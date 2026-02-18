Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 18 febbraio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 18 febbraio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’energia non vi manca e si avverte una spinta particolare nel lavoro: è il momento di far valere le vostre idee senza timore di qualche piccola tensione con superiori o colleghi. In amore c’è bisogno di chiarezza; se qualcosa vi pesa, meglio affrontarla con sincerità. La salute beneficia di movimento e attività fisica.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Nel lavoro serve pazienza: alcune risposte tardano ad arrivare, ma la vostra costanza verrà premiata. In amore si apre uno spazio più disteso, utile per ricucire eventuali distanze o rafforzare un legame già stabile. Dal punto di vista fisico cercate di non trascurare il riposo: avete bisogno di recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nel lavoro è il momento di portare pazienza anche se alcune risposte tardano ad arrivare. . In amore, invece, è il momento di riflettere e valutare la possibilità di ristabilire una connessione con una persona del passato o rafforzare un legame in corso. Salute: è il momento di recuperare energie.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il lavoro richiede prudenza: meglio evitare decisioni impulsive e valutare con attenzione ogni dettaglio. In amore si percepisce un bisogno di protezione e stabilità; chi vive una relazione solida può fare progetti concreti. La salute migliora se dedicate più tempo al relax!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sul lavoro torna la voglia di mettervi in gioco e di dimostrare quanto valete. È una fase utile per avanzare richieste o proporre nuove strategie. In amore siete più passionali, ma anche più esigenti: l’astrologo consiglia di ascoltare di più il partner. Energia in crescita, anche se è importante non esagerare con ritmi troppo serrati.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Vi trovate a fare i conti con questioni pratiche, soprattutto in ambito lavorativo: organizzazione e precisione restano le vostre armi vincenti. In amore si avverte un bisogno di rassicurazioni; evitate però di analizzare tutto nei minimi dettagli. La salute richiede attenzione all’alimentazione e a eventuali tensioni muscolari.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il lavoro può riservare incontri interessanti o collaborazioni che meritano di essere approfondite. In amore è tempo di chiarimenti: se qualcosa vi ha deluso, è preferibile parlarne apertamente. La forma fisica è discreta, ma cercate di non trascurare il sonno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Determinazione e intuito vi guidano nelle scelte lavorative, dove potreste prendere decisioni importanti. In amore c’è intensità, ma anche una certa inquietudine: non lasciate che la gelosia rovini momenti preziosi. La salute è buona, a patto che evitiate eccessi e manteniate uno stile di vita regolare.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il desiderio di cambiamento si fa sentire, soprattutto nel lavoro: nuove prospettive vi incuriosiscono e potrebbero aprire strade stimolanti. In amore c’è voglia di libertà, ma senza perdere la complicità. Energia positiva, ideale per dedicarsi ad attività all’aria aperta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sul lavoro siete concentrati e determinati a raggiungere obiettivi concreti. I risultati non tarderanno, ma richiedono ancora impegno. In amore c’è bisogno di maggiore dolcezza: lasciate spazio alle emozioni. La salute è stabile, anche se lo stress accumulato va gestito con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il lavoro stimola la vostra creatività: idee innovative possono trovare terreno fertile, soprattutto se saprete collaborare. In amore si respira un’aria più leggera, con possibilità di incontri interessanti per chi è single. La salute beneficia di attività che coinvolgano mente e corpo insieme.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Sensibilità e intuizione guidano le vostre scelte, specialmente sul lavoro, dove potreste percepire prima degli altri i cambiamenti in atto. In amore siete più romantici e disponibili, ma evitate di idealizzare troppo. La salute richiede equilibrio emotivo!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.