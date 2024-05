Oroscopo Paolo Fox del giorno, mercoledì 29 maggio 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 29 maggio 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Siete ancora favoriti dalla Luna in sestile e da tante stelle come il Sole, Giove e Venere: approfittate di questa situazione per innestare una marcia in più e dar vita a nuovi progetti. Avete alcuni conti in sospeso da risolvere e sarebbe meglio non tergiversare troppo, ci sono novità anche in questo senso.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Vi sentite tra due fuochi, in bilico tra passato e presente: giugno sarà un mese importante, soprattutto nella seconda metà, e potreste dover rivedere alcuni accordi e migliorare una situazione, sia vostra che di altre persone con cui magari collaborate. Mercurio nel segno porta una revisione dei conti e nelle questioni di carattere contabile.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le prime giornate di giugno saranno importanti per liberarsi di un fastidio fisico e per rinnovarsi in amore: vi attendono incontri, anche molto passionali, ma sarete anche chiamati a fare scelte importanti. Queste stelle vi indicano un’occasione da cogliere al volo e non dovrete sbagliare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

State lavorando decisamente troppo, è tempo di dedicarvi anche all’amore: tra qualche settimana Venere entrerà nel segno, dunque via libera agli incontri e alle nuove conoscenze. Queste stelle vi faranno vivere sensazioni nuove. Se una storia è un po’ allo sbando aspettate prima di interromperla drasticamente, cercate di capire innanzitutto se per voi è importante.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Maggio è stato un mese più di remissione che di azione, in tanti sono stati male e ora vorrebbero recuperare. State attenti però a non forzare la mano e muovetevi con cautela visto che il disagio c’è ancora, così come alcuni problemini fisici che vi stanno limitando. In ogni caso non scoraggiatevi e pensate al futuro, i mesi di giugno e luglio saranno molto interessanti soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

State vivendo un momento delicato, fatto di provocazioni o avversari che giocano sporco. ma anche gente che vuole farvi innervosire. L’unica cosa da fare è evitare di dar adito a questi individui, farvi scivolare le cose addosso e proseguire per la vostra strada.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Attenti alle trappole del passato, non cadete in tentazioni o situazioni che dovrebbero esser state messe alle spalle. Anche perché le stelle delle prossime due settimane parlano di cose importanti, una ricompensa o una riconferma. Attenzione però a concentrarvi troppo sul lavoro perché l’amore chiede più spazio, tempo e dedizione.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

C’è da voltare subito pagina dopo un maggio molto pesante, un periodo in cui davvero non ne è andata bene una. Guasti, imprevisti, ritardi, problemi incredibili. Ora però state per entrare in un giugno fatto di nuovi progetti e di revisione di vita, sia professionale che sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Siete un po’ giù di corda. Nei rapporti con Vergine e Pesci potrebbero nascere delle complicazioni in più ma mantenete la calma, facendo uno sforzo, e cercate di capire come risolvere i problemi piuttosto che far esplodere la rabbia. In amore pensateci bene prima di interrompere una storia.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Preparatevi a vincere una sfida o a cogliere un’occasione entro il 15 del mese, dopodiché attenzione ai restanti quindici giorni perché porteranno a un “dentro o fuori” definitivo. Intanto concentratevi sul presente perché siete forti, preparati, determinati e anche predisposti ad innovare, il che è molto importante se ultimamente avete avuto delle perplessità su ciò che state facendo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il mese di maggio è stato strano e poco chiaro, a fine giugno però tutto si ribalterà a vostro favore; giorno dopo giorno, gradualmente, noterete il nuovo equilibrio che si instaurerà e ne sarete affascinati. Il recupero è assicurato così come una bella soddisfazione in amore, sarete iper favoriti dalle stelle e da un cielo davvero liberatorio. Sfruttate questo momento per “riabilitarvi”, magari anche per ritrovare la complicità di persone che vi erano sembrate troppo lontane mentalmente (soprattutto il partner).

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Evitate complicazioni in questi giorni. Vi infastidisce il dover ricordare le responsabilità a qualcuno, specialmente sul lavoro. In bilico i rapporti part time, le relazioni in cui si dà tutto per scontato o non si ha voglia di parlare ma non prendete la cosa con troppa angoscia: con il dialogo e la disponibilità si può trovare qualsiasi soluzione.

