica di Zeynep, Banu capirà che si tratta di Emir.

“Zeynep non devi scherzare, altrimenti confesserò ai tuoi genitori che hai un amante”

Con queste parole Banu proverà a convincere la cognata a lasciarsi alle spalle quella relazione pericolosa. Ma Zeynep non sembrerà affatto disposta a lasciarsi intimidire e ribatterà, minacciando la cognata di rivelare a Tarik che quest’ultima ha preso dei soldi dalla Holding Kozcuoğlu.

Le minacce verbali finiranno per tramutarsi in scontro fisico, e Banu schiaffeggerà Zeynep. Solo l’intervento di Fehime riuscirà a placare le due. La donna – dopo averle divise – vedrà Banu come la cattiva di turno, ma lei non ci starà e le risponderà “Prima di urlare contro di me dovresti controllare tua figlia per capire cosa fa“. Fehime sarà perplessa davanti alle parole della nuora e non saprà più cosa pensare.

Banu finirà per rivelarle a cosa si riferiva, e quindi informare la suocera della relazione tra Zeynep ed Emir? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler turchi ci porteranno le ultime news Endless Love. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.