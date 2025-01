Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 3 gennaio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 gennaio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Per l’Ariete ci saranno alcune questioni di natura economica da rivedere. Magari qualcuno sta attraversando una fase di crisi che non dipende da lui ma da problemi di organizzazione aziendale. Ogni volta che inizia un nuovo anno, vi ponete tanti interrogativi su ciò che volete fare e sui progetti da portare avanti. Avete dentro di voi un grande desiderio di rivalsa soprattutto nei confronti di qualcuno che ha provato a sminuire le vostre capacità.

Oroscopo Paolo Fox Toro

E’ vero che questa Luna dissonante potrebbe creare qualche contrattempo o qualche ritardo, ma è altrettanto vero che in questo periodo state godendo del favore delle stelle e avete un quadro astrologico molto protetto, ecco perchè questa opposizione non dovrà preoccuparvi più di tanto. Il 2025 sarà l’anno in cui farete piazza pulita di tutto ciò che non va per lasciare spazio a nuove opportunità o per aprirvi a nuovi orizzonti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ad eccezione dei rapporti con persone della Vergine e del Sagittario, i Gemelli in questo periodo stanno vivendo una sorta di luna di miele con il proprio partner, soprattutto coloro che vivono nell’ambito di un rapporto ben collaudato. Dal pomeriggio in poi sarebbe meglio evitare polemiche in famiglia. Se ci sono delle situazioni che vanno chiarite, sarà meglio attendere ancora qualche giorno al fine di evitare di creare nuovo caos e nuove tensioni inutili.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Almeno fino al mattino ci sarà un piccolo stato di disagio da affrontare a causa di qualche malessere passeggero. Ma dal pomeriggio avrete Luna e Venere in ottimo aspetto e sarà tutta un’altra musica. Questo weekend sarà importante per prendere una decisione importante che riguarderà il vostro futuro. Magari nelle giovani coppie ci sarà da prendere una decisione che potrebbe riguardare una gravidanza o una convivenza. Anche nel lavoro, sarete chiamati a fare una scelta importante che riguarderà il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se ci sono questioni da chiarire o situazioni che vanno sistemate immediatamente sarà meglio farlo subito anche perchè dal pomeriggio avrete stelle un po’ agitate. Soprattutto la posizione della Luna potrebbe rendervi particolarmente esagitati e intolleranti. Nel complesso ci sono buone stelle, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Nel fine settimana sarebbe meglio non chiudersi in casa e provare a tuffarvi in nuove relazioni soprattutto se siete ancora single.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo momento sarebbe meglio centellinare le energie e non sprecarle, anche perchè nella seconda parte della giornata potreste accusare un piccolo calo o un malessere passeggero. Da giorno 8 avrete Mercurio dalla vostra parte che vi aiuterà a fare luce su alcune situazioni complesse. Il mese di gennaio, nel suo complesso, sarà dedicato soprattutto ai chiarimenti. Se qualcosa non vi sta più bene, potreste decidere di mollarla.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Al mattino avrete la Luna in ottimo aspetto e questo vi aiuterà a stare meglio soprattutto se provenite da qualche problema fisico. Se ci sono dispute con ex o una storia non funziona, entro la primavera potreste prendere una decisione drastica. In questo momento sentite il bisogno di cambiare pelle e di dedicarvi a qualcosa di più stimolante. Avete bisogno di ritrovare l’armonia con voi stessi anche perchè, per troppo tempo, siete rimasti passivi a guardare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La giornata di oggi partirà con qualche piccolo acciacco o con qualche piccolo problema di salute. Adesso sarebbe meglio tenersi lontani dalle complicazioni e dalle polemiche. Già dal pomeriggio avrete Venere in aspetto positivo e questo vi aiuterà a vivere l’amore in armonia con il vostro partner. Le stelle non escludono un ritorno di fiamma. Una persona proveniente dal passato potrebbe tornare a farsi sentire.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

E’ una settimana importante per i sentimenti quella che vi aspetta. Soprattutto nel weekend sarete particolarmente nervosi e intolleranti con il partner e questo non vi aiuterà di certo a migliorare il rapporto soprattutto in quelle coppie che sono in bilico. Nelle prossime quattro settimane avrete Venere in posizione critica e questo potrebbe rendere le relazioni ancora più complesse. Soprattutto le nuove coppie verranno passate al setaccio da queste stelle selettive e inflessibili.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Entro la prima parte dell’anno avrete parecchio da fare soprattutto se state portando avanti un progetto che vi sta a cuore. Con Luna e Venere a favore, il weekend sarà molto interessante per quelle coppie che negli ultimi tempi hanno discusso molto. Ci sarà modo di ritrovare una certa intesa nelle relazioni ancora recuperabili, mentre in quelle ormai al capolinea sarebbe meglio trarne le dovute conclusioni. Ormai avete acquisito la consapevolezza che i vostri sforzi saranno presto premiati.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La Luna è nel segno già nelle prime ore del mattino e questo vi aiuterà a portare avanti i vostri impegni e i vostri compiti in armonia con l’ambiente esterno. In amore potrebbe affiorare qualche piccolo conflitto o qualche tensione da risolvere in fretta per evitare che possa sedimentare e diventare più problematico. Giove contrario potrebbe complicare la vita a quelle persone senza lavoro o che hanno problemi di soldi. In questo casi bisognerà amministrare bene il denaro e tagliare il superfluo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere varcherà tra poco le porte del vostro segno per aiutarvi a vivere l’amore in maniera più elettrizzante e coinvolgente. Le stelle illumineranno il vostro cuore e vi aiuteranno a vivere l’amore con più leggerezza e introspezione. Nel lavoro non dovrete sottovalutare le nuove proposte che potrebbero arrivarvi. Non dovreste sottovalutare neanche la possibilità di trasferirvi per fare un lavoro più consono alle vostre capacità.

