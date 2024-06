Oroscopo Paolo Fox del giorno, sabato 8 giugno 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 giugno 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

C’è un po’ di stanchezza in questa giornata, avete speso molte energie nel corso della settimana o ci sono state parecchie cose da fare. Stancarvi, in realtà, è quasi un obbligo o una “fissazione” visto che non accettate mai situazioni semplici o agevoli… cercate sempre, magari involontariamente, di complicarvi la vita sia in amore che in altre situazioni di vita quotidiane e non sempre siete in grado di tenere botta. Periodo favorevole per le storie d’amore, ci sono i giusti presupposti per mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

State vivendo un periodo di trasformazioni e voi detestate i cambiamenti, gli imprevisti o qualsiasi cosa si adatti male alle vostre esigenze… è anche vero che aggiornarsi è diventato quasi un obbligo se si vuole “sopravvivere” o rimanere sulla cresta dell’onda per quanto riguarda gli affari. In amore, invece, sarebbe il caso di aprire gli occhi e risolvere in maniera pratica le questioni che vi riguardano. É tempo di rivedere anche le finanze, gestire spese ed entrate e capire qual è il miglior equilibrio da adottare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete tanti pianeti nel segno, di conseguenza fioccano le idee e volete fare tante cose. Le stelle vi agevolano e vi danno una mano, soprattutto al mattino e in ambito sentimentale: chi ha una bella storia può fare bei progetti o magari avere quelle rassicurazioni che si attendevano da tempo. I single, tra l’altro, hanno ottime occasioni di fare incontri speciali e “sfogare” il loro turbine di passionalità; questa ventata di istinto ed emozioni non va assolutamente spenta in un giugno promettente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna nel segno vi rende più intraprendenti ma, allo stesso tempo, un po’ più suscettibili: siete governati dalla Luna, il che significa che l’umore è sempre “ballerino” a prescindere, cercate di non esagerare nelle reazioni anche perché dal 17 giugno arriveranno ottime notizie. Venere, Mercurio e il Sole nel segno agevoleranno il nuovo, ciò che vi regala stimoli sotto tutti gli aspetti, specialmente in amore per i cuori solitari che ora possono liberarsi di qualche peso.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Siete entrati in un mese di vittorie, preparatevi a raccogliere successi e a togliervi soddisfazioni ma attenzione alle finanze perché non avrete budget illimitato. Tanto dipenderà dall’età, dalle circostanze e dall’intraprendenza di ognuno di voi, sarà importante chiudere le porte ad un passato conflittuale o mettere le cose in chiaro con qualcuno. Favorito chi ha saputo costruire bene le proprie prospettive, che ora si sente più forte e vuole liberare la propria passionalità, la sensualità e il vigore amoroso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Siete reduci da una piccola bufera planetaria, una concentrazione di pianeti che ha generato un po’ di tensione e apprensione in famiglia: tanti di voi sono alle prese con contenziosi o questioni che riguardano la casa e i figli, questo weekend fortunatamente riporterà tutto in equilibrio e vi farà respirare aria fresca. Da lunedì 17 le cose andranno ancora meglio, grazie al transito importante di Venere.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi avete un cielo formidabile, ottimo soprattutto per chi ha vissuto una separazione (e si sta riprendendo anche se gradualmente): favoriti tutti coloro che si lasceranno coinvolgere in situazioni nuove ma attenti ai pettegolezzi e alle chiacchiere, non vi piace per niente perdere tempo con le “voci di corridoio” quindi lasciate correre e andate avanti per la vostra strada. Sarà importante anche avere un ambiente circostante affidabile, premuroso e che vi appoggi nelle iniziative.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

É tornata la voglia di amare dopo che, nelle ultime settimane, c’è stata un po’ di maretta o sono avvenuti episodi spiacevoli: guasti all’automobile, fastidi fisici, imprevisti che vi hanno costretto a rimandare qualche appuntamento o qualcuno che non è stato bene… fate un bel respiro e godetevi questo nuovo cielo più leggero, soprattutto il nuovo transito di Marte che porta soluzioni e svolte positive. Dedicate più tempo all’amore e ai sentimenti altrimenti chi vi sta accanto potrebbe iniziare a stufarsi…

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Le opposizioni planetarie degli ultimi giorni vi hanno un po’ frenato, creando divergenze o allontanamenti dalle persone care: forse siete stati voi a dire cose sbagliate o fuori luogo, magari invece siete stati male interpretati o qualcuno si è comportato in questo modo con voi. Alcuni progetti che avevate in mente non sono stati portati avanti come avreste desiderato, nella migliore delle ipotesi si potrebbe sperare in un riconferma che però sarà molto sudata. Non era questo che volevate ma non temete, la ruota gira per tutti e prima o poi toccherà anche a voi. Intanto siate pazienti e sicuramente più diplomatici.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Finalmente è arrivato il weekend e potete rifiatare un attimo, anche se l’agitazione non vi abbandona visto che state aspettando una risposta. Chi ha lavorato bene si aspetta qualcosa entro giugno, le stelle non vi tradiranno e agevoleranno gli eventi quindi abbiate fiducia. All’orizzonte si intravedono conferme e anche l’amore vi vedrà attivi, se c’è qualcosa che non va sarà il caso di parlarne entro il 16 perché la seconda parte del mese darà più spazio al lavoro che alla sfera professionale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Piccoli fastidi o malanni vi stanno condizionando non poco, si consiglia un bel controllo medico per non far diventare cronico un problema ancoa risolvibile. Da domenica Marte inizia un transito particolare, non fate il passo più lungo della gamba altrimenti rischierete di bruciarvi come Icaro con il Sole. I più intraprendenti e decisi hanno fatto delle richieste importanti a maggio, visto che volevano cambiare vita, e le risposte stanno finalmente per arrivare. Sarà importante prendere una decisione con calma, soprattutto se riguarda anche le persone che vivono con voi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere dissonante porta qualche dubbio, come la sensazione di essere soli contro il mondo. In ogni caso se attorno al 6 c’è stato qualche problema fisico, personale o amoroso è ora di affrontarlo una volta per tutte o, se già è stato “risolto”, di riprendere a correre verso il vostro futuro. La stanchezza continua a farsi sentire.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.