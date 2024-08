Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 2 agosto 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 2 agosto 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Con Luna e Marte in aspetto favorevole, la parte centrale della settimana è stata sicuramente la migliore per il segno dell’Ariete, soprattutto per quanto concerne l’amore e le passioni. Si tratta di pianeti che stimolano la vostra creatività e che vi inducono ad essere sempre più efficienti nel vostro lavoro. Ecco perchè siete molto apprezzati da colleghi e superiori. Anche se state svolgendo una mansione che vi gratifica poco, dovrete cercare di pazientare un po’. Arriveranno anche per voi giorni migliori.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere attiva nel segno premierà soprattutto quelle coppie che hanno dei grandi progetti o che stanno magari pianificando una convivenza o vogliono convolare a nozze. Chi ha un contratto a termine, potrebbe vivere questi giorni con ansia, magari per un rinnovo che non arriva o per qualche altra ragione legata ad alcuni dissidi con colleghi o superiori. Da venerdì migliorerà anche la condizione fisica di coloro che hanno sofferto a causa di un problema di salute o per via di qualche acciacco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Alcune scelte a livello lavorativo potrebbero risultare frettolose o superficiali. Dovreste cercare di capire meglio cosa volete fare e non farvi prendere dalla fretta o dall’agitazione. Quando si fanno scelte dettate dal nervosismo, l’errore è sempre dietro l’angolo. Meglio ponderare bene ogni mossa, senza farsi condizionare da nessuno. Alcuni disturbi legati all’ansia o all’insonnia, potrebbero tornare a riaffacciarsi nella vostra vita. Cercate di riposare di più e di pensare positivo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Gli amori che nascono in questo periodo potrebbero essere baciati dalla fortuna e avere grandi prospettive in futuro. Secondo l’Oroscopo del giorno, i prossimi giorni saranno utili per mettere in chiaro una situazione o per sistemare un conto in sospeso. Nel fine settimana avrete voglia di frequentare persone nuove e di condividere con gli altri dei momenti interessanti. Dovrete cercare di recuperare anche la vostra serenità mentale che negli ultimi tempi è stata minacciata da alcuni eventi nefasti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La protezione di Venere vi dona una grande capacità di agire, di progettare e di creare cose nuove. Sarete molto apprezzati da coloro che lavorano al vostro fianco, ecco perchè sarà probabile ottenere una conferma se avete un lavoro precario. Anche in amore sarete decisamente più concilianti. Quelle coppie che hanno discusso parecchio negli ultimi giorni, in questo fine settimana potrebbero recuperare una certa stabilità. Adesso dovrete cercare di trovare delle soluzioni importanti per il vostro futuro. Settembre è ormai vicino e sarà il mese delle grandi decisioni.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Alcune coppie hanno deciso di mettere fine alla propria storia, mentre altre coppie potrebbero nascere proprio in questi giorni. C’è un grande fermento in amore per i nati sotto il segno della Vergine. Proprio nel fine settimana vivrete le giornate più interessanti, soprattutto se avete accanto il partner giusto. Giove opposto porterà dei cambiamenti importanti soprattutto per quanto concerne il lavoro. Se in amore dovessero esserci dei dubbi, meglio prendersi dei momenti di pausa.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Venere in transito vi rende decisamente più ottimisti e positivi, anche nei confronti del partner. Sono favorite le nuove iniziative dal punto di vista lavorativo. Molti di voi, in vista dell’autunno, avranno il forte desiderio di cambiare lavoro o attività, oppure di fare cose nuove. Alcune recenti vicissitudini hanno stancato o stressato notevolmente il vostro fisico. Ecco perchè dovreste sfruttare questo fine settimana per rilassarvi un po’ e fare solo ciò che vi piace.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

E’ un periodo favorevole per la nascita di nuovi amori. Soprattutto con persone del segno della Vergine e del Capricorno, potrebbe nascere davvero una bella intesa. Le coppie in crisi potrebbero finalmente firmare un “armistizio” anche per ritrovare un nuovo equilibrio. Secondo l’Oroscopo del giorno, le idee lavorative che nascono in questo periodo potrebbero rivelarsi davvero vincenti. Chi lavora nel mondo del commercio o degli affari, potrebbe concludere degli accordi molto vantaggiosi dal punto di vista economico.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Da un po’ di giorni a questa parte vi state trascinando avanti delle polemiche in amore che rendono alquanto ansiosi e agitati. Molti di voi non amano le complicazioni in amore. Magari potreste decidere di fare vacanze separate anche per riflettere un po’ sul vostro futuro. In amore potrebbe arrivare una svolta radicale che apprezzerete molto e vi darà una nuova spinta e nuovi stimoli. Anche chi lavora nel mondo degli affari potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Agosto è davvero il mese propizio per uscire, fare più vita sociale ed incontrare persone molto interessanti. Anche chi sta cercando l’anima gemella, adesso potrebbe avere la strada spianata verso una storia passionale e coinvolgente. Chi svolge un lavoro autonomo adesso sarà pronto a sostenere nuove sfide o ad iniziare un nuovo percorso. Magari dovreste cercare di cambiare qualche collaboratore o aprire le porte a nuove alleanze strategiche. L’inizio di agosto potrebbe essere un po’ stressante per chi rimane al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In queste prime giornate di agosto potrebbero tornare in auge vecchie incomprensioni in famiglia o nell’ambito lavorativo. Spetterà a voi cercare di non alzare troppo il livello dello scontro e giungere a più miti consigli. I pianeti di questo periodo favoriscono soprattutto i nuovi progetti e coloro che svolgono un lavoro creativo. La prossima settimana sarà davvero piena di cose da fare, ecco perchè dovrete approfittare di questo fine settimana per ricaricare le pile e ritrovare l’energia che vi serve.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Siete davvero adirati con delle persone che stanno tirando troppo la corda. Ci sarà modo di mettere alla prova una persona che non ve la racconta giusta o che secondo voi sta facendo un gioco sporco. Secondo l’Oroscopo del giorno, agosto sarà un mese di riflessione pi+ che di azione per il vostro segno. Siete preoccupati per alcuni progetti che avete a cuore ma che non hanno preso una bella piega. La posizione di Giove potrebbe indurvi a prendere delle prese di posizioni drastiche o a rivedere alcuni accordi

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.