Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020 | I Fatti Vostri

Mercoledì 22 Gennaio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Negli ultimi due giorni la Luna ti ha sorriso, perciò vuol dire che la fortuna è dalla tua parte. Rimani coi piedi per terra, però, perché alcune situazioni rimarranno bloccate fino alla prossima primavera.

Devo ripeterti un concetto, anche se ormai dovresti averlo imparato a memoria: tu vuoi tutto è subito, ma ciò non è possibile. In generale, però, noto che il tuo non è affatto un oroscopo negativo, anzi. Tieniti alla larga dalle polemiche…

Oroscopo Toro

Se qualcosa non gira per il verso giusto, ti consiglio di fare buon viso a cattivo gioco. Anche perché le ultime 48 ore ti hanno tolto parecchie energie e, in certi casi, anche soldi.

Chi è nato alla fine di Aprile, complici Sole e Mercurio dissonanti, sentirà la necessità di chiarire qualche contenzioso rimasto aperto, oppure farà di tutto per non aprire il portafogli. In amore, infine, ti conviene giocare a carte scoperte col partner…

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La tua settimana è, tutto sommato, interessante. Le stelle non più contrarie che hanno caratterizzato il tuo 2019 ti invitano a prendere una decisione sul lavoro. Non agire d’istinto e rifletti bene su quanto ti è capitato lo scorso anno.

C’è, infatti, chi da poco ha ricucito uno strappo e, da qualche giorno, è riuscito a ripartire. Consolati con l’amore, perché la situazione è tornata ad essere tranquilla.

Oroscopo Cancro

Stai vivendo una settimana importante. Le discussioni non fanno parte del tuo modo di fare, perciò quando c’è una decisione da prendere tendi ad accodarti agli altri. Nel corso della tua vita, infatti, hai portato le persone all’esasperazione per farti dire di no.

Sul lavoro, dovresti cambiare aria e cominciare a guardarti attorno. Cerca, una volta tanto, di prendere tu l’iniziativa, altrimenti saranno gli altri a farlo per te. L’amore va a gonfie vele!

Oroscopo Leone

Nelle ultime 48 ore hai riflettuto molto su tutto ciò che non va nella tua vita. In amore, Gennaio è iniziato decisamente male, ma questo te l’avevo già anticipato a suo tempo. Colpa di una Venere in opposizione che, però dal giorno 13 è tornata ad essere neutrale.

Quindi, ti tocca ricominciare da capo sia nelle relazioni sentimentali che in quelle d’amicizia. Se stai vivendo una storia che ritieni sia ormai al capolinea o senti che le persone a te vicine non danno le giuste certezze, parlane apertamente entro domani.

Oroscopo Vergine

E’ una settimana molto importante per te. Lunedì e Martedì ti sei lamentato per qualche problema digestivo o nervoso, ma ora è tutto alle spalle: le stelle sono dalla tua parte!

Nelle relazioni con gli altri, poi, hai una strana sensazione: è come se chiunque cerchi di criticare ogni tuo ragionamento o discorso per metterti in cattiva luce. Tieni duro, però, perché a Febbraio ti rifarai con gli interessi.

Oroscopo Bilancia

Nelle ultime 48 ore hai sentito una grande esigenza di provare belle emozioni. Lunedì e Martedi, infatti, hai avuto la Luna dalla tua parte, perciò sei stato molto favorito nelle relazioni con gli altri.

Si prospetta un periodo molto importante per te: da Marzo fino alla fine di Luglio, infatti, riuscirai a definire una storia d’amore. Oppure riceverai un’importante proposta di lavoro o, comunque, per il tuo futuro a lunga scadenza

Oroscopo Scorpione

Hai Venere, Giove e Saturno in ottimo aspetto, perciò sei in una condizione assolutamente interessante. Ti trovo, però, anche molto stanco. Nelle ultime ore hai rallentato parecchio il ritmo, perché sentivi il rischio di arrivare esausto a fine giornata.

Fate attenzione anche alla vostra forma fisica, perché molti di voi hanno chiuso il 2019 con un piccolo (più o meno) incidente di percorso…

Oroscopo Sagittario

E’ un periodo in cui sei molto pensieroso, nonostante la tua natura sia assolutamente ottimista. In special modo nelle ultime 48 ore, hai vissuto dei momenti di grande ed insolito nervosismo.

L’unico consiglio che posso darti, in una situazione del genere, è quello di mantenere la calma, magari evitando liti e stress. Se in amore c’è qualche incertezza, probabilmente, è perché qualcuno sta vivendo due relazioni contemporaneamente!

Oroscopo Capricorno

Ti senti ambizioso ed hai voglia di emergere! Non solo avrai Giove e Saturno nel segno per tutto l’anno, cosa non da poco, ma oggi e domani gioverai anche di una Luna favorevole e di Urano.

E’ la settimana giusta per fare nuovi incontri, per iniziare relazioni e fare quelle cose che stai rimandando da troppo tempo.

Oroscopo Acquario

Grazie alla situazione astrologica, sarai circondato da persone che ti porteranno energia e benessere. Senti molto forte il desiderio di stare accanto solo alle persone che ami, solo così, del resto, puoi dare il meglio di te.

Attenzione, però, perché in amore non mancano le perplessità. Prenditi cura della tua salute: non stai facendo abbastanza per le tue articolazioni e pure qualche malanno stagionale non va trascurato.

Oroscopo Pesci

Ti senti molto forte, nonostante una Luna dissonante. Magari stai lamentando qualche piccolo malessere stagionale, ma se c’è una relazione importante da portare avanti non devi, per nessuna ragione, tirarti indietro.

Tra oggi e domani, infatti, vivrai ore importantissime se stai cercando un nuovo amore. Ad ogni modo, ti consiglio di non andare a letto troppo tardi!

