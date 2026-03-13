Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 13 marzo 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 13 marzo 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Si apre una fase dinamica in cui la voglia di mettervi alla prova è molto forte. Nel lavoro potreste sentire il desiderio di cambiare ritmo, proporre nuove idee o prendere iniziative che finora avevate rimandato. In amore c’è più passione e la possibilità di vivere emozioni intense, soprattutto se lasciate da parte qualche rigidità. Per quanto riguarda la salute il recupero è buono ma diventa fondamentale concedervi momenti di pausa.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il clima generale appare più equilibrato e vi permette di ragionare con calma su alcune questioni pratiche. Sul lavoro potrebbero arrivare conferme o risposte che aspettavate da tempo, utili per capire come muovervi nei prossimi mesi. In amore serve maggiore disponibilità al dialogo: piccoli gesti e parole sincere possono rafforzare il rapporto di coppia. Chi è single potrebbe sentirsi più aperto agli incontri. La forma fisica resta stabile, ma è consigliabile non esagerare, in particolare a tavola.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete molte idee che vi frullano per la testa, ma non tutte sono immediatamente realizzabili. Sul lavoro la creatività vi aiuta a trovare soluzioni originali, anche se sarà necessario fare una selezione tra i progetti più concreti e quelli più ambiziosi. In amore la comunicazione è fondamentale: un fraintendimento potrebbe nascere da parole dette con troppa fretta. La salute risente un po’ della tensione mentale, quindi cercate di rallentare e concedervi momenti di leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il vostro stato d’animo appare più sensibile del solito e vi porta a riflettere su alcune situazioni personali. Nel lavoro conviene mantenere la calma ed evitare polemiche con colleghi o superiori: alcune tensioni possono essere superate con diplomazia. In amore emergono emozioni profonde e qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso. Dal punto di vista fisico è utile ritagliarvi spazi per voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La determinazione non vi manca e questa energia si riflette soprattutto nel lavoro, dove potreste ottenere attenzione e apprezzamenti per ciò che fate. È un momento utile per far valere le vostre capacità e portare avanti progetti ambiziosi. In amore il clima è positivo, ma molto dipende da quanto sarete disposti ad aprirvi davvero con la persona accanto. La salute è buona, ma il corpo chiede più riposo del solito.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete alle prese con situazioni che richiedono precisione e attenzione ai dettagli. Nel lavoro il vostro senso pratico vi permette di affrontare anche le questioni più complicate con grande lucidità. In amore è importante non trascurare chi vi sta vicino: a volte la mente corre troppo alle responsabilità quotidiane. Per quanto riguarda la salute, cercate di mantenere un equilibrio tra impegni e tempo libero per evitare stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’atmosfera generale porta una discreta serenità, anche se alcune decisioni richiedono ancora un po’ di riflessione. Nel lavoro il percorso procede con una certa stabilità, ma un piccolo imprevisto potrebbe costringervi a cambiare strategia. In amore emergono dubbi o domande che meritano di essere affrontate con sincerità. La salute è abbastanza buona, ma è consigliabile mantenere uno stile di vita equilibrato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La vostra intensità emotiva si fa sentire in ogni ambito della vita. Sul lavoro siete molto concentrati e pronti a impegnarvi a fondo per raggiungere risultati concreti. Questo atteggiamento potrebbe portarvi soddisfazioni, anche se richiede molta energia. In amore la passione è protagonista e vi spinge a vivere le relazioni con grande coinvolgimento. Dal punto di vista fisico è importante prestare attenzione alla stanchezza accumulata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete una forte voglia di movimento e di nuove esperienze. Nel lavoro è necessario mantenere la concentrazione, perché alcune questioni pratiche richiedono maggiore attenzione. In amore potrebbe nascere qualcosa di interessante, soprattutto se siete disposti a lasciarvi sorprendere dagli eventi. La salute è discreta, ma l’equilibrio passa anche dalla capacità di gestire le spese e lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La vostra determinazione vi permette di affrontare con serietà ogni responsabilità. Nel lavoro l’impegno viene notato e potrebbe portarvi riconoscimenti o nuove opportunità. In amore serve un pizzico di spontaneità in più: a volte il cuore ha bisogno di leggerezza. La salute è legata molto all’equilibrio interiore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La creatività è uno dei vostri punti di forza e in questo periodo può diventare una risorsa preziosa. Nel lavoro emergono idee innovative che potrebbero attirare l’attenzione di chi vi circonda. In amore il rapporto con il partner può diventare più complice, a patto di non lasciarvi distrarre da troppe cose. La salute richiede attenzione agli imprevisti e alla gestione delle energie.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La sensibilità vi guida nelle scelte e spesso l’intuito si rivela prezioso. Nel lavoro è richiesta molta pazienza, perché alcuni risultati richiedono più tempo del previsto. In amore la dolcezza e la comprensione diventano elementi fondamentali per rafforzare i legami. Dal punto di vista fisico si intravede un miglioramento!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.