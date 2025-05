Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 9 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo è un cielo che promette davvero bene anche se questa Luna in aspetto negativo potrebbe creare dei disagi o dei ritardi che potrebbero innervosirvi. Dovrete mettere a posto un contenzioso che vi perseguita da tanto tempo, ma a parte queste beghe non ci saranno altre ragioni di preoccupazione. Avere Venere nel segno rappresenta un grande vantaggio per voi. Le stelle vi chiedono di essere molto concreti e pratici.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Siete persone estremamente pratiche e determinate e in questo momento anche pronte a fare scelte coraggiose in ambito lavorativo. Voi non accettate di essere soggiogati dalle altre persone o essere sottomessi. Invece se ci sono di mezzo questioni sentimentali siete pronti anche a scendere a compromessi pur di non mettere a rischio la stabilità affettiva. Se dovete accettare un nuovo incarico fatelo senza riserve e non abbiate timore di dare un ultimatum ad un datore di lavoro che non vi ha trattato nel modo giusto!.