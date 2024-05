L’Isola dei Famosi 2024 stasera, giovedì 16 maggio 2024, non va in onda su Canale 5. Il reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria con la partecipazione degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese salta anche questa settimana il doppio appuntamento. Come mai? E soprattutto cosa va in onda al suo posto e quando torna su Canale 5?

Perché l’Isola dei famosi non va in onda oggi, giovedì 16 maggio 2024?

Stasera, giovedì 16 maggio 2024, non va in onda L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Salta anche questa settimana il doppio appuntamento con il reality show di Canale 5. Un’edizione difficile sotto ogni punto di vista: a cominciare dal cast che si è sempre più ristretto per via di una serie di abbandoni, ultimo quello di Joe Bastianich. Poi c’è stata l’espulsione di Francesco Benigno, fino al ritiro forzato di alcune naufraghe che non sono proprio spiaggiate in Honduras. Un compito davvero difficile per Vladimir Luxuria, ex naufraga ed opinionista, per la prima volta al timone del reality show dopo la lunga era di Ilary Blasi.

Sta di fatto che l’Isola anche stasera, giovedì 16 maggio 2024, salta il suo doppio appuntamento settimanale. All’inizio il reality era previsto il lunedì e giovedì sera, ma in corsa è cambiato tutto. Anche questa sera Mediaset ha deciso di posticipare la nona puntata dell’Isola per lasciare spazi ai nuovi episodi di “Viola come il mare 2” con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman.

Cosa va in onda al posto de L’Isola dei Famosi 2024 e quando torna in tv?

Questa sera, giovedì 16 maggio 2024, la nona puntata de L’Isola dei Famosi non va in onda. Alle ore 21.35 appuntamento in prima serata su Canale 5 con i nuovi episodi di Viola come il mare 2. La serie tv, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, racconta i battibecchi amorosi tra lei e Francesco, Viola cerca di fare pace con la sua malattia.

Per tutti i fan dell’Isola il prossimo appuntamento è previsto per domenica 19 maggio 2024 dalle ore 21.35 sempre in prime time su Canale 5. Cambia ancora la programmazione del reality show che passa dal lunedì alla domenica per cercare di accaparrare più consensi e pubblico visti gli ascolti non proprio entusiasmanti. Durante la lunga diretta i telespettatori scopriranno il nome del prossimo naufrago eliminato. Al televoto questa settimana ci sono: Samuel Peron, Valentina Vezzali, Artur Dainese, Khady e Alvina?