Oroscopo Paolo Fox del giorno: mercoledì 11 marzo 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 11 marzo 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata si apre con una spinta energetica interessante e sul lavoro potreste sentire il desiderio di avviare qualcosa di nuovo. In amore il clima è vivace: chi è in coppia può ritrovare complicità e leggerezza, mentre chi è single ha più occasioni per fare incontri stimolanti. Dal punto di vista della salute l’energia non manca, ma è utile evitare di strafare e ritagliarvi anche qualche momento per recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Si percepisce una certa voglia di riflettere sulle vostre priorità e dove valutare bene ogni passo in ambito lavorativo. In amore emergono emozioni più intense del solito e il desiderio di vivere il rapporto con maggiore spontaneità. Anche nelle nuove conoscenze può nascere qualcosa di curioso. La salute richiede un po’ di attenzione allo stress accumulato.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Sul lavoro è utile chiarire alcune questioni rimaste in sospeso e confrontarvi con colleghi o collaboratori per evitare incomprensioni. In amore il dialogo fa la differenza: dire ciò che provate con sincerità aiuta a rafforzare il legame o a creare nuove intese. Per quanto riguarda la salute, l’energia è buona ma la mente potrebbe essere molto attiva.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La sensibilità che vi contraddistingue si rivela utile nelle questioni pratiche e lavorative. In amore emergono emozioni profonde e il desiderio di sentirvi compresi; chi è in coppia da tempo può rafforzare il legame con piccoli gesti di affetto. Per la salute è importante non lasciarvi sopraffare dalle preoccupazioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone

C’è una forte spinta creativa sul lavoro che sarà utile anche per affrontare delle difficoltà e nuovi progetti. In amore il fascino non vi manca e la passione può riaccendersi facilmente, ma è utile non trascurare la persona accanto a voi. Dal punto di vista della salute avete buona vitalità, purché riusciate a dosare bene le energie.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Si apre una fase in cui la creatività può diventare un alleato prezioso sul lavoro dove alcune situazioni richiedono di uscire dagli schemi abituali. In amore c’è spazio per maggiore apertura e per gesti che rafforzano la fiducia reciproca. Chi è solo potrebbe sentirsi più disposto a mettersi in gioco. La salute è discreta.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Sul lavoro è importante mantenere un atteggiamento diplomatico, soprattutto se emergono divergenze di opinione. In amore il bisogno di armonia è forte: chi è in coppia può chiarire qualche incertezza con un confronto sincero. Per i single, incontri interessanti in arrivo. La salute è buona.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La determinazione non manca in ambito lavorativo dove, riuscirete a rimettere ordine nelle priorità. In amore la presenza e le piccole attenzioni diventano fondamentali: il partner apprezza la vostra capacità di esserci nei momenti importanti. La salute risente soprattutto delle tensioni quotidiane, quindi concedetevi momenti di pausa.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sul lavoro non tutto procede con la rapidità che vorreste, ma con diplomazia e ragione riuscite comunque a ottenere risultati soddisfacenti. Chi lavora nel commercio o nella comunicazione potrebbe dover gestire qualche ostacolo in più. In amore non servono grandi discorsi, ma spesso bastano dei gesti semplici per dimostrare cosa provate davvero. La salute è discreta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

La vostra determinazione si rivela particolarmente utile sul lavoro dove potrebbero arrivare riconoscimenti o segnali di apprezzamento da parte di chi osserva il vostro impegno. In amore la stabilità diventa un valore importante. Per quanto riguarda la salute, l’equilibrio generale è buono, ma non trascurate il riposo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le relazioni sociali e la collaborazione con gli altri assumono un ruolo centrale. Sul lavoro potreste diventare il punto di riferimento di un gruppo grazie alla vostra capacità di mediare e trovare soluzioni condivise. In amore nasce il desiderio di emozioni nuove e di maggiore spontaneità nei sentimenti. Salute: cercate di fare più attività fisica!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nel lavoro la creatività può aiutarvi a trovare idee originali o a gestire situazioni che richiedono tatto e comprensione, ma cercate sempre di seguire il vostro istinto. In amore il romanticismo torna protagonista e chi è in coppia può vivere momenti intensi. I single, invece, potrebbero sentirsi più aperti a nuove emozioni. La salute è buona.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.