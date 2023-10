Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 6 ottobre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 ottobre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se devi parlare di questioni importanti con il tuo partner, evita di alimentare polemiche inutili. Oggi potresti perdere la pazienza molto facilmente. Sul lavoro dovrai risolvere alcune questioni del passato che erano rimaste in sospeso. A fine giornata sarai molto teso, cerca di rilassarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tra oggi e domani avrai una bella situazione astrologica non rimandare niente a domenica. Sii positivo ed evita polemiche inutili soprattutto con i tuoi familiari. Sul lavoro presto una buona occasione, i nuovi programmi partono lentamente, ma stanno prendendo quota. Finalmente sei più riposato e riesci a dormire meglio.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se stai vivendo due storie d’amore contemporaneamente, è arrivato il momento di fare un pò di chiarezza. Non lasciare che il passato influenzi il tuo presente. Sul lavoro sei molto creativo e vivrai delle emozioni importanti per il tuo futuro professionale. Concediti una serata all’insegna del relax, ne hai davvero bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi proverai delle sensazioni speciali grazie alla Luna nel segno, ma fai attenzione perché potrebbe esserci qualche discussione in famiglia oppure nell’ambiente lavorativo. Sul lavoro potresti ricevere al più presto una nuova proposta, sono favorite particolarmente le persone che lavorano nel settore della creatività. Non stancarti troppo stasera.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Hai tanta voglia di fare, ma se hai dei dubbi nei confronti del tuo partner cerca di parlargliene entro domenica. Le coppie di lunga data sono favorite dalle stelle e i single potrebbero incontrare persone speciali. Sul lavoro dovrai mettere in chiaro alcune cose per andare avanti. Tutto sommato quella di oggi sarà una giornata favorevole.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi l’amore tornerà nella tua vita, approfittane! Forse dovrai affrontare una discussione con un tuo familiare, almeno ti servirà ad avere le idee più chiare. Se hai molti contatti lavorativi, approfitta di questo momento positivo per organizzare un incontro. Entro febbraio potresti ricevere una prova molto importante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sei molto agitato, quindi pesa bene le tue parole soprattutto quelle che usi nei confronti del tuo partner. Sul lavoro sei in un momento molto positivo, questo ti permetterà di avere grandi soddisfazioni, continua così! A fine giornata sarai molto stanco, cerca di riposarti un pò.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Se hai avuto una discussione con una persona che ti interessa, questa è la giornata giusta per rimediare. Questo cielo è molto interessante, non chiuderti in casa, è il momento giusto per osare. Fai attenzione alle proposte in arrivo sul lavoro, devi far vedere a tutti quanto vali.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Questa è la giornata giusta per chiarire. Sul lavoro hai bisogno di essere rassicurato, non preoccuparti, le stelle premieranno tutte le persone che hanno voglia di mettersi in gioco anche in nuovi ambienti. Buone notizie per la tua salute, stai avendo un netto recupero.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In giornata potresti vivere qualche disagio a causa della Luna in opposizione. Anche per le coppie di lunga data potrebbero esserci delle discussioni, non alimentate ulteriori tensioni con polemiche inutili. Le dissonanze planetarie porteranno qualche problema sul lavoro, cerca di mantenere la calma. Sei molto ansioso in questo periodo, dovresti rilassarti di più.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi sei molto disinvolto, affascinante e passionale. I sentimenti sono favoriti! Sul lavoro è in arrivo una proposta molto interessante oppure potrebbe arrivare quella risposta che aspettavi da tempo. Buone notizie per la tua salute, stai avendo un buon recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sai sempre gestire al meglio i problemi, ma devi fare più attenzione alle persone che ti circondano. Passa più tempo in compagnia dei tuoi amici più cari, hai bisogno di divertirti e di svagare la mente. Finalmente Mercurio non è più in opposizione, approfittane per sentire una persona che potrebbe darti una mano sul lavoro. A fine giornata potresti avere qualche lieve fastidio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.