Oroscopo Paolo Fox del giorno, mercoledì 31 luglio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 31 luglio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle di questo periodo sono molto generose soprattutto per quanto concerne l’amore. Le storie più solide saranno confermate, ma anche quelle che recentemente hanno vacillato un po’, potranno ritrovare una certa intesa. Anche coloro che stanno svolgendo un lavoro poco gratificante, dovranno cercare di resistere e andare avanti, anche perché a breve potrebbe verificarsi quella svolta che attendete da tempo. Tutti i progetti che nascono in questo periodo, potrebbero avere una buona luce e grandi prospettive di realizzazione.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Venere torna attiva nel segno e questo vi renderà decisamente più passionali e vi aiuterà a lasciarvi andare di più. Anche se agli occhi degli altri potreste apparire un po’ freddi e distaccati, in realtà questa è una corazza che vi costruite addosso per evitare di soffrire o di legarvi a persone che possono tradirvi. Nelle persone che lavorano con un contratto a termine, crescerà l’ansia e la paura di perdere il posto di lavoro. In famiglia cercate di evitare sterili polemiche.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se c’è poca chiarezza nella coppia, adesso è giunto il momento di capire cosa sta accadendo. Meglio avere un faccia a faccia chiarificatore anche a muso duro, suggerisce Paolo Fox, piuttosto che trascinare avanti una storia che non funziona. Cercate di ponderare bene le vostre scelte che riguardano soprattutto il lavoro. Non fatevi prendere dalla fretta o dal nervosismo, altrimenti rischierete di commettere degli errori che potrebbero avere gravi ripercussioni sulla vostra sfera finanziaria.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sia gli amori che le amicizie che nascono in questo periodo potrebbero avere degli sviluppi molto interessanti, grazie a queste stelle che proteggono le relazioni interpersonali. Secondo l’Oroscopo del giorno, sono in arrivo nuovi incarichi pesanti e importanti che per coloro che possono vantare un bel curriculum. Le giornate di inizio settimana vi vedranno un po’ distratti e svagati, forse perché avreste bisogno di un bel periodo di vacanza per ricaricare le pile.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Con queste stelle sarà più facile poter ottenere delle importanti conferme o ottenere dei successi importanti nel lavoro e non solo. Questo periodo particolarmente positivo anche per l’amore vi permetterà di recuperare, soprattutto se ultimamente c’è stato qualche battibecco con la vostra dolce metà. Dal punto di vista finanziario state cercando delle soluzioni immediate e determinate. Forse è il caso di rischiare qualcosa se siete convinti davvero che un investimento possa fruttarvi dei profitti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sono in arrivo delle spese importanti per i figli e per la casa. Chi ha chiuso una storia di recente, adesso si sta dando da fare per trovare un nuovo amore, mentre le coppie che hanno litigato parecchio, adesso stanno cercando di ravvivare il rapporto o di ritrovare l’intesa. A breve, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, vi troverete nella condizione di dover affrontare un cambiamento importante che potrebbe riguardare anche il lavoro. Il transito contrario di Giove potrebbe causarvi qualche piccolo grattacapo. Dovreste cercare di allontanarvi da tutte quelle situazioni che non vi sono più gradite.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Venere in transito attivo vi rende decisamente più disponibili e generosi nei confronti degli altri. Quel nervosismo di qualche settimana fa, adesso sembra sparito nel nulla. Ci sarà la possibilità anche di vivere nuovi amori e mettere da parte tutte quelle situazioni negative della vostra vita che hanno caratterizzato la prima parte del 2024. Alcune situazioni familiari poco edificanti hanno stressato un po’ il vostro fisico. Magari sarebbe il caso di staccare la spina e fare un bel viaggio di piacere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le giornate di inizio agosto saranno molto propizie soprattutto per chi sta cercando una nuova storia d’amore. Secondo l’oroscopo del giorno, anche per le coppie in crisi sta per arrivare una fase in cui sarà più facile ritrovare l’armonia e il desiderio di stare assieme. Le idee lavorative che nascono in questo periodo potrebbero risultare molto profittevoli. Un incontro importante potrebbe suggerirvi alcune strategie alle quali non avevate mai pensato. Fase di recupero anche per quanto riguarda la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Per le coppie più fragili potrebbe essere giunto il momento del redde rationem. Anche nelle coppie più solide servirà chiarezza per capire da quale parte si vuole andare e cosa si vuole costruire. Se una storia d’amore non funziona più, adesso potreste essere voi a dire basta una volta per tutte. Nel lavoro c’è aria di svolta. Se state facendo un lavoro che non vi gratifica affatto, adesso avrete un forte desiderio di cambiare e di svoltare. Giove in opposizione potrebbe far tornare qualche piccolo acciacco.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Agosto sarà un mese molto propizio per chi vuole iniziare una nuova storia d’amore o per chi vuole sublimare la storia d’amore attuale. Ci sarà modo anche di perdonare una persona che non si è comportata benissimo nei vostri confronti. Anche dal punto di vista affettivo e sentimentale c’è aria di cambiamenti nella vostra vita. Sarete molto generosi soprattutto con le persone che vi circondano e questo sarà molto apprezzato. L’inizio del mese di agosto sarà un po’ stressante per chi rimane al lavoro. Cercate di non agitarvi troppo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le prossime giornate potrebbero riportare a galla alcuni malintesi di varia natura con le persone che vi circondano, soprattutto se si tratta di familiari. Se vivi in coppia ci sarà modo di ritrovare la voglia e il desiderio di amare. Se vi siete messi in testa di portare avanti in progetto, dovreste capire se avete a disposizione il denaro che vi serve per poter centrare i vostri obiettivi. Dal punto di vista fisico potreste avvertire un certo stress, anche perché ci saranno molte cose importanti da fare. Cercate di riposare di più e di concedervi ogni tanto un momento di spensieratezza.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Una persona importante potrebbe tirare troppo la corda con voi e questo potrebbe mandarvi in crisi. Potreste anche decidere di mettere alla prova un amore anche per capire quali sono i veri sentimenti che sta provando chi vi sta accanto. Secondo l’Oroscopo del giorno, sarete un po’ preoccupati per la sorte di un progetto che vi sta a cuore. Giove potrebbe costringervi a dover rivedere alcuni piani o a dover tornare indietro sui vostri passi se una data questione non vi convince affatto.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.