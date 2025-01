Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 24 gennaio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 24 gennaio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In queste 24 ore potreste affrontare sfide lavorative che richiederanno decisioni rapide. La vostra determinazione sarà fondamentale per superare gli ostacoli, anche perché questa non è proprio la vostra giornata visto che avete la Luna storta. Il lavoro provoca tanta stanchezza e vi sentite di non riuscire a fare tutto quello che vorreste, cercate di rimanere calmi e di agire per priorità perché se farete avanzare il nervosismo non avrete scampo!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Ottimo periodo per le collaborazioni professionali, la vostra affidabilità attirerà opportunità interessanti e potrebbe arrivare il fatidico scatto di carriera che aspettate da tempo. Proprio per quanto riguarda il lavoro recenti cambiamenti potrebbero aver portato un po’ di difficoltà. In amore potreste vivere momenti di grande complicità con il partner, dedicate il weekend ai sentimenti e agli affetti e non ve ne pentirete!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Vi sentite molto ispirati sul lavoro, continuate a portare avanti i progetti con entusiasmo! La serata invece promette incontri stimolanti con amici e non solo: il cielo, infatti, è molto bello per l’amore con una Luna che aiuta sia le coppie appena nate che le relazioni stabili e durature. Per quanto riguarda il lavoro bisogna stare attenti soprattutto a eventuali investimenti!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa giornata potrebbe presentare alcune tensioni sul lavoro; mantenete la calma e affrontate le situazioni con diplomazia! In amore è un periodo propizio per dialogare con il partner e magari anche risolvere alcuni problemi. La salute richiede cura, concedetevi momenti di riposo. Serata perfetta per attività rilassanti in casa, magari in compagnia delle persone che preferite!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul lavoro la vostra leadership naturale vi permetterà di affrontare con successo le sfide che si presenteranno. Tuttavia è consigliabile ascoltare anche i consigli e le opinioni altrui per evitare incomprensioni ma soprattutto per aggiustare il tiro laddove fosse possibile. Resta comunque una bellissima giornata per l’amore, bene anche il fronte professionale per i contatti ma attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La vostra precisione e la grande dedizione al lavoro saranno apprezzate dai superiori e possono condurre a bei riconoscimenti. Tuttavia evitate di essere troppo critici con voi stessi perché non ce n’è bisogno, soprattutto in questo momento in cui vi state muovendo più che bene! C’è un bel transito di Venere nel vostro segno, tra l’altro, che vi aiuta a chiarire questioni rimaste irrisolte.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In queste 24 ore potreste ritrovarvi a mediare in situazioni lavorative complesse, la vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere eventuali conflitti e coloro che riusciranno a riportare tutto alla normalità saranno sia ben visti che premiati! Attenzione a qualche piccola tensione in amore, soprattutto nelle coppie che hanno questioni in sospeso. Sul lavoro riceverete belle proposte, valutate tutto con calma ma non commettete l’errore di cestinarle troppo in fretta!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La determinazione vi guiderà nel superare ostacoli professionali, inoltre nuove sfide stimoleranno la vostra creatività e capacità di problem solving. In amore la passione è in aumento, sorprendete il partner con un gesto inaspettato che ravvivi la complicità! Giornata molto positiva per i sentimenti che vi permette di esprimervi al meglio. Sul lavoro volete fare cose nuove ma non demordete perché avete tutte le carte in regola per farcela.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Potreste sentirvi particolarmente avventurosi sul lavoro, desiderosi di esplorare nuove opportunità e ampliare gli orizzonti professionali: portate avanti solo quello che vi dà soddisfazione! La vostra intraprendenza sarà apprezzata dai superiori. In amore è il momento di pianificare un viaggio con il partner mentre per i single questa è un’ottima giornata per trovare l’amore e innamorarsi! Siete molto attivi, canalizzate l’energia in attività che vi appassionino.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La vostra dedizione al lavoro porterà riconoscimenti importanti: progetti a lungo termine iniziano a dare frutti, grazie alla vostra perseveranza. In amore la stabilità del rapporto vi offre sicurezza e conforto, condividete i vostri pensieri con il partner e tutto procederà alla grande. Sul lavoro c’è un pò di nervosismo ma avete il cielo dalla vostra parte quindi niente paura, continuate così e queste nuvolone svaniranno presto!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo venerdì sarete fonte di idee innovative sul lavoro e arriverete a stimolare cambiamenti positivi nell’ambiente professionale, il che vi renderà particolarmente apprezzati e amati: la vostra originalità sarà riconosciuta e valorizzata dai colleghi! Attenzione all’amore perché in questa giornata un po’ strana, con alcuni pianeti opposti, potrebbero nascere delle discussioni con il partner fastidiose o addirittura pericolose: state in campana!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La vostra sensibilità ed empatia saranno particolarmente evidenti in queste 24 ore e faciliteranno le cose sul lavoro. Cercate di non farvi coinvolgere troppo emotivamente nelle questioni professionali, ma soprattutto non disperatevi se avete da poco chiuso una relazione, piuttosto cercate di conoscere qualcuno di nuovo! Sul lavoro non abbiate paura di farvi valere e far sentire la vostra voce!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.