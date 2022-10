Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 6 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sapevate benissimo già dagli inizi dell’anno che sarebbe arrivato un momento in cui avreste dovuto fare i conti con tutto ciò che non è andato bene nel passato. Siete diventati molto più critici nei confronti degli altri e in certi momenti avete la netta sensazione di essere troppo rigorosi anche nei confronti di voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Abbiamo visto ieri un po’ di stanchezza, questa giornata permette un buon recupero e venerdì ancora di più. L’unica fase di questo giovedì che non piace molto è quella legata alla mattinata, quindi evidentemente ci sono questioni da chiarire, soprattutto se c’è una ex o una persona che non capite, un amico che apparentemente sembra avervi voltato le spalle.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Continuiamo a pensare che questa sia una settimana di forza, però proprio perché avete tante cose da organizzare e da programmare potreste essere un pochino su di giri. Continuiamo a darvi cinque stelle di forza, quindi il massimo ma non possiamo non notare Luna dissonante ogni tanto porta ritardi, forse ansia.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Una giornata che permette di chiarire alcuni malintesi e dal punto di vista fisico vi vediamo più forti ma sul lavoro ancora non contenti, quindi attenzione perché potreste essere scontenti per alcuni risultati che non sono arrivati o comunque non sono stati come ve li sareste aspettati.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Passata la piccola bufera che molti hanno vissuto negli ultimi giorni e in particolare ieri, questo Oroscopo diventa più sereno. Ci saranno rimproveri da fare ad alcune persone che non vi hanno aiutato in questi ultimi giorni; siete stati fin troppo drastici in un giudizio, succede sempre così quando si è un po’ arrabbiati per vari motivi, le parole scorrono in maniera troppo veloce e non si riesce a regolare il timbro della voce.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Con questa Luna in opposizione le giornate di giovedì e venerdì possono essere sotto pressione, in questo momento avete tante cose da fare e naturalmente più ci sono impegni e responsabilità per il lavoro e per la famiglia e più pensate di essere un po’ vittima delle circostanze, sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Stelle importanti se c’è da discutere d’amore e siamo molto positivi nei confronti del vostro segno, avete attraversato una fase molto difficile ma ora vi avviate verso una vera e propria liberazione. Sappiamo che ne avete passate di tutti i colori, anche se Giove è ancora opposto le vostre idee sono più chiare. Il fatto che Venere transiti nel segno, ad esempio, può portare più rigore nella gestione di un amore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Vantaggiosa questa posizione della Luna che in questa giornata di giovedì riesce anche a far dimenticare qualche triste trascorso. E’ molto difficile che lo Scorpione si liberi di un peso se non affronta radicalmente un problema. Quelli che hanno vissuto una separazione negli ultimi anni si stanno concedendo un amore fuori dalle regole, con una persona molto diversa per età e per modo di pensare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non è messa in discussione la vostra buona volontà, le vostre qualità, però sapete benissimo che state attraversando un periodo di confusione, come se una strada si fosse interrotta e ora sarà necessario cercarne un’altra.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Nessuno può fermare la vostra avanzata tanto più che dalla primavera del prossimo anno Saturno e Giove saranno amici. Ora ci sono tanti progetti in cantiere, forse per colpa o merito di un nuovo incarico che all’inizio sarà un po’ difficile da gestire. Vi muovete sulla base dell’esperienza, la sicurezza aumenta man mano che fate le cose ma se intraprendete una strada mai percorsa è normale che ci sia qualche dubbio all’inizio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’Acquario è pronto ad innamorarsi ma di una persona che non sia gelosa, che non ponga limiti al suo desiderio di esplorare il mondo. Le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero pensare di ufficializzare una riunione se questo non è stato fatto negli ultimi tempi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il fatto che oggi la Luna si trovi nel segno è un elemento di forza in più e possiamo dire addirittura che in questa giornata di giovedì c’è una buona energia che ieri non c’era, peccato per qualche questione di soldi in sospeso.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.