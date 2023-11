Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 11 novembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 11 novembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In amore c’è ancora tanto da chiarire, giornata discreta nelle relazioni inter-personali. Tensioni nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere aiuta nei rapporti con gli altri, c’è uno scontro da superare. Novità in arrivo se cerchi nuovi lavori o cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Spese in eccesso, qualche problema nello studio. Si cominciano a diradare alcune incomprensioni con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giornata strana, difficile vivere con serenità. Attenzione alle spese; in amore i malintesi sono molti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Grande vitalità, la tua forza aumenta di giorno in giorno. Bene se ti occupi di creatività.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Situazione in miglioramento. Soluzioni in arrivo: è possibile capire cosa fare sul lavoro. Qualche complicazione si risolve.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

La Luna nel segno. Nel corso dei prossimi giorni arriveranno proposte allettanti. Tensioni in serata.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Bella giornata, ottime possibilità a tutti i livelli, un breve viaggio può portare serenità; contatti da altre città.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Nuovi incarichi e possibilità; in amore non trovi pace, attenzione ai litigi, che diventano insostenibili.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Lavoro in ripresa, novità piacevoli nel corso dei prossimi giorni. L’amore è in revisione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Nervosismo e incertezza la fanno da padrona, dovrai cercare soddisfazioni in qualche rapporto di amicizia. Calma piatta in amore.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Amicizie da valutare bene. Dovrai pensare a come organizzare il tuo lavoro, dove ci sarà una novità in arrivo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.