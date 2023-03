Oroscopo Paolo Fox di oggi: sabato 4 marzo 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 4 marzo 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo e’ un sabato efficace perché avremo diversi pianeti favorevoli. Devo solo ricordarti di sistemare certe questioni legali o finanziarie. Quindi, se in passato hai sbagliato qualcosa, anche involontariamente, se si e’ dato fiducia a persone che non erano affidabili, ora puoi pagare uno scotto proprio dal punto di vista tecnico. Sara’ meglio affrettarsi a rimettere in ordine tante cose. In questo periodo non parliamo solo di questioni pratiche, manche di amore che può tornare in auge. Possibili riavvicinamenti!

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ possibile in questo periodo ottenere incarichi importanti, avevo già spiegato agli inizi dell’anno che Giove da maggio partirà con un grande transito nel tuo oroscopo, quindi se stai lavorando da tempo ad un’affermazione o aspetti dei risultati è possibile che arrivino. Naturalmente tutto questo comporterà responsabilità di grande rilievo. Chi stava aspettando un’assegnazione, un cambiamento, non deve assolutamente disperare. In amore, mantieni quello che hai!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le prossime settimane Saturno inizierà un transito particolare, non si possono più rimandare cambiamenti di rilievo! Questo è un momento in cui bisogna anche contare bene i soldi, il nuovo transito di mercurio invita almeno fino al giorno 19 a non fare spese pazze, forse ci saranno più uscite che entrate. Rivedere un accordo sarà indispensabile. Il Weekend permette di gestire al meglio ogni cosa e di programmare incontri d’amore sinceri

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Stai vivendo molti tormenti interiori. Attenzione sempre alle carte, alla burocrazia, chi in passato ha commesso un errore, probabilmente ora dovrà come si dice ‘metterci una toppa’. L’influenza di Giove costringe alcuni segni come il tuo, assieme ad Ariete e Bilancia, a rivedere alcuni accordi, alcuni rapporti con certe persone. È probabile che tu di recente abbia anche perso un riferimento che per molti anni era stato importante per te. Doppia prudenza in amore: direi nulla di nuovo sotto il sole!

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo momento le relazioni sentimentali e d’amicizia sono quasi più importanti di tutto il resto! Questo fine settimana parte con la luna nel tuo segno e venere in ottimo aspetto, ciò significa che gli incontri d’amore tra sabato e domenica riusciranno piuttosto bene, oppure sarai improvvisamente attratto da qualcuno che ti piace di più. Sul lavoro non vedi l’ora di toglierti un sassolino dalla scarpa, ma bisogna aspettare ancora un po’.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Anche se ti sei impegnato di più agli inizi di febbraio è adesso che senti quella stanchezza che prima era nascosta da una buona dose di adrenalina. Potresti sentirti senti fuori gioco, penso che tu non abbia nulla da temere: si tratta solo di resistere alle provocazioni! Alle coppie che hanno gia’ avuto problemi nel recente passato, consiglio di stare più sereni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo fine settimana hai un cielo migliore, anche se le forti opposizioni planetarie, come ho spiegato più volte, tra marzo e aprile invitano a tenersi fuori da ogni discussione. Avrai notato di recente che tutte le cose che dici sono fonte di polemica, oppure che anche se hai ragione finisci per stare dalla parte del torto, devi arrabbiarti più di quanto sia necessario. Calma! Sabato e domenica sono giornate che nascono con la luna favorevole e possono portare un maggiore tranquillità anche se è molto dipende da te.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questi due giorni del weekend devi farti bene i conti! E’ probabile che tu stia accanto ad una persona che non sta bene o che nel recente passato tu abbi avuto problemi. In queste 48 ore, quindi, raccomando di evitare compromessi, di evitare accordi che non sono stabili. Inoltre, nell’ambito del lavoro sai che nei prossimi 3 mesi qualcosa cambierà, O tu stesso dovrei fare delle scelte importanti, pensare ad un rinnovo o ad un cambiamento. Se hai a che fare con Sagittario e Vergine, consiglio attenzione in più

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Se di solito sei una persona forte e devo dire anche baciata dalla sorte, ora sembra tutto molto strano, molto diverso dal passato, forse perché hai perso un riferimento, come se stesse iniziando una nuova stagione della tua vita. Non c’e’ una situazione predefinita per quanto riguarda il tuo futuro,’ tutto e’ in evoluzione! Fortunatamente, alla fine si cade in piedi, ma posso capire che questo fine settimana sia recupero: sono 48 ore che, però, ti fanno capire che sei una persona molto amata. Luna e Venere in aspetto buono garantiscono successo nelle relazioni interpersonali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Stai vivendo una situazione di grande agitazione, come al solito ti prefiggi di raggiungere alte mete! L’ambizione, se bene amministrata, porta lontana, ancora di più tra un paio di mesi quando ci saranno più pianeti amici.. Ecco perché se hai lavorato bene nel passato non ci sono limiti, puoi ottenere ciò che desideri purché sia davvero realizzabile. Ma poi che sei una persona molto concreta non devo raccomandarti di restare con i piedi per terra. Attenzione a non limitare lo spazio dei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Puoi vivere un fine settimana importante: e’ chiaro che bisogna anche tutelarsi. Tu non vai volentieri a fare controlli, di solito vivi alla giornata e rimandi situazioni che ti riguardano, mentre sei sempre molto vicino a situazioni e problemi che hanno le persone attorno a te! Ma ora non sarebbe male pensare un po’ di piu’ alla forma, devi ritrovare tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Devi affrontare questo fine settimana come se fosse una prova. E’ chiaro che ognuno vive situazioni diverse, ma le coppie in crisi, le relazioni difficili, in questo weekend sono quanto mai agitate. Stai considerano facili alcune situazioni che invece non lo sono, e non si cerca di andare avanti. Alcuni nodi arrivano al pettine anche perché a partire da martedì Saturno, entrando nel tuo segno zodiacale, porterà la necessità di verificare molti rapporti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.