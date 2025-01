Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 22 gennaio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 22 gennaio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Le stelle sono dalla vostra parte più che mai. Addirittura a Febbraio ci saranno molte occasioni per riscattarvi. Dovrete cercare di contenere le spese per non ritrovarvi in difficoltà nelle prossime settimane. Ancora una volta, però, a partire dal mese di febbraio ci sarà modo di risalire la china anche dal punto di vista finanziario. Queste stelle portano anche emozioni sincere in amore e anche delle chance in più per chi sta cercando l’anima gemella.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La giornata di oggi porterà qualche tensione o qualche pensiero in più. Già dalla scorsa primavera, ci sono stati degli screzi in ambito lavorativo che vi siete trascinati in avanti per tanto tempo. Adesso però sembra essere arrivato il momento del dunque. Le stelle del 2025 vi portano a vivere una sorta di grande rivincita. Febbraio lascerà in piedi soltanto quelle relazioni o quei rapporti che per voi valgono realmente, mentre deciderete di tagliare i rami secchi della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non state vivendo una fase di stop ma di ripartenza. Questa è la fase della preparazione per nuovi eventi o per nuove situazioni lavorative. A volte, prima di ottenere grandi successi, occorre seminare bene e voi lo state facendo in modo certosino e con pazienza. Mentre per l’amore alcune situazioni sembrano essere già mature. Se c’è un’amicizia che pian piano sta diventando qualcosa di più importante, forse sarebbe meglio farvi avanti e svelare le vostre vere intenzioni.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Molti di voi hanno già raggiunto le mete desiderate mentre altri ci stanno lavorando e stanno seminando in questi giorni per poter raggiungere obiettivi ambiziosi. Oggi Giove che entra nel segno potrebbe permettervi di vivere situazioni importanti e per questo motivo dovrete sfruttare proprio questa prima parte dell’anno per schiacciare il piede sull’acceleratore, mentre Mercurio potrebbe rallentarvi nella seconda parte dell’anno. La giornata di oggi rilancerà le vostre emozioni migliori.

Oroscopo Paolo Fox Leone

I rapporti con gli altri vanno curati con attenzione perchè saranno la base di partenza per nuovi progetti o per raggiungere obiettivi ambiziosi. La Luna favorevole vi aiuta ad avere relazioni sincere con gli altri e a costruire qualcosa di buono anche a livello di amicizie e di contatti. Ma dovrete essere più intraprendenti in amore soprattutto se siete cuori solitari. Dovreste cercare di mettervi in gioco senza aspettare che l’amore possa cadere dal cielo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Questo è un periodo di preparazione e di studio ma anche di confltti interiori. Alcuni vostri atteggiamenti sono stati criticati ma quando non volete più fare una cosa forse c’è qualche problema o qualcosa che non funziona sui cui riflettere. Magari sarebbe stato opportuno proseguire alcune relazioni o accettare situazioni sconvenienti, ma quando il vostro fisico non ne può più, forse è meglio assecondarlo e trarne le dovute conseguenze senza attribuirvi colpe. Venere è stata complicata da gestire nel mese di gennaio ha causato qualche dissidio in amore, ma da febbraio si recupera.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Ritrovare la serenità è un terno al lotto nella vostra vita. Soprattutto a livello interiore o a livello sentimentale ci sono delle tensioni che bisogna risolvere. Alcuni problemi che vi affliggono da tempo richiederebbero una certa riflessione. Anche a livello lavorativo ci sono state delle tensioni che si stanno trascinando avanti e che richiedono delle analisi approfondite. Il fatto di farvi scivolare le cose addosso può funzionare per un determinato periodo ma poi occorre prendere delle decisioni drastiche se è necessario.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna nel segno vi aiuta nelle relazioni con gli altri. In genere avete una tendenza all’autocritica e quando diventate spietate con voi stessi tendete a vivere una fase tormentata della vostra vita. Anche in amore sarebbe meglio cercare di essere concreti e realisti senza inseguire chimere o mete inappropriate. Se volete davvero vivere emozioni sincere, dovrete cercare di seguire il vostro cuore senza farvi condizionare da niente e da nessuno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo momento serve calma e sangue freddo. In questo momento forse vi stanno mancando i riferimenti o gli stimoli. Da qui a maggio tante cose però potrebbero cambiare in meglio, ecco perchè non bisogna disperare. In amore serve un cambio di passo soprattutto se ultimamente ci sono state tensioni. Forse servirebbe un chiarimento definitivo con il vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Non si può escludere che questa forte opposizione di Marte comporti momenti di forte stanchezza. State vivendo in una sorta di circolo vizioso perchè vorreste fare tante cose ma al contempo non avete grandi energie, ecco perchè a fine giornata vi sentite stremati. Dovrete stare attenti ai rapporti con Bilancia e Ariete con i quali potrebbero sorgere forti contrasti. Se ci sono situazioni che non vi piacciono, da febbraio inizierà una sorta di repulisti nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

In questo momento vi sentite un po’ acciaccati e spenti. In amore potrete beneficiare di una splendida Venere che vi indurrà a fare tutto ciò che desiderate e a schiacciare il piede sull’acceleratore soprattutto se c’è una persona che vi piace. Da venerdì avrete molte stelle a favore, ma in questa giornata di mercoledì sarebbe meglio non fare le ore piccole perchè potreste accusare un calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

E’ il momento migliore per chiarire qualcosa con una persona che non ve la racconta giusta. Le giornate del 24 e del 25 saranno un po’ tese quindi dovreste approfittare di questi giorni per risolvere dei problemi che vi affliggono. E’ vero che siete ormai fuori dal tunnel di tensioni, ma qualche strascico ci sarà ancora e bisognerà affrontarlo. Aspettatevi critiche ma il successo non mancherà, soprattutto a partire da febbraio.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.