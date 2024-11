Oroscopo Paolo Fox del giorno di venerdì 8 novembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 novembre 2024.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Il segno dell’Ariete è indubbiamente uno dei più protetti dalle stelle in questo specifico momento. Se avete fatto errori in passato o siete vittime di ingiustizie, non tutto si può risolvere in poco tempo. In genere siete persone che non si arrendono mai, anche nei momenti più complicati e non lo farete senz’altro adesso perchè vi sentite forti e decisi ad intraprendere la vostra strada. Nel weekend concedetevi un po’ di riposo in più per ricaricare le pile.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non è il giorno giusto per infilarvi in polemiche e discussioni sterili anche perchè avrete poca pazienza. La luna dissonante, infatti, non depone a vostro favore e vi rende meno diplomatici del solito. In questo momento avreste bisogno di più leggerezza e di meno polemiche. Avete vissuto momenti complessi in passato e provenite da una fase un po’ complessa, ecco perchè potrebbe mancarvi un po’ di lucidità. Se cercate comprensione in amore, la giornata odierna non sarà proprio quella giusta. Potrebbero sorgere problemi importanti anche con un’ex.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Anche se in questo momento state facendo un po’ di fatica a causa di qualche opposizione planetaria, proprio in questi giorni si stanno delineando alcune situazioni che vi aiuteranno a farvi strada. Per troppo tempo Venere opposta vi ha causato dei problemi, ma già da domenica potrebbero arrivare dei miglioramenti importanti. Se avete vinto di recente una sfida, qualche persona invidiosa proverà ugualmente a mettervi i bastoni tra le ruote. Il consiglio delle stelle è quello di tirare dritti per la vostra strada, facendovi scivolare addosso le polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dovrete puntare su questo fine settimana per ritrovare il desiderio di emozionarvi e di stare bene con gli altri. Avete bisogno di stimoli nuovi e sarà proprio la giornata di domenica quella giusta per ritrovare un certo feeling in famiglia e con il partner. Il mese di novembre potrebbe rivelarsi decisivo soprattutto per le storie in bilico. Arriva una fase da dentro o fuori per tante coppie che sono in cerca di un chiarimento.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Qualcuno potrebbe provare a mettervi i bastoni tra le ruote in questa giornata un po’ convulsa, dovrete essere voi ad evitare di accettare queste critiche o cadere nei tranelli tesi da persone invidiose. Forse dovreste cercare di parlare il meno possibile e di essere più concreti in questa giornata, anche perchè tutto quello che direte potrebbe essere equivocato da persone subdole e prevenute. La Luna in opposizione non frenerà le vostre ambizioni, la giornata di domenica sarà quella giusta per concedersi un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sarà un fine settimana un po’ sotto pressione per voi della Vergine. Dovreste liberarvi di qualche dubbio o parlare di lavoro in maniera più propositiva o costruttiva. Giove dissonante vi indica affari da rivedere o situazioni legate ai soldi da chiarire. Forse pensavate che alcuni problemi si sarebbero risolti in modo molto più rapido, ma state capendo che non è proprio così. Oggi vi sentirete un po’ più soli, mentre avreste voglia di trovare qualcuno che collabori con voi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Adesso che Marte non è più contrario sarà più facile vivere le emozioni con maggiore slancio e minori resistenze. Ovviamente ognuno ha la propria vita, chi ha una bella storia può confermarla, mentre chi è single potrebbe veder crescere un sentimento magari nato per gioco. Insomma, si tratta di un cielo che premia soprattutto i sentimenti. Approfittate di questo fine settimana per organizzare qualcosa di stuzzicante insieme al vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

In questi giorni dovrete faticare parecchio per mettere ordine alla vostra vita, soprattutto se ci sono di mezzo questioni attinenti al lavoro. Dovrete cercare di limitare le vostre spese anche perchè ci sarà da rimettere ordine alla casa o all’ufficio e quindi avrete qualche uscita da fare. Probabilmente non siete del tutto convinti delle vostre prestazioni, ma non dovrà mancarvi il coraggio. La giornata di domenica sarà quella ideale per rafforzare un sentimento.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo momento non avete intenzione di tenervi tutto dentro. Se c’è qualcosa che sta “bollendo” nel vostro animo, avrete il forte desiderio di parlare e far valere le vostre ragioni. E’ vero che la troppa sincerità può esporvi ad un certo imbarazzo, ma in questo momento non avete paura di nessuno. Per oggi sarà meglio mantenere tutto sotto controllo evitando di esporvi personalmente. In amore, i cuori solitari dovranno cercare di essere più intraprendenti.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Dovrete cercare di non rinunciare ai vostri sogni e alle vostre ambizioni, anche quando tutto sembra irrimediabilmente perduto. Molti di voi sognano di avere una propria azienda o di mettersi in proprio, ma non sempre questo è possibile nell’immediato. A volte sarebbe meglio fare qualche sacrificio in più. La prima parte del 2025 potrebbe essere quella giusta per coronare i vostri sogni. Nel weekend avrete stelle molto convincenti soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il fatto di non accettare mai compromessi potrebbe mettervi in grande difficoltà nei prossimi giorni. Marte in opposizione rafforzerà questa vostra indole e sarà fonte di tensioni anche in famiglia. Se vi mettete in testa qualcosa, difficilmente tornate sui vostri passi. La vera incognita non è legata a ciò che desiderate fare, ma a ciò che potete fare. Spesso avete ambizioni surreali che non vengono condivise dagli altri e questo può diventare fonte di tensione e di nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo weekend sarà quello giusto per fare qualche incontro interessante. Oggi potrebbero essere giornate in cui un sentimento potrebbe ravvivarsi o potrebbe verificarsi un ritorno di fiamma. Dall’11 novembre, fra l’altro, Venere tornerà attiva e vi consentirà di confermare un sentimento o di rafforzarlo. E’ vero che la settimana in corso è partita un po’ in sordina, ma secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono tutte le condizioni astrologiche per concluderla alla grande.

