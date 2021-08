Paolo Fox Oroscopo del giorno: martedì 3 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 3 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de' I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata direi di darsi da fare: sono 48 ore interessanti poi tra giovedi e venerdi avremo un piccolo calo. Con Mercurio favorevole e Venere neutrale, i sentimenti sono importanti ma quello che ti preme di più in questo periodo é risolvere un contenzioso legale, una causa, una questione aperta, dipende dalla tua età.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Non hai più quelle terribili complicazioni planetarie che ci sono state agli inizi di Luglio. E quindi c’é piu’ voglia di capire, c’é più voglia di stare accanto al partner, di suggerire emozioni e sensazioni ad una persona che ti vuole bene

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ho detto spesso che tu ami comunicare, sei governato da Mercurio, pero’ attenzione a chi confidate i vostri progetti perche’ non tutti sono sinceri, non tutti sono affidabili. In realtà le prossime due giornate segnano un piccolo passo indietro.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ una settimana piuttosto ispirata! Penso proprio che entro giovedì ci sarà una buona notizia. In generale il tuo e’ un segno che puo’ amare davvero. Quando l’amore é importante, quando siete coinvolti in un sentimento lasciate tutto il resto, mettete tutte le altre situazioni in secondo piano.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ora non devi fare passi indietro! Con Mercurio nel segno puoi e devi fare un passo avanti, anche un passo coraggioso, specie se si tratta di cambiare vita o iniziare un nuovo percorso. Se fino ad ora hai contato su certe situazioni, é probabile che adesso tu debba fare altro. Intendiamoci, i cambiamenti non spaventano un segno coraggioso come il tuo, pero’ un po’ di nostalgia c’é.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sei tra i primi classificati della settimana, non solo perché sai quello che vuoi ma anche perché vuoi fare un passo in avanti. Certo, in questo periodo alcune tensioni ci sono: potresti anche essere preso tra due fuochi, non sai se accettare o no una proposta.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questi giorni sei piuttosto tormentato. E quindi chi ha a che fare con una persona del tuo segno potrebbe avere a fianco qualcuno che non é del tutto soddisfatto, che spesso ti rimprovera. In ogni modo é un grande cielo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sara’ importante non rivangare il passato! Conosco persone del tuo segno che perdono tempo nel cercare di vendicarsi di un torto subito: lo so che per te é difficile digerire un rospo, pero’ se una persona e’ stata scorretta, se un certo passato pesa, conviene andare avanti!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Al momento sembri molto confuso! Quelli che stanno insieme ad una persona da molti anni cercheranno un po’ di libertà che non vuol dire per forza tradire. Ma semplicemente ritrovare i propri spazi. Penso che per motivi fisici o personali, da Marzo di quest’anno hai avuto molti problemi che ti sono sembrati insolubili.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questa settimana sei primo in classifica, se non altro perché arrivano delle proposte o magari perché stai più tranquillo con te stesso. In realtà non vuol dire che tutto si sistema ma puo’ significare che tutto puo’ essere in qualche modo accettato con benevolenza.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con questa Luna favorevole puoi andare lontano ma quello che un po’ pesa é che il segno del futuro ha paura del futuro! In realtà certi cambiamenti saranno inevitabili, cambiamenti di scena, di gruppo, di ruolo lavorativo ma anche amoroso, perché in questo periodo sei pronto a rimettere in discussione tutta la tua vita.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Continua la fase di agitazione già vissuta lunedì, e devo dire che anche mercoledi avrai stelle particolari. Quindi, puoi fare confusione in amore, puoi metterti contro tutti, iniziare ad essere polemico o magari giocare il ruolo della vittima, e non é quello che ti compete!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!