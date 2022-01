Oroscopo Paolo Fox del giorno, 2 gennaio 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 gennaio 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siete più inclini a cercare chi vi assomiglia. Non diventate intolleranti però. Avete bisogno di una fuga mentale per allontanarvi dalla routine quotidiana e per rimanere in forma.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non trascurate il lavoro di ufficio, se volete evitare complicazioni inutili e costose. Se fate esercizio, sarete al top della forma e i vostri piccoli dolori scompariranno in men che non si dicano.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Siete nel bel mezzo dell’azione, ed è rivitalizzante. Alla fine dovrete comunque prendere una pausa. Vi manca la motivazione per prendervi cura di voi stessi, ma resterete in buona forma se non esagerate.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Vivete la vita al massimo senza ritegno, non preoccupatevi dei dettagli! Respirate più profondamente, questo vi aiuterà a trovare la calma necessaria per le revisioni che state pianificando.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

I vostri limiti morali saranno messi a dura prova oggi. Sarete disarmare i vostri avversari senza aggressività. Una carenza si fa sentire, il vostro organismo vi reclama compensi non molto utili. Sorvegliate i pasti fuori orario.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il vostro alone di mistero è più forte di quanto pensate e il vostro bisogno di pace e di tranquillità può essere alleviato in altri modi. Siete al top della forma. Le cose andrebbero meglio se tentaste di bilanciare la vostra dieta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il vostro senso di responsabilità sarà utile. Le prospettive per il futuro sono maturate notevolmente. Sarebbe ragionevole non intraprendere attività gravosissime. Attenti alle distorsioni e ai falsi movimenti, controllate le vostre pulsioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo ad un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa – non avete motivo per farlo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.