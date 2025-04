Oroscopo Paolo Fox del giorno, mercoledì 23 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questo momento vi sentite al centro dell’attenzione ma siete anche ipercritici con le altre persone anche perchè pretendete sempre il massimo dalle altre persone. A volte occorrerebbe essere più pratici e meno polemici anche per non rischiare di farvi dei nemici. La prima parte di maggio sarà provvidenziale per risolvere alcune dispute legali o per venire a capo di qualche questione burocratica che vi ha innervosito parecchio. Sarà anche il momento giusto per rimettervi in gioco soprattutto se avete in ballo un progetto intrigante.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sono in atto dei cambiamenti nella vostra vita che stanno riguardando soprattutto il lavoro. C’è chi ha conseguito un titolo o una abilitazione e chi ha fatto dei passi in avanti nel lavoro. Sebbene a voi non piacciano i cambiamenti, le mutazioni dell’ultimo periodo vi hanno permesso di dimostrare agli altri tutto il vostro valore. Chi ha preso delle decisioni per effetto delle quali si è liberato di un peso, adesso staranno decisamente meglio con loro stessi. La nuova posizione della Luna intensificherà le relazioni interpersonali e quelle amorose.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La Luna contraria vi rende un po’ esitanti e un po’ incerti. In realtà si tratta solo di una fase transitoria dettata da una condizione astrologica contraria che avrà una breve durata. Cercate di non perdere quell’altruismo e quella generosità che vi contraddistingue anche in questi momenti in cui il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento. Il transito negativo di Venere potrebbe portare ancora qualche disputa in famiglia o con il partner.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La Luna favorevole porta una fase di serenità interiore ma anche di appagamento a livello interiore. Dopo un lungo periodo di divergenze e di negatività finalmente tornerà una fase brillante contrassegnata anche da qualche successo a livello lavorativo. Dovreste cercare di mettere da parte i tristi recenti trascorsi per guardare al futuro con più ottimismo.Tra oggi e domani coloro che vivono relazioni occasionali o flirt passeggeri avranno decisamente vita facile e vivranno i rapporti con maggiore coinvolgimento.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Il fatto di non avere più la Luna opposta vi aiuterà a gestire le vostre emozioni in maniera molto più semplice e senza le esitazioni che hanno accompagnato l’ultima settimana. Il vostro segno è votato all’azione e all’intraprendenza e proprio in questa fase riuscirete a ritrovare la voglia di rimettervi in gioco, anche in amore. E’ vero che in questo momento il lavoro è al centro dei vostri pensieri, ma le stelle vi consigliano di dare più spazio all’amore e di essere più romantici e coinvolti nella vostra relazione.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vi sentite ancora sotto stress e questo non vi aiuta a vivere le relazioni in maniera serena e appagante. Anche nell’ambito delle quattro mura domestiche potrebbero nascere delle tensioni e delle incomprensioni che non sarà facile domare e tenere a bada. Dovrete cercare di recuperare quelle emozioni che ultimamente avete trascurato, dando spazio a quei rapporti che per voi rappresentano un punto di riferimento. Da maggio avrete maggiori opportunità per recuperare alcune relazioni che si sono logorate.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo cielo è molto propizio soprattutto per chi sta attendendo nuove opportunità o per chi vuole conoscere persone nuove. Ne trarranno vantaggio anche coloro che lavorano in uno studio o che svolgono un lavoro autonomo, perchè finalmente potranno togliersi delle belle soddisfazioni. Giove a favore vi invita a dare il massimo e a sfruttare queste belle opportunità che il cielo vi offre. Non abbiate paura di tuffarvi in situazioni nuove anche se dovessero presentare dei rischi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna in buon aspetto vi permetterà di vivere relazioni più aperte e sincere. Vi permetterà anche di regalarvi un fascino unico e quindi di poter attrarre le simpatie e le attenzioni altrui. Questo cielo vi darà anche una bella capacità di azione a livello individuale. Cercate di seguire il vostro istinto se ci sono delle scelte importanti da compiere a livello personale. Avrete la capacità di saper prevedere cambiamenti e dinamiche degli eventi ancora prima degli altri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Rispetto a qualche mese fa adesso state godendo di una situazione astrologica davvero interessante e meno pesante anche dal punto di vista fisico. Rispetto alle settimane passate adesso avrete una maggiore capacità di farvi scivolare le cose addosso e anche davanti alle avversità saprete tenere la barra ben dritta. Fra qualche settimana non avrete più Giove contrario e questo vi aiuterà anche a ritrovare il feeling con voi stessi e a capire da che parte volete andare e quali saranno le vostre priorità in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sta per aprirsi per voi una fase contrassegnata da importanti cambiamenti a livello personale e professionale. Si tratta di un periodo che culminerà nei mesi di giugno e luglio, quando si verificheranno alcune situazioni che vi consentiranno di svoltare in meglio. Le stelle vi invitano a prendere l’iniziativa e ad essere voi stessi a capire e a valutare cosa fare della vostra vita e con quali persone collaborare in futuro. Non lasciate che siano altri a prendere delle decisioni che spettano solo a voi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

State affrontando una fase contrassegnata da cambiamenti e di svolte quasi epocali che riguardano la vostra vita personale e professionale. Si apre una fase in cui potrete rimettervi in gioco e vivere all’insegna di quella libertà a cui da sempre aspirate. E’ notorio il fatto che voi non amate fare cose ripetitive perchè la monotonia vi stanca. Adesso ci saranno tutte le condizioni per fare cose nuove e per dedicarvi ad attività che da sempre per voi sono il vostro punto di riferimento. Chi ha già una storia che funziona, troverà nuove conferme.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’arrivo della Luna nel segno porterà una bella ventata di novità e di aria fresca nella vostra vita. In arrivo a breve delle belle novità anche in ambito lavorativo che potrebbero concretizzarsi in nuove esperienze professionali. Soprattutto coloro che possono già vantare un bagaglio professionale importante, potrebbero centrare degli obiettivi importanti per il proprio futuro. E’ venuta l’ora di rimettersi in gioco senza aver paura dei cambiamenti.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.