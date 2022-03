Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 15 marzo 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 marzo 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi, il primo giorno del 2022. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Non riuscirete a trattenervi dall’esprimere ciò che pensate a voce alta, anche se ciò farà scintille. Siete in buona forma ma i vostri occhi sono più grandi dello stomaco – attenti a non mangiare troppo.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Avete ragione a non dar retta ai pettegolezzi; informatevi di più. Sarete più ricettivi al clima umido, l’umidità e ai batteri. Abbiate cura di voi e non prendere freddo. Per la vostra grande gioia sembra che oggi sarà una giornata dinamica. Conoscerete nuove persone che lavorano bene e che rafforzeranno la vostra fiducia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avete bisogno di rallentare. E trascorrere tempo senza far nulla! Avrete una visione più chiara delle cose domani. Se lasciate andare le abitudini ormai consolidate, la vostra mente si rilasserà veramente.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Un’immensa soddisfazione è in vista… Troverete il supporto per mettere a punto i vostri progetti. L’atmosfera intorno a voi è così vivace che rischiate di minare la vostra energia. Cercate un ambiente tranquillo e ascoltate il vostro corpo.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Un guadagno inatteso potrebbe scombussolare le vostre previsioni finanziarie a lungo termine – la fortuna è dalla vostra parte! Badate alla vostra alimentazione – e agli alimenti che acquistate – per evitare problemi di stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sentite di essere vicini alla verità. Indicate la vostra posizione senza esitare, ma senza essere aggressivi. Siete decisamente in buona forma e i livelli di energia sono stabili. Sarete in prima linea e non avrete difficoltà a convincere gli altri a collaborare con voi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Scoprirete alcune informazioni piccanti sulle persone che vi circondano. Siate discreti e evitate future controversie. Siete in forma migliore e sarete pronti a soddisfare i vostri desideri, ma disporrete di meno energia per le azioni più sottili. Rallentate.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sentite il bisogno di godervi la vita, ecco perché avete bisogno di ricaricare le batterie oggi. Il buon umore è contagioso e trasporterete le persone che vi circondano. Riuscite a mescolarvi con persone di tutte le provenienze e fare una buona impressione sulla gente.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Gli influssi dei pianeti sono, per così dire, meno tesi oggi… Però una lieta notizia giungerà in compenso. Perdete la calma molto velocemente, e ciò diminuirà la vostra energia. Prendete un po’ di distanza, avete abbastanza tempo per farlo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Oggi sarà una buona giornata per stringere i legami di amicizia. È tempo di organizzare un incontro con gli amici! Volete fare qualcosa che vi piace e questo è esattamente ciò che vi serve per recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Intimidite coloro che vi circondano senza rendervene conto. Siate flessibili e le cose procederanno senza contrattempi. State scavando in profondità nelle vostre riserve quindi moderate l’esercizio muscolare. È tempo di cambiare il vostro stile di vita sedentario praticando regolarmente uno sport.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Avrete più facilità a pensare profondamente alle vostre speranze e ai vostri sogni. Vi sentirete bene con voi stessi, in armonia con i vostri valori e più attenti ai bisogni del vostro corpo – continuate così!

