Oroscopo Paolo Fox del weekend: sabato 12 ottobre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 12 ottobre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna favorevole vi dona tanta voglia di programmare e di divertirvi. Anche a livello sentimentale, dal 17 avrete Venere in posizione fantastica. Chi ha vissuto un periodo complicato, adesso pian piano ritroverà la voglia di fare e di stare insieme alla propria dolce metà. Mercurio contrario porta delle situazioni un po’ controverse, soprattutto per quanto concerne il lavoro. Potreste dover affrontare qualche piccola bega a livello legale o burocratico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vi sentite un po’ intolleranti e decisamente stanchi dopo una dura settimana di lavoro. Non avrete voglia di fare tutto quello che avete programmato. In casi eccezionali potreste anche decidere di stare a casa nelle prossime 48 ore forse perchè sentite il bisogno di ritrovare la serenità. Avete accumulato troppo stress in ambito lavorativo forse a causa di contrasti con colleghi o superiori. A livello sentimentale ci saranno da proteggere tante situazioni che ultimamente sono state piuttosto conflittuali.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questo fine settimana sarà molto dinamico e porterà anche nuove storie o incontri molto intriganti. Con Giove, Luna, Sole e Mercurio dalla vostra parte, anche se ci sono stati dei problemi, avrete voglia di divertirvi e di non pensare a nulla. Con Giove positivo sarà anche più facile ottenere qualche risposta importante. Magari chi stava attendendo l’esito di una causa o di un esame, potrebbe ricevere una risposta molto favorevole. È un fine settimana che regala successi, quindi approfittatene.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Marte e Venere portano belle emozioni a tutti i livelli. Chi sta vivendo una bella storia d’amore nelle ultime settimane potrebbe aver rivalutato una persona. Secondo l’oroscopo del giorno, nel lavoro ci sarà qualche problema forse perchè avrete a che fare con persone invidiose che cercano solo di mettervi i bastoni tra le ruote perchè odiano vedervi stare bene e trionfare. Va ricordato che a livello professionale, il 2025 sarà un anno che porterà bei successi.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questo weekend sarà contrassegnato da un po’ di agitazione. Mantenere la calma non sarà facile. La verità è che volete avere sempre ragione voi, ma quando avete a che fare con persone che non condividono la vostra impostazione mentale, i problemi iniziano a fioccare. In arrivo transiti particolari a livello planetario anche per quanto riguarda l’amore. Ci sarà un po’ di apatia forse anche da parte del partner. Dovreste domandarvi se non siete davvero voi il problema.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Da diversi mesi a questa parte state provando ad imprimere un cambiamento radicale alla vostra vita. State cercando di affrontare nuovi percorsi, i cambiamenti sono importanti nella vita, ma a volte occorre valutare cosa è davvero più vantaggioso e se vale la pena davvero cambiare il vecchio con il nuovo. Cercate di trascorrere il fine settimana solo con le persone che amate e in cui avete fiducia, mettendo da parte coloro che secondo voi fanno il doppio gioco o vi stanno vicini solo per interessi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento, soprattutto grazie a queste ottime stelle, sarà più facile vincere una sfida. La parte centrale della settimana è stata pesante, ma in questo fine settimana siete tra i segni più favoriti. Siete innamorati del vostro lavoro ma anche della persona che avete accanto. Tutto ciò che deciderete di portare avanti in questo periodo, potrebbe avere degli ottimi risvolti anche per quanto concerne il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

A volte basta una parola di troppo per sollevare un polverone. In questo momento siete troppo ipersensibili e quindi non ne lasciate passare una. In amore avrete voglia di chiarimenti e se una persona non è disponibile con voi, finite per andare in bestia. Chi ha seguito terapie e cure adesso sta faticando a trovare il proprio equilibrio interiore. Tutta colpa di una luna storta che vi sta complicando un po’ la vita.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Con Sole, Mercurio e Luna in ottimo aspetto, in questo fine settimana avrete il via libera verso le emozioni. Con questa situazione astrologica sarà più facile vivere delle belle emozioni accanto alle persone che amate di più. Nel lavoro c’è stato qualche piccolo intoppo. Forse qualcuno pensa di non essere stato valutato al meglio o addirittura di essere stato sottovalutato o trattato in malo modo. L’amore, dal 17, inizierà nuovamente a prendere quota. Se dovesse capitarvi di incontrare una persona interessante, non vi lascerete pregare e proverete a corteggiarla.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo momento siete alla ricerca di soci e collaboratori. Insomma, avete bisogno di persone affidabili con le quali dialogare e costruire qualcosa di interessante. In genere voi amate lavorare in autonomia, perchè avete un vostro piano d’azione e sono gli altri che devono rispettare i patti. Ma questa volta, suggerisce Paolo Fox, sarà necessario avere dei collaboratori per raggiungere i vostri obiettivi. Ultimamente ci sono state persone che non vi hanno soddisfatto o che non sono state oneste con voi. Le coppie che si sono allontanate nelle ultime settimane, in questo weekend potrebbero ritrovare l’entusiasmo e la voglia di stare insieme.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con la Luna nel segno sarà più facile per voi essere estroversi e determinati. Forse sarete anche più folli del solito. Voi siete conosciuti per essere dei folli molto saggi. Avete idee creative e ben lontane dalle idee della massa e questo vi rende particolarmente originali ma per questo motivo anche più interessanti. Riuscite a portare avanti dei progetti in cui gli altri non credono, forse anche perchè siete dei visionari. Nelle ultime settimane i sentimenti hanno avuto poca forza a livello astrologico. Per questa ragione serviranno ulteriori chiarimenti con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questo fine settimana dovreste lasciare le preoccupazioni legate al lavoro. Chi ha grandi responsabilità, forse adesso dovrebbe rilassarsi un po’ anche per ricaricare le pile. Oggi il vostro segno è pronto a tornare in scena. Ricordatevi che i grandi risultati a livello professionale arriveranno l’anno prossimo, mentre in questa fase servirà un po’ di rodaggio. In questo fine settimana avrete buone stelle in amore. Per le coppie che sono in bilico da tempo, sta per arrivare il momento del dentro o fuori.

