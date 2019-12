Paolo Fox, Oroscopo 3 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo di Paolo Fox del giorno: martedì 3 dicembre 2019

Martedì 3 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ un martedì piacevole, anche perchè la Luna favorisce il tuo segno. E il prossimo fine settimana, lo anticipo fin da ora, sarà davvero molto particolare per quanto riguarda l’amore. Al momento ci sono complicazioni causate dalla quadratura di Giove. Nell’ambito del lavoro, ad esempio, non ce la fai più a sostenere un certo ritmo, o magari la vicinanza di persone che non vanno d’accordo con te.

Comunque, alla fine non solo vincerai, ma riuscirai anche a cambiare tutto quello che non ti piace. Bisogna solo aspettare qualche settimana. Per quanto riguarda l’amore, un’intuizione fulminea sarà determinante per risolvere una questione lasciata in sospeso nel corso dell’ultimo weekend. Giornata utile per recuperare tono fisico.

Oroscopo Toro

Ancora una giornata un pò difficile da portare avanti, colpa della tua indolenza, o magari del tuo nervosismo. Molto dipende da quello che stai vivendo, ma stai tranquillo, tra 24 ore la Luna tornerà positiva. Non affrettare soluzioni in questo martedì che provoca qualche piccolo conflitto: dovrai cercare di risolverlo nel miglior modo possibile.

Sarai orgoglioso dei tuoi successi e potrai constatare certi risultati. Non tarderanno novità in amore, ma purtroppo questa serata non è particolarmente focosa: la miccia dell’erotismo si riaccenderà mercoledì. Se proprio vuoi concederti una piccola trasgressione, regalati un trattamento di bellezza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Se intendi portare avanti una discussione o un colloquio sei favorito! Il consiglio è di concludere tutto entro questa sera e di non rimandare nulla. Sappiamo che questo è un oroscopo più vantaggioso, perchè non solo hai la grande capacità di recuperare forze fisiche, ma anche un’enorme voglia di vivere un pò più a contatto con la gente. E questi sono elementi sostanziali per parlare di recupero.

C’è più apertura, più disponibilità anche in amore: la serata e’ particolarmente piacevole sotto questo punto di vista. Sono favorite le avventure a tinte forti! Se ti piace una persona, non tirarti indietro.

Oroscopo Cancro

La tua situazione è ancora una volta tesa con un picco massimo che si avrà tra mercoledì e giovedì. Se sei alla ricerca di una prima occupazione, ma anche se vuoi ottenere qualcosa nell’ambito del lavoro, fai le tue richieste nei prossimi giorni.

Sei stanco di fare un certo lavoro ma per ora non puoi cambiare, o devi studiare nuove strategie. In amore cerca di essere più disponibile perchè entro venerdi potrai riavvicinarti ad una persona che ti piace ma con cui ci sono stati problemi.

Oroscopo Leone

Non è facile riuscire ad ottenere il massimo in questo martedì: sei ancora vittima della Luna in opposizione al mattino. Non è il caso di fare troppo, non è il caso di precipitare gli eventi; devi mettere da parte il tuo orgoglio ed iniziare a lavorare ad un progetto che molto presto ti dara’ notevoli soddisfazioni.

Per quanto riguarda l’amore, ci sono ancora perplessità; forse e’ il caso di non alimentare polemiche. Se proprio devi discutere di qualcosa che non ti va a genio, aspetta le giornate di venerdì e sabato che saranno decisamente le migliori. La serata è più confusa, specialmente se hai a che fare con Toro e Scorpione. Evita ogni azzardo.

Oroscopo Vergine

Puoi permetterti di fare molto: sfrutta questo periodo che ti porterà fortuna nelle vicende di carattere economico. Non rimandare prove e questioni importanti a mercoledì e giovedì. In generale non ti conviene scartare nessuna opportunita’ che possa aprire le porte al destino.

In amore sei un pò puntiglioso, hai la testa dura come non mai, anche in questo caso meglio agire in queste 24 ore piuttosto che rimandare qualsiasi tipo di discussione. Negli ultimi giorni ti sei particolarmente agitato ma ora va un pò meglio, specialmente se hai a che fare con Acquario e Toro, ma attenzione con Pesci e Sagittario.

Oroscopo Bilancia

Non lasciarti influenzare da chiacchiere e pettegolezzi: tu sei molto sensibile all’ambiente circostante e qualcuno potrebbe giocare proprio a tirarti giù di morale. Mentre ora non devi lasciarti intristire, anzi devi pensare sempre piu’ positivo.

Tutti gli innamorati vivranno dubbi, fino a venerdi ci sono poche opportunità per fare breccia nel cuore di una persona che ti piace. Con la tua presenza e il calore che saprai comunicare agli altri tornerai ad essere protagonista e potrai rinsaldare un rapporto.

Oroscopo Scorpione

In questo martedì non è cosi facile riscaldare l’atmosfera attorno a te; tensioni, rallentamenti e impedimenti. Forse un trasferimento o un cambiamento ha creato problemi. Si tratta di una sensazione stancante: probabilmente una persona ti viene vicino, ti fa proposte, ti chiede di fare qualcosa.

Non dare retta alle persone che non conosci e rimanda le prove piu’ importanti. Anche per quanto riguarda l’amore, il consiglio è di non essere troppo cerebrali, in particolare questa sera; solo cosi molte tensioni con chi vivi accanto a te si scioglieranno e ritroverai l’armonia nei rapporti interpersonali.

Oroscopo Sagittario

Rispetta un impegno, una scadenza e cerca di chiudere le cose importanti entro questa sera. Il tuo umore, che di solito tende al bello, nel corso di questo martedi potrà essere mutevole.

Questa sera cerca di vedere gente simpatica, vedi un film divertente, è un modo per rilassarsi! Insomma, bisogna cercare assolutamente di stare accanto alle persone che ti piacciono di più e non è escluso che arrivi un invito del tutto imprevisto.

Oroscopo Capricorno

E’ il periodo di raccogliere ciò che hai seminato e di tagliare anche qualche ramo secco. In generale, entro la fine di quest’anno dovrai fare una scelta importante; questo è particolarmente vero considerando il fatto che Marte e Saturno sono in posizione buona, quindi non ti permettono di trascinare situazioni in cui non credi più.

Per quanto riguarda l’amore, non insistere, non impuntarti. Se la persona che hai al tuo fianco è quella giusta, non serve parlare o fare strane congetture. Non andare contro l’interesse di questa giornata che è comunque positiva nei tuoi confronti!

Oroscopo Acquario

Ti pare di sentire qualcosa di nuovo nella tua vita ed è probabile che tu possa essere raggiunto da una buona notizia. E’ difficile restare a piedi, soprattutto se intendi iniziare una nuova relazione, anche di carattere professionale o finanziario. Nonostante quello che pensi, vedrai che le prossime settimane ti daranno grande forza e grande fortuna.

Una spinta amorosa erotica arriva dalla Luna; anticipo che la serata è preludio di ciò che avverrà in seguito, quando una seducente Venere sarà ancora più positiva nei tuoi confronti. C’è fermento per molti motivi e le nuove storie d’amore viaggiano alla grande.

Oroscopo Pesci

La fortuna è con te, tanto che nel corso di questi giorni potresti avere una preveggenza, fare un sogno premonitore che, se bene interpretato, può portare un riconoscimento, anche in termini economici. Stai tranquillo, perchè non si ripeteranno le tensioni di giovedi e venerdì scorso, anzi questo è un periodo di grande recupero. Allarga le braccia e stringi al cuore le persone cui vuoi bene, perchè entro giovedì è possibile ritrovarle.

Stai attraversando una fase molto polemica nei sentimenti! E se hai a che fare con Sagittario, Gemelli e Vergine, ora è più complicato andare avanti, ma le prossime tre giornate non mancheranno di regalarti qualche sorpresa che ti permetterà di scoprire quanto bene c’è attorno a te.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!