Venerdì 10 maggio è andata in onda la prima puntata de “L’acchiappatalenti”, il nuovo programma di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Nonostante il programma abbia registrato buoni ascolti, sui social le critiche non sono mancate. C’è chi ha definito il programma “confusionario e trash”, chi ha puntato il dito contro Milly Carlucci, chi ha sottolineato la mancanza di originalità paragonando il programma ad altri già visti come “Tu Si que Vales” o “Italia’s got talent”. C’è da dire però che Milly Carlucci è una delle poche che rischia in tv e lo ha fatto anche questa volta proponendo una nuova idea.

Intervista a Milly Carlucci, conduttrice de’ l’Acchiappatalenti

Milly, è soddisfatta per gli ascolti della prima puntata de “L’acchiappatalenti”?

Certo. Un programma nuovo. Un vero e proprio esperimento per Raiuno. Un risultato superiore a quasi tutti i programmi della settimana.

Sui social alcuni commenti sono stati impietosi. Il programma è stato definito caotico e trash. Come mai secondo lei ogni volta che in tv si rischia proponendo nuove idee parte subito la critica?

Da un lato si chiedono novità dall’altro come esci dal tuo seminato piovono critiche. Io e il mio gruppo potremmo tranquillamente vivacchiare nella nostra comfort zone: se facessimo in Primavera Ballando con le stelline o Ballando coi campioni i risultati sarebbero certi. Ma ci piace provare cose nuove e proporle al pubblico. Lo abbiamo fatto con Il cantante mascherato che è stato un successo, che ha coinvolto il pubblico più giovane, e lo stiamo facendo ora provando a riscrivere le regole del talent show, puntando l’obiettivo sui talent scout: Gli Acchiappatalenti appunto. Poi c’è il discorso delle campagne organizzate come quella abbastanza squallida e prevedibile che è stata organizzata prima ancora di vedere il programma.

Non sono mancate esibizioni meravigliose come quella di Silvia Saracino ma anche di Antonio Vaglica. Meno apprezzate quelle del bruco e di Mario il pulcino. Una “trasgressione” televisiva?

Silvia e Antonio sono stato eccezionali, bruco e pulcino sono due personaggi di un grande artista internazionale che gira il mondo con i suoi personaggi si chiama Sethward. Sono quelle trasgressioni che se le fa un programma di nicchia si grida al miracolo, indubbiamente è un personaggio divisivo. Siamo stati invasi da messaggi entusiastici di gente che ha riso alle lacrime e di altri che lo hanno trovato terrificante. Insomma non è passato inosservato.

E’ vero che aveva proposto il ruolo di talent scout anche a Selvaggia Lucarelli?

No, avevamo pensato a lei per la giuria. E’ una persona che stimo in maniera incondizionata. Poi abbiamo pensato che era meglio non mescolare i personaggi di Ballando con quelli dell’Acchiappatalenti.

Tornando al titolo del programma, c’è un talento che avrebbe voluto avere?

No, abbiamo fatto una ricerca tra tanti partecipanti ai vari talent show italiani e internazionali e credo che ci sarà una grande varietà di numeri.

Chi è stato invece il primo a scoprire il suo talento e a metterlo in luce?

Renzo Arbore.

Sta in tv ormai da tanti anni: quanto conta il talento, quanto la fortuna?

Contano soprattutto lo spirito di sacrificio, l’abnegazione e la perseveranza. E chiaramente un po’ di talento e tanta fortuna.

A proposito di carriera: come si fa a durare per oltre 40 anni come ha fatto lei, senza stop bruschi?

Quello che ho detto prima più una grande dose di curiosità.

C’è qualcosa che si rimprovera?

Ma no, sicuramente in tanti di anni di carriera si fanno errori, ma credo che proprio gli errori mi abbiano aiutato a migliorare.

Intanto è al lavoro sulla nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Dobbiamo aspettarci qualche rivoluzione nella giuria?

E’ presto. Tutte le scelte vanno sempre condivise con la Rai. La nostra giuria è fantastica, la migliore della nostra tv, ma mai dire mai…

Si rincorrono anche i rumors sui concorrenti. Le piacerebbe avere Belen Rodriguez come concorrente? L’ha mai “corteggiata” prima?

L’abbiamo contattata lo scorso anno per invitarla in qualità di ballerina per una notte, ma non abbiamo trovato l’incastro di date.

A proposito di Ballando con le Stelle, Enrico Montesano si è detto pentito di aver partecipato al programma. Le è dispiaciuto?

Enrico è un grande artista e finché è stato in gara ha fatto con la nostra collaborazione delle esibizioni magiche ed emozionanti, poi è successo quello che tutti sapete e con grande dispiacere il suo percorso si è interrotto. Resta un artista che stimo enormemente e mi piacerebbe averlo ospite in una puntata.

Una sfida da aggiungere al suo curriculum?

L’affermazione dell’Acchiappatalenti, il consolidamento di Ballando e il ritorno del Cantante Mascherato. Poi in futuro vedremo…