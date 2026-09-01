Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 1 settembre 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 1 settembre 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

L’inizio di settembre vi chiede di procedere con maggiore calma e di dosare bene le energie. Sul lavoro sentite il bisogno di muovervi e prendere iniziative, ma sarà importante non avere fretta. In amore arriva una fase più distesa, soprattutto se riuscirete a mettere da parte vecchie tensioni e a favorire un confronto sincero con il partner. Per il benessere, invece, qualche strascico di stanchezza potrebbe farsi sentire dopo giornate particolarmente intense.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il mese di settembre comincia con una buona dose di energia e con una ritrovata concretezza. Nel lavoro tornano protagoniste le vostre capacità organizzative: una questione rimasta bloccata potrebbe finalmente trovare una soluzione e portarvi quelle conferme che aspettavate da tempo. Anche l’amore regala sensazioni positive. Le coppie consolidate possono ritrovare calore e complicità, mentre i single farebbero bene a lasciarsi sorprendere, senza partire da pregiudizi o aspettative troppo rigide. Salute: il periodo appare favorevole, anche se sarà utile prestare attenzione all’alimentazione e inserire un po’ di attività fisica nella quotidianità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La giornata di oggi potrebbe iniziare con una certa inquietudine, legata soprattutto alla difficoltà di tenere sotto controllo pensieri ed emozioni. Nel lavoro avete molte idee e una mente particolarmente attiva, ma proprio per questo rischiate di dedicarvi a troppe cose contemporaneamente. In amore è consigliabile mantenere un atteggiamento prudente, soprattutto se negli ultimi giorni ci sono state discussioni. Riaccendere vecchie polemiche non sarebbe utile: meglio puntare sulla comprensione. La sera concedetevi tempo per staccare davvero la spina e ritrovare serenità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il cielo di martedì 1 settembre favorisce sensibilità, intuito e una maggiore fiducia nelle vostre percezioni. Nel lavoro si apre una fase interessante, nella quale gli sforzi compiuti nelle settimane precedenti possono finalmente dare risultati concreti. Non mancheranno, inoltre, possibili apprezzamenti da parte di colleghi e superiori. In amore prevalgono emozioni sincere e profonde. Chi ha attraversato un periodo di distanza potrebbe trovare l’occasione giusta per chiarire, mentre nelle coppie più solide sarà la spontaneità a fare la differenza. Non abbiate paura di mostrare ciò che provate. Anche il benessere ne beneficia: il buonumore e una maggiore serenità interiore vi accompagneranno per gran parte della giornata.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Affronta questo martedì con sicurezza, ambizione e una buona dose di determinazione. Sul lavoro avete l’occasione di far ascoltare la vostra voce e presentare idee o proposte che potrebbero ricevere riscontri positivi. Il momento è particolarmente interessante per chi attende un riconoscimento o spera in un miglioramento sul piano economico. In amore la passione torna ad aumentare, ma attenzione a non trasformare ogni confronto in una gara per avere ragione. Ascoltare maggiormente il partner può rafforzare il rapporto. Buone anche le energie fisiche: potreste sentire il desiderio di tornare a dedicarvi con maggiore costanza allo sport e al movimento.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Si apre una giornata particolarmente favorevole, caratterizzata da lucidità, ordine e ottime capacità organizzative. Il lavoro è uno dei settori più promettenti: questo è un buon momento per programmare i prossimi mesi, definire nuovi obiettivi e chiudere definitivamente le questioni rimaste in sospeso. Anche l’amore procede all’insegna della stabilità. Le coppie possono compiere passi importanti e guardare al futuro con maggiore sicurezza, mentre i rapporti già solidi trovano nuove conferme nei piccoli gesti quotidiani. La forma fisica appare buona e la sensazione generale è quella di un equilibrio ritrovato, sia mentale sia fisico.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il primo martedì di settembre vi invita a fare ordine, soprattutto nella gestione del tempo e delle energie. Sul lavoro potrebbero presentarsi alcune decisioni importanti, da affrontare senza lasciarsi guidare dall’impulsività. Prendetevi tutto il tempo necessario per analizzare i dettagli prima di scegliere quale direzione seguire. In amore sarà fondamentale avere un po’ di pazienza in più. Alcune incomprensioni potrebbero creare momentaneamente distanza, ma un confronto sereno e la disponibilità ad ascoltare il partner saranno sufficienti per ristabilire l’armonia. Per il benessere, cercate di ridurre il carico di stress e di non riempire ogni momento della giornata con impegni non indispensabili.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Martedì 1 settembre si presenta intenso e ricco di intuizioni che potrebbero rivelarsi particolarmente utili. Nel lavoro affrontate anche le situazioni più delicate con determinazione e sangue freddo, riuscendo a trovare soluzioni efficaci grazie alla vostra capacità di osservare ciò che gli altri spesso trascurano. In amore è invece in corso un cambiamento profondo. Chi è alla ricerca di risposte potrebbe finalmente trovare maggiore chiarezza, mentre chi desidera recuperare la complicità con il partner può contare su un forte magnetismo personale. Le energie sono in crescita, ma fate attenzione alla tensione fisica, soprattutto se trascorrete molte ore seduti o sotto pressione.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Settembre parte all’insegna della voglia di fare, della curiosità e del desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo. Sul lavoro e sul fronte economico torna una maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Potrebbe essere il momento giusto per proporre un progetto, cercare nuove collaborazioni o ampliare il vostro campo d’azione. Anche l’amore risente positivamente di questo entusiasmo. Le coppie possono ritrovare il piacere di condividere esperienze e piccoli momenti di avventura, mentre per i single non è da escludere un incontro interessante durante un viaggio, uno spostamento o un’occasione sociale. La forma fisica è buona e vi spinge a mantenere uno stile di vita dinamico.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Determinazione e senso pratico restano i vostri punti di forza anche in questo martedì. Nel lavoro continuate a seguire il percorso stabilito con disciplina e costanza, raccogliendo progressivamente i risultati degli sforzi compiuti. In amore, invece, sarebbe utile lasciare più spazio alla componente emotiva. La tendenza a concentrarvi sui doveri e sulle responsabilità rischia infatti di far passare in secondo piano le esigenze delle persone che amate. Dedicate loro tempo e attenzione. Il quadro del benessere rimane positivo, purché non trascuriate il riposo e il recupero mentale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La giornata di oggi porta con sé il desiderio di riflettere e di trovare nuovi stimoli. Nel lavoro potreste avvertire il bisogno di cambiare qualcosa, interrompere una routine diventata troppo pesante o valutare una direzione alternativa. In amore qualche piccola incomprensione potrebbe generare momenti di freddezza, ma nulla che non possa essere superato con dialogo e disponibilità reciproca. La salute richiede invece qualche attenzione in più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Il mese di settembre comincia con una giornata all’insegna dell’ispirazione, della sensibilità e delle emozioni positive. Nel lavoro intuito e creatività rappresentano le vostre armi migliori: potreste riuscire a trovare una soluzione originale anche davanti a un problema che sembrava difficile da risolvere. In amore il clima è particolarmente romantico. Se avete qualcosa da dire al partner, questo potrebbe essere il momento ideale per esprimere apertamente i vostri sentimenti, recuperare un rapporto o rafforzare una sintonia già presente. Anche il benessere generale ne trae beneficio: una maggiore serenità interiore vi aiuta a sentirvi più rilassati e in armonia con ciò che vi circonda.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.