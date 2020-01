Paolo Fox, Oroscopo 27 gennaio 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox di lunedì 27 gennaio 2020

Lunedì 27 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Nel fine settimana appena trascorso hai dato la giusta attenzione a piccoli dilemmi legati alla tua quotidianità. Era importante, perché tra mercoledì e venerdì scorso hai vissuto momenti di grande tensione in famiglia.

Sul lavoro stai vivendo momenti di intensa pressione, che, però, non ti impedirà di raggiungere le mete che ritieni importanti.

Oroscopo Toro

E’ stato un fine settimana piuttosto faticoso. Mi raccomando di non perdere troppo facilmente la pazienza, perché alcune tue proposte potrebbero non ricevere la risposta desiderata. Non lasciarti andare ad eccessivo nervosismo.

Hai Sole e Mercurio dissonanti, perciò vedo per te tensioni a livello economico e lavorativo. Urano ha fatto ingresso, già da tempo, nel tuo segno, il che può voler dire solo una cosa: c’è necessità di una rivoluzione nella tua vita. Apri le porte a tutto ciò che corrisponde ad una novità positiva.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna a tuo favore ti aiuta vivere in maniera più serena. Organizza viaggi, cerca nuovi contatti e apriti alle frequentazioni! In generale, più personi conosci in questo periodo e meglio è! In amore, le cose sono decisamente disordinato.

Nell’ultimo fine settimana hai lasciato parlare molto il tuo cuore ‘naufrago’ e poco la saggezza. Cerca di invertire la tendenza!

Oroscopo Cancro

Giusto 24 ore fa ti avevo parlato di Giove e Saturno opposti nel tuo segno e del fatto che sarebbero transitati nel settore degli accordi. Bene, alcuni affari che sembravano praticamente conclusi potrebbero naufragare!

A volte sei abitudinario fino ad andare contro i tuoi stessi interessi, nel senso che preferisci fare sempre le stesse azioni, anche se dannose, piuttosto che sperimentare. Ora, però, credo che tu non voglia più ripetere alcune esperienze che si sono rivelate poco interessanti, se non addirittura dannose. Dedica il giusto tempo e spazio ai sentimenti…

Oroscopo Leone

Il tuo segno non ama i giri di parole: se hai qualcosa da dire a qualcuno, la dici senza mezzi termini. Forse è per questo che stai vivendo un periodo nel quale perdi molto spesso la pazienza!

Certe giornate consecutive sottotono si spiegano soltanto col sentirsi in preda di tante, troppe pressione, che portano anche uno stato di costante agitazione. Cerca di essere prudente…

Oroscopo Vergine

Non posso fare discorsi troppo generici su questi argomenti, perché dipende dalla base di partenza, ma molti di voi stanno sentendo il desiderio di sposarsi. Altri, invece, di cambiare vita, casa o lavoro.

Insomma, c’è voglia di rivoluzione, di novità. La buona notizia è che sei in un periodo favorevole per fare progetti. Occhio al telefono, perché potrebbe arrivare una chiamata inaspettata che si rivelerà molto importante. Non stare in disparte…

Oroscopo Bilancia

Ti consiglio vivamente di progettare qualcosa di importante tra Aprile e Giugno. In quel periodo, infatti, grazie alla presenza di Saturno, sarà possibile dar vita a qualcosa di bello e rinnovare un accordo. E’ stato un fine settimana fatto di lunghi dialoghi, di bei viaggi o comunque di emozioni forti.

Tra sabato e domenica, poi, hai aperto le porte ad una persona che ti interessava da tempo. Grazie ad una Venere neutrale, poi, usufruisci di rapporti interpersonali molto chiari. Attenzione alle scelte importanti, perché fino ad Aprile non ti sono concessi errori!

Oroscopo Scorpione

C’è agitazione nell’aria e te ne accorgerai, soprattutto di prima mattina, soprattutto se lavori a contatto col pubblico. Potresti, infatti, innervosirti e risentirne sull’umore. Non sono esclusi, poi, cambiamenti dell’ultimo minuto.

Hai avuto successo nel cambiare le regole del gioco in amore. Se hai chiuso una relazione ed avevi tutti i motivi per farlo, sei in un periodo favorevole per la nascita di nuovi amori. Chi, invece, sta vivendo un amore poco chiaro, molto presto scoprirà tutta la verità…

Oroscopo Sagittario

Vieni da una settimana di scarsa forma fisica e mentale, magari dovuta a un forte mal di testa o un fastidiosissimo raffreddore. Quindi, ti dico che hai fatto benissimo ad usufruire del fine settimana per riposarti.

Con Marte nel segno, ti consiglio vivamente di tenere a bada irruenza e desideri malsani di aggressività. Metti da parte la tristezza, perché il weekend ti ha dato ottimi motivi per sorridere in amore e, più in generale, nei rapporti con gli altri

Oroscopo Capricorno

In questo weekend ti sei sentito libero di fare e disfare tutto senza alcun condizionamento. Chi di voi non riesce a trovare la giusta serenità è perché si sente oppresso da ciò che gli accade e dalle responsabilità.

Per carattere, tendi a caricare sulle tue spalle tutte le grandi e piccole tensioni provenienti dalla famiglia, quindi dai genitori o dai figli. A forza di caricare, però, le spalle cedono e tu non riesci ad andare avanti come vorresti. Non ti buttare giù, però, perché vedo le stelle pronte a darti grande energia.

Oroscopo Acquario

Ti chiedo di fare molta attenzione alle parole, perché tra Sabato e Domenica ti hanno causato inutili complicazioni. Sei una persona eccessivamente sincera, perciò, per eccesso di zelo o di confidenza, ha rivelato un qualcosa che era meglio tenessi per te.

Prudenza nei rapporti con gli amici. Vedo un possibile slittamento o cambiamento riguardo ad un progetto che per te è molto importante.

Oroscopo Pesci

Sei in un periodo in cui hai voglia di vivere relazioni importanti, di un certo peso. Giove e Saturno sono dalla tua parte, Urano è intrigante perciò nei rapporti sentimentali andrai molto lontano!

Da oggi, poi, ogni giorno è buono per concretizzare: se c’è una persona che ti interessa, ti consiglio di non dire di no, anzi, inzia a frequentarla!

