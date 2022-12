Oroscopo Paolo Fox di lunedì 26 dicembre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 dicembre 2022. Scoriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non hai nessuna voglia di cedere le armi in amore, potrebbero esserci state delle complicazioni nel corso delle ultime settimane, ma questa giornata riesce a darti una mano. Hai bisogno di maggiori sicurezze. Ad esempio, questo periodo porterà tutti coloro che vivono una relazione part-time a ufficializzarla, non si può più vivere senza avere riferimenti stabili.

Oroscopo Paolo Fox Toro

È una situazione importante quella che coinvolge il tuo segno zodiacale in vista della fine di dicembre, ecco perché adesso non devi più perdere le speranze. Per quanto riguarda il lavoro, le novità di carattere pratico ed economico ci saranno e presto avrai grandi e importanti notizie. Si potrà consolidare una relazione sentimentale anche se è nata da pochi giorni, persino dopo una separazione sarà possibile vivere un momento di recupero importante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Un incontro inatteso potrebbe metterti di buon umore. In questa giornata la Luna è favorevole, aiuta il lavoro, le questioni di carattere pratico ti rendono più forte. Ricordiamo, però, che c’è ancora tanto da fare e da un punto di vista legale o burocratico sarà importante mettere in ordine tutto quello che da circa un mese è messo in discussione. Per molti nati sotto il segno dei Gemelli questo sarà un periodo da passare in austerità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Ci sono pianeti in opposizione, ed è molto probabile che se ci sono perplessità in amore, in famiglia tu debba risolvere ogni tipo di ambiguità entro la fine del mese. Diciamo che queste festività porteranno il desiderio di stare più tranquilli, ma ricordo anche che alcuni nati hanno vissuto un problema fisico. E quindi queste stelle al momento «poco attive» possono anche rappresentare la necessità di fermarsi un attimo per recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ci sono piccoli malintesi in amore che andranno tenuti sotto controllo, soprattutto se sono nate gelosie futili o bisogna cercare di recuperare un po’ di intimità perduta. In questo momento sembri aver superato quei fastidi e discussioni che hanno creato problemi negli ultimi mesi. Torna positivo anche il lavoro, ma restano alcune ambiguità aperte, soprattutto con colleghi che anziché proteggerti hanno cercato di attaccarti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo periodo rimette in gioco, se solo penso a come stavi un mese fa, o agli inizi di dicembre, anche tu dovresti renderti conto di avere superato la fase più complessa. C’è qualcosa di buono in questo cielo, oltre alla capacità di recupero torna il desiderio di fare grandi cose. In certi giorni ti sei sentito stanco, avresti voluto buttare all’aria tutto!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sono giornate che portano piccoli o grandi ripensamenti, anche chi è stato male durante l’estate si è sentito di nuovo messo alla prova. Non sono pochi i legami sentimentali che hanno dovuto affrontare momenti difficili, il desiderio di vivere con più tranquillità i sentimenti. Di ritrovare benessere interiore può portare qualcuno anche a rinunciare a qualcosa, a cedere a un compromesso pur di stare bene.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Progetti ed esuberanti slanci d’amore, questo prevedono le stelle visto che ci sono pianeti in aspetto interessante, questa è la tendenza del periodo, ma molto dipende molto da te. Le stelle inclinano, non determinano, quindi se il tuo cuore è solo converrebbe guardarsi attorno. E se stai vivendo una bella storia, anche part-time, con una persona intrigante, non è certamente questo il momento migliore per mettere tutto in discussione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questo è un cielo che premia gli arditi, e per fortuna sei una persona che non sa stare con le mani in mano. Anche il 2023 sarà importante, aumenta il desiderio, può portare nuovi amori, nuovi interessi. E rispetto alla confusione che c’è stata nel mese di settembre ora le risposte non mancano, al punto che alcune persone potrebbero tornare a comandare, ad avere potere come un tempo, consensi in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La Luna è contraria in questa giornata, ma questo non significa che tutto si blocchi. Con ogni probabilità dovrai cercare di superare un piccolo momento di stanchezza e già da lunedì le cose vanno meglio. Devo dire che non è questa la situazione migliore per partire all’attacco, rinnovare polemiche, cercare di risolvere i problemi in poche ore .

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In attesa che Venere torni nel segno da gennaio, sarebbe il caso di allargare il giro delle conoscenze se il cuore è solo da tempo o vivere esperienze sentimentali piacevoli. Potrai fare incontri interessanti, dare spazio a nuove iniziative. Anche per quanto riguarda il lavoro, sarai fertile a livello di idee, quindi sarà possibile metterti in gioco, fare delle cose importanti in vista del prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La tua situazione astrologica è intensa, avrai giorni in cui davvero dovrai programmare bene le ore per le tante cose che hai da fare. Potresti programmare un particolare momento accanto alla persona che ami. Avevo più volte parlato di un periodo di recupero, di un momento in cui sarebbe stato opportuno fare una sorta di analisi della propria vita per cercare di tagliare i rami secchi e iniziare ad affrontare un futuro migliore.

