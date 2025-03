Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 5 marzo 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 marzo 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Mercurio, in aspetto positivo insieme a Giove e Venere, vi darà una grossa mano a portare a termine il lavoro che state facendo. Torna anche la passione in ambito sentimentale e questo potrà aiutare soprattutto quelle coppie che di recente hanno attraversato una fase critica. C’è anche una maggiore capacità di concentrarsi e di fare le cose con più attenzione. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare anche una buona notizia che potrebbe essere un avanzamento di carriera.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La settimana che è appena iniziata porterà certamente delle risposte importanti grazie anche a questa bella Luna. I prossimi due mesi per il segno del Toro porteranno dei rinnovamenti ma anche dei bei traguardi. La Luna nel segno nelle prossime 48 ore potrebbe portare anche buone notizie per chi deve fare un’offerta o deve chiudere accordi importanti in cui ci sono in ballo parecchi quattrini. La vostra esperienza sarà utile anche per costruire o ricostruire qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sono in arrivo delle belle soddisfazioni per quelle persone che appartengono al segno dei Gemelli e che hanno studiato bene o si sono preparati a dovere per superare un esame o per un importante colloquio di lavoro. In amore potrebbero esserci delle lontananze da colmare. Se ultimamente avete visto maggior freddezza da parte del vostro partner sarebbe meglio discuterne.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ una settimana piena di lotte quella che state vivendo anche in amore. Si sa che Venere contraria non fa sconti a nessuno e può dare vita anche a battaglie silenziose con il partner che potrebbero innescare una spirale di ritorsioni e di ripicche. Non mancheranno neanche le tensioni con qualche persona che sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote o che vorrebbe mettervi in cattiva luce. Una persona potrebbe rivelarsi ben diversa da come la immaginavate e questo potrebbe essere motivo di delusione.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Venere e Mercurio in aspetto positivo, insieme al supporto di Giove, porta interessanti novità nella vostra vita che porterà anche delle soluzioni speciali in particolar modo nella giornata di giovedì. Quelli che hanno iniziato da poco un lavoro dovranno cercare di mettersi in evidenza per dimostrare agli altri il vostro vero valore e il vostro talento. Tutto quello che farete nei prossimi mesi potrebbero essere un trampolino di lancio verso il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Da qualche giorno non avete più l’opposizione di Mercurio e questa rappresenta sicuramente una ottima notizia soprattutto per coloro che di recente hanno dovuto attraversare una fase piuttosto critica nel lavoro e in amore. Con la Luna favorevole torna anche una buona capacità di azione che vi aiuterà a farvi strada nel lavoro e a recuperare il terreno perduto. E’ un periodo molto fertile anche per coloro che hanno progetti in ballo da portare avanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’inizio di marzo sarà caratterizzato da polemiche sul lavoro. Dovranno fare attenzione alle polemiche soprattutto coloro che hanno aperto un contenzioso con soci o collaboratori o che si trovano in aperto contrasto con essi. La paura di perdere ciò che avete conquistato negli ultimi tempi, potrebbe tornare a riaffiorare e bloccarvi un po’. In amore sarà importante cercare di placare gli animi soprattutto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Tutto quello che fate in questo periodo potrebbe essere molto utile. E’ vero che Giove non ha ancora manifestato tutta la propria forza, ma è altrettanto vero che si tratta di avere ancora un po’ di pazienza. In estate le cose andranno decisamente meglio, anche se le idee e i progetti che nascono in questo periodo potrebbero già avere delle ottime prospettive di riuscita. Dovrete prendere con le pinze con persone dell’Acquario o del Toro con le quali potrebbero nascere delle tensioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Provenite da un mese di febbraio piuttosto instabile che ha lasciato strascichi importanti anche in questo inizio di marzo. Questo non dove scoraggiarvi anche perchè Mercurio non è più opposto ed insieme a Venere formerà una accoppiata vincente anche in amore. Chi ha sofferto a causa di qualche problema fisico o psicologico non ha visto mancare il supporto delle persone care. In questo momento state cercando di risollevarvi e di trovare quella forza interiore che vi è mancata in questa prima parte di 2025.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Tutti vogliono essere accontentati ma voi non siete dei maghi e quindi non potete soddisfare le richieste che provengono da più parti. Avete anche voi i vostri limiti ma non sempre gli altri vi capiscono. Dovrete cercare di fare buon viso a cattivo gioco evitando le polemiche e le tensioni. Magari potreste puntare sulla diplomazia per far valere le vostre ragioni. Ci saranno anche persone che avranno da ridire sul vostro operato e questo potrebbe mandarvi su tutte le furie.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Se ci sono delle scelte importanti da fare a livello professionale o sentimentale, questo è il momento buono per farle. Le giornate di giovedì e venerdì saranno quelle migliori soprattutto per chi deve svolgere qualche attività che potrebbe avere ripercussioni importanti per il vostro futuro. Non sempre le vostre idee sono condivise dalle persone che vi circondano, ma questo non dovrà limitare il vostro raggio d’azione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

E’ un momento piuttosto favorevole soprattutto per chi svolge un’attività che vi pone a contatto con il pubblico. Il vostro modo di fare e di agire piace agli altri e questo vi gratifica e vi fa sentire importanti. Dal 9 giugno il vostro quadro astrale potrebbe cambiare in meglio in maniera radicale. Tutto quello che state iniziando adesso potrebbe avere dei riscontri importanti proprio a partire dalla prossima estate.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.