Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 2 marzo 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 marzo 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le troppe responsabilità che vi siete caricati già ad inizio febbraio vi hanno un po’ stressato e adesso ne state pagando pegno. I troppi rallentamenti o gli intoppi che vi sono capitati di recente, non vi hanno permesso di vivere la vostra vita con la giusta serenità. In questo fine settimana sarà il caso di non rivangare vecchie polemiche in famiglia, altrimenti la situazione potrebbe degenerare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Marzo sarà un mese liberatorio. Dopo un lungo periodo in cui avete giocato sulla difensiva, adesso è venuto il momento di far valere le vostre ragioni in maniera chiara e inequivocabile. Già entro la fine di marzo molte più cose saranno chiare nella vostra testa, soprattutto per quanto riguarda il vostro futuro. Entro maggio ci saranno nuovi progetti sui quali lavorare per raggiungere i vostri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere e Marte favorevoli, vi aiutano a liberarvi di alcuni pesi che per troppo tempo hanno oppresso il vostro cuore. Soprattutto coloro che hanno iniziato una storia da poco, dovranno godersi questi momenti di passione intensa. Quelle storie che invece si trascinano da tempo, potrebbero giungere al dunque. È questo il momento di chiarire le cose che non funzionano con il partner e capire se andare avanti o no. Entro metà marzo tutto vi sarà più chiaro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

C’è una certa tensione che vi ammanta in questo periodo e che non vi lascia sereni. Entro la fine di marzo avrete più chiare le vostre idee e saprete su cosa occorre lavorare e cosa mettere da parte. Ci sono ancora delle tensioni in famiglia che dovrebbero essere dissipate con un chiarimento definitivo. Ci sono ancora parecchi dubbi e a livello economico che frenano i vostri piani.

Oroscopo Paolo Fox Leone

In questo momento l’amore e la famiglia occupano un ruolo di secondo piano nella vostra vita, anche perché siete troppo presi dai vostri impegni quotidiani e dal vostro lavoro e non avete tempo per fare altro. In questo fine settimana sarà il caso di alleggerire i toni e di non alimentare discussioni sterili in famiglia. La giornata inizierà all’insegna delle perplessità, mentre nella seconda parte ritrovare lo spirito giusto per stare bene con voi stessi e con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo fine settimana avrete una gran voglia di starvene per conto vostro anche perchè non sopportate le critiche e le perplessità degli altri nei vostri confronti. Forse servirebbe un chiarimento definitivo in amore e nel lavoro, soprattutto con quelle persone che mettono in dubbio le vostre capacità e il vostro modo di lavorare. Non è il caso di portare avanti o alimentare tensioni che fanno solo male al vostro umore.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Molti di voi stanno pensando di avere dato troppo e di avere ricevuto troppo poco in cambio. Adesso avete deciso di essere meno permessivi e meno buoni e di riprendervi in mano la vostra vita. Se qualcuno ha sottovalutato i vostri meriti o le vostre abilità, adesso non avrete voglia di subire altri soprusi. C’è ancora un po’ di tensione e un po’ di nervosismo nell’aria. Sfruttate il weekend per dedicarvi ad un hobby rilassante.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Luna e Mercurio sono dalla vostra parte e vi consentiranno di portare avanti proficuamente il vostro lavoro. Secondo l’Oroscopo del giorno permarranno ancora delle tensioni in amore per via di alcune incomprensioni. Cercate di non rispondere tono su tono a quelle persone che cercano solo di provocarvi per stimolare la vostra reazione. Mettete in mostra la vostra saggezza e la vostra maturità e non fatevi coinvolgere in polemiche sterili.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

La Luna nel segno vi apre tante belle prospettive soprattutto a livello professionale. Entro il mese di aprile ci sarà da mettere a posto tante cose che non vanno, soprattutto in amore, per vivere una primavera piena di soddisfazioni e senza ombre. Questo è un periodo molto fortunato per voi, dal quale dovrete cercare di trarre il massimo vantaggio per ritrovare l’armonia con voi stessi e con gli altri, ma soprattutto per realizzare progetti ambiziosi.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La cosa migliore da fare in questo momento è prendervi una pausa di riflessione, anche per capire da che parte volete andare c con chi volete stare. Se recentemente c’è stata una separazione, adesso potreste decidere di tornare sui vostri passi. A volte bisognerebbe mettere da parte l’orgoglio e riconoscere i vostri errori. Se ci sono delle scelte da fare in amore, adesso è il caso di valutare pro e contro evitando di prendere decisioni dettate solo dal puro istinto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Venere nel segno vi indurrà ad accettare delle sfide probanti che metteranno alla prova le vostre abilità. Ci sono dei progetti all’orizzonte che da una parte vi stimolano, ma dall’altra vi incutono timore. Dovrete cercare di valutare bene ogni situazione anche per ritrovare l’armonia con voi stessi e non oberarvi di troppi impegni. Accettare le sfide impossibili è per voi un grande stimolo, ma dovete fare in modo che non diventi un motivo di oppressione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore potrebbero nascere polemiche e tensioni. Meglio evitare di farvi coinvolgere in un loop di recriminazioni reciproche, anche per non avvelenare questi giorni dedicati al riposo e alla famiglia. Da venerdì 11 marzo, Venere entrerà nel segno e vi permetterà di sistemare tutte quelle questioni ancora irrisolte che riguardano soprattutto la sfera familiare e l’amore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.