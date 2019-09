Oroscopo Paolo Fox di venerdì 13 settembre 2019

Paolo Fox Oroscopo 2019: 13 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno Paolo Fox: venerdì 13 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, venerdì 13 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in esclusiva sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

In questo fine settimana si apre uno scenario importante per te che non puoi pensare di avere tutto sotto controllo, ma puoi immaginare che finalmente sia arrivato il momento di mettersi in gioco. Domenica avremo anche la Luna nel segno che aiuta l’amore, ma per ora non è un cielo particolarmente vivace per i sentimenti.

Chi ha una storia la protegge e chi non ha una storia forse neanche la cerca; magari ora sta ricordando il passato! Evita di vivere sempre dispute in amore, anche se per destino sei portato a trovare persone che ti tengono testa!

Oroscopo Toro

In questo fine settimana hai voglia di esplorare nuovi orizzonti! Voglio ricordare che questo è veramente un cielo importante per chi deve fare una richiesta che riguarda la casa; molti cambiamenti portano anche traslochi o trasferimenti.

Non per tutti, ma per molti, ci sarà l’occasione di cambiare vita. Non solo, ma questo sarà un fine settimana che porterà in auge i sentimenti.

Oroscopo Gemelli

Quando siete insoddisfatti cercate di fare altro, cercate di non arrabbiarvi, di non mettervi contro nessuno! Però in questo weekend qualche piccolo livore potrebbe salire! E se nella coppia c’è maretta, c’è confusione, servirà doppia attenzione. Domenica si recupera ma per ora qualcosa non gira: forse sei un pò fuori di testa!

Sarebbe opportuno rasserenarsi ma capisco che le ultime vicende di carattere economico hanno creato qualche problema.

Oroscopo Cancro

Ecco un’altra giornata interessante, carica di sviluppi e soprattutto di buone intuizioni. Venerdì e sabato sono giornate di forza! L’amore ha bisogno di un riscatto: quelli che dicono di non amare nessuno mettono o comunque soffrono. Questo è il segno della famiglia e della coppia, a volte la famiglia è costituita anche da persone che si incontrano nel lavoro.

Stai cercando di mantenere buoni rapporti che vanno avanti da tempo, ma c’è sempre qualche complicazione in più. Recupero a livello emotivo!

Oroscopo Leone

L’unico tuo problema potrebbe essere quello di arti per vinto o comunque di non accettare una sfida! Ma è molto raro che tu non accetti la lotta. Solitamente vuoi guerreggiare per vincere, è raro che ti tiri indietro!

Entro Novembre, come ho già spiegato agli inizi della settimana, ci sarà un’occasione grazie a Giove favorevole. Sarà possibile far vedere quanto vali e ricorda che questo fine settimana può portare emozioni sincere.

Oroscopo Vergine

Altre due giornate che nascono con la Luna in opposizione; c’è la possibilità che tu debba mettere a posto una questione di carte, sistemare una multa, una spesa superflua, qualche conto o una questione burocratica.

Domenica sarà una giornata migliore ma queste 48 pre possono essere complesse, soprattutto se ci sono persone attorno a te che non ti danno retta. Potresti anche arrabbiarti: invece ti serve calma e sangue freddo.

Oroscopo Bilancia

Non è detto che ci sia un vero e proprio problema a livello sentimentale ma il fatto di avere tante preoccupazioni di lavoro può portare disagio e distrazioni.

A livello di coppia, se ci sono cose che non funzionano, se hai notato che una persona è più lontana, cerca di capire subito cosa c’è che non va. I problemi col partner vanno affrontati immediatamente.

Oroscopo Scorpione

Ricordo che ad Agosto c’è stata una crisi d’amore o comunque da fine Luglio molti hanno discusso o si sono sentiti sotto pressione dal partner. Le coppie più forti in questi giorni recuperano molto. Se si è chiusa una storia puoi guardare subito avanti.

Venerdì e sabato sono giornate sincere che ti regalano anche un’emozione in più. Devi recuperare un pò di sicurezza a livello economico e lavorativo.

Oroscopo Sagittario

Anche quelli che di solito sono molto ottimisti, molto positivi, potrebbero arrabbiarsi con persone che sembrano ostili o che semplicemente sono più complesse da gestire. Sono 48 ore pesanti ma da domenica si recupera e avremo anche un Ottobre importante.

E’ molto difficile che in questi giorni tu sia sereno e soprattutto a livello di lavoro. Anche i rapporti con gli altri possono essere problematici. Attenzione!

Oroscopo Capricorno

Hai bisogno di conferme! Non dico che sono completamente superati tutti i problemi degli ultimi tempi, anzi! Soprattutto chi è rimasto senza un amore, senza un lavoro, deve ripartire da zero. Spesso non accetti che il destino imponga dei limiti ma ora proprio grazie ad alcune chiusure possono nascere nuove situazioni.

Diciamo che hai superato il periodo delle potature e stanno per crescere nuove gemme nella tua vita! Fine settimana interessante.

Oroscopo Acquario

Nascono nuove opportunità e c’è una grande voglia di cambiare vita, addirittura di trasferirsi. Nell’ambito delle amicizie, dei rapporti interpersonali c’è da sviluppare complicità. A livello fisico ci tieni ad un rapporto ma soprattutto vuoi avere un’ottima combinazione di menti.

In altre parole, cerchi una persona con cui parlare liberamente, confrontarti e fare progetti; e anche sul piano della professione ciò che può essere utile, soprattutto se si decide di portare avanti un’attività insieme.

Oroscopo Pesci

Se qualcuno ha parlato male di te dovrà pentirsene: alcuni giochetti possono funzionare adesso ma non dopo la seconda metà di Settembre. Prima del 15 cerca di non fare passi falsi, perché ogni cosa che dici può essere utilizzata contro di te! D’altronde tu sei una persona sincera e istintiva, quindi è facile prevedere le tue reazioni.

Questa Luna nel segno riporta in auge le tue azioni in amore, c’è molta intolleranza all’interno delle coppie che da tempo stanno insieme e che devono cercare di ritrovare un pò di complicità.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!