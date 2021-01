Oroscopo Paolo Fox oggi, 9 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi: sabato 9 gennaio 2021

Sabato 9 gennaio 2021: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Con questa Venere nervosa potresti essere proprio tu a chiedere chiarimenti in amore! Posso dire che dal punto di vista sentimentale queste due giornate del weekend sembrano un pò tumultuose. Consiglio di non perdere di vista i grandi progetti che puoi avere per il futuro, anche perché per molti di voi, specialmente per i liberi professionisti e per quelli che vogliono fare una scelta importante, si intravede una primavera di grande forza!

Oroscopo Toro

In questo periodo puoi anche dare spazio ai nuovi progetti che hai in mente ma c’é una difficoltà oggettiva che riguarda le finanze, che riguarda anche la questione lavoro. Non tutti sono in crisi ma c’é chi non vuole fare più certe cose e chi ha il dubbio che non proseguano: ed in effetti, questo é il vero dilemma! E’ chiaro che vivere situazioni di disagio da questo punto di vista, a volte può comportare anche tradimenti d’amore!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dovreste sfruttare questo periodo e ancora di più il mese di Febbraio per mettere in gioco la vostra buona volontà. Usciamo tutti da un anno molto complicato, molto difficile, e quindi si puo’ dire che soprattutto a Febbraio, quando avremo Giove Saturno e altri pianeti attivi, si potra’ vedere il futuro con piu’ ottimismo. Siamo tutti a caccia di buone notizie e di buone emozioni, ma posso dire che dal tuo punto di vista, quella capacità di vedere il futuro più rosa di quello che é, ora può magicamente tornare. E questo e’ molto importante!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questo fine settimana potresti fare un certo discorsetto in amore, che non piacerà ad una persona! Ti senti molto arrabbiato, nervoso; questo perché hai deciso che il 2021 deve darti il massimo! Oltretutto, ora che non abbiamo più Saturno contrario non ci sono più remore! Quindi, parli liberamente, non hai paura di interrompere, di bloccare, modificare, cambiare alcuni rapporti: vuoi giocare la tua partita in prima persona!

Oroscopo Leone

Ti trovi in una condizione un pò stancante: ora che abbiamo anche Mercurio in opposizione si può dire che dal punto di vista delle relazioni con gli altri c’é qualche taglio da effettuare. Lo sanno in modo particolare quelli che hanno delegato altri a risolvere un problema o che hanno avuto delle perplessità, che hanno vissuto tensioni di lavoro o economiche. Stai cercando di farti largo tra mille incomprensioni che non hai creato tu ma che in qualche modo ti circondano!

Oroscopo Vergine

Punta su questo fine settimana perché abbiamo una Venere molto interessante! E’ chiaro che non tutti vivranno l’amore passionale, però visto che Venere é tornata attiva e Marte é favorevole, posso dire che sabato e domenica permettono un riavvicinamento. Lo sai che a volte le questioni di carattere pratico sono più importanti di tutto il resto ma l’amore ha bisogno di nuovi sviluppi!

Oroscopo Bilancia

Con questo Mercurio in ottimo aspetto puoi generare qualcosa di nuovo nella tua vita. Entro Febbraio potresti anche avere la possibilità di innovare, di fare cose divertenti: puoi seguire un’onda che ti porterà lontano! E’ chiaro che ci vuole massima partecipazione agli eventi e una gran voglia di rinnovarsi. Questo é possibile! Perché parlo di piccoli problemi d’amore? Perché se questa tua voglia di rinnovamento non coincidesse con la stessa esigenza del partner, potresti arrabbiarti!

Oroscopo Scorpione

Questo fine settimana é da segnare in rosso sul calendario grazie a questa Venere interessante! Purtroppo, devo dire che in rosso sono anche le finanze o magari semplicemente non sei riuscito ad ottenere qualcosa che avevi già chiesto dall’anno scorso. E’ un momento in cui ogni vertenza, ogni causa e questione legale, deve essere gestita con attenzione. Non essere tu il primo a provocare gli altri!

Oroscopo Sagittario

Hai bisogno di evasione in un fine settimana che inizia a dare qualcosa di più. Voglio ricordare che il tuo é un segno che ama gli spazi liberi, gli spazi aperti, e purtroppo nel corso del 2020 sappiamo che ci sono stati grandi blocchi, e tu ne hai risentito più degli altri. Se nello scorso autunno hai iniziato un progetto, ora pare che qualcosa migliori. Stelle migliori anche per i sentimenti!

Oroscopo Capricorno

Parlare d’amore in questo fine settimana potrebbe essere più agevole, visto che Venere assume un aspetto interessante, poi abbiamo 48 ore di forza che si riversano anche nei rapporti attorno con questo Marte interessante. Peccato che dal punto di vista economico si debba rinunciare a qualcosa: non saranno pochi quelli che pur di stare tranquilli chiuderanno alcune situazioni che non sono importanti oppure si accontenteranno di quello che hanno pur di stare bene.

Oroscopo Acquario

Con Giove e Saturno favorevoli, tutto cambia! E d’altronde ti stai aspettando dei cambiamenti, delle chiusure, dei rinnovamenti, sembri preparato a tutto ciò! Ho spiegato che ormai dall’anno scorso stai vivendo una fase in cui tutto é molto precario, ma se c’é una cosa importante che capisci e sai fare bene é mettersi in gioco. Quindi l’importante non é continuare a fare quello che si faceva prima, l’importante é essere soddisfatti di quello che si farà. Ci sono grandi progetti in corso!

Oroscopo Pesci

Ti emozioni cosi facilmente al punto che spesso ti commuovi facilmente! Ora il pensiero di una storia che é stata un pò complicata o magari alcune parole che sono state dette in maniera sincera ma perentoria, in questo fine settimana potrebbero generare anche qualche piccola difficoltà. Ricordo che devi essere un pò più forte: gli eventi di Dicembre che hanno dato spazio a piccole tensioni, vanno superati al più presto!

