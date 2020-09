Paolo Fox, Oroscopo 18 settembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox oggi: l’Oroscopo di venerdì 18 settembre 2020

Venerdì 18 settembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata senti che c’é una forte pressione dall’esterno. Infatti, molti dei problemi che sono capitati di recente non sono causa di azioni sbagliate, ma solo della fretta o magari di circostanze esterne che non avevi previsto. Servirà la massima attenzione!

Oroscopo Toro

Senti che c’è bisogno di fare qualcosa di importante per risvegliare il fuoco nella coppia. Anche le relazioni più belle ora devono affrontare un cambiamento di vita e forse anche un qualcosa di decisivo che riguarda la casa. Ci sono buone novità dietro l’angolo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna é favorevole al tuo segno: cosi, dopo due giorni pesanti ben venga questo momento di forza che potrebbe provocare un migliore rapporto con gli altri. Con questo Mercurio favorevole raccomando di concludere i tuoi affari entro la fine del mese!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dovrai aspettare lunedì prossimo per veder maturare qualche buon progetto: io ritengo che questo sia un anno importante é che dopo un’estate di grandi passioni, ora sei pronto a vincere le ultime ritrosie interiori. Quando senti di stare male, confermi a te stesso che ami! Dovresti cercare di invertire questo tipo di emozioni.

Oroscopo Leone

Con questa Venere nel segno é sempre molto importante farsi notare. Inoltre, questo é un momento che privilegia tutte le relazioni e tutte le sensazioni che provi. Ci sono persone che forse stanno per darti le risposte che cerchi. Un consiglio: non fare il passo più lungo della gamba con i soldi!

Oroscopo Vergine

E’ chiaro che ci sono persone più coraggiose ed altre che sono più timide, ma in tutti i casi io vi invito a andare avanti, anche a cambiare look per sentirsi diversi. Questo periodo é importantissimo perché ti permette di rompere col passato!

Oroscopo Bilancia

In questa giornata ti trovo molto emotivo; oggi c’è il passaggio della Luna proprio nel tuo segno. I rapporti con gli altri sono sempre molto importanti per te; e a questo proposito ricordo che ad Agosto c’è stato un problema di amicizia o di amore che ora sarebbe il caso di sanare!

Oroscopo Scorpione

Entro domenica potrai risvegliare un sentimento e vivere anche delle emozioni particolari! C’é da dire che non tutto ti soddisfa; in particolare nell’ambito del lavoro, ma anche dell’amore, a volte hai la netta sensazione di non avere scelto in maniera giusta o di avere al tuo fianco persone che non collaborano!

Oroscopo Sagittario

Al momento per te sarà importante programmare nuovi sviluppi, progettare qualcosa di nuovo, pensando che con Venere e Mercurio favorevoli, una scelta d’amore che fai ora potrebbe risultare decisiva. Anche coloro che decidono di chiedere una storia lo fanno senza soffrire, perché lo decideranno in prima persona!

Oroscopo Capricorno

Di natura sempre molto saggio! E in questi giorni, con Giove e Saturno nel segno, potresti esserlo ancora di più! Potrebbe anche arrivare una bella notizia: io mi auguro che sia quella che ti aspettavi da lunedì scorso!

Oroscopo Acquario

Devi cercare di risolvere un problema entro questo venerdi perché già sabato sarà già una giornata più pesante, specie in serata, mentre domenica la stanchezza si farà davvero sentire! Ci sono alcuni rapporti che andranno tagliati; é inutile fare i nostalgici se qualcosa non va!

Oroscopo Pesci

Questo é un momento di crescita per tutti voi! Il weekend potrà confermare o aumentare un sentimento, una passione! Tanto più che domenica avremo anche la Luna favorevole che ti invita a non rinunciare ad inviti, incontri, appuntamenti.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!