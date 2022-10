Oroscopo Paolo Fox di lunedì 3 ottobre 2022

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 3 ottobre 2022. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai 2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La settimana che parte domani sarà ottima per l’amore dal momento che Venere non sarà più opposto: per i single il periodo è ottimo per vivere avventure passionali. Gestite sempre con cura le finanze.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Nelle prossime ore avrete Venere in opposizione, cosa che vi porterà dubbi e tentennamenti. Per quanto riguarda il lavoro, si prevede un periodo di assoluta tranquillità. Una spesa da affrontare riguarderà la casa.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per quanto riguarda il lavoro le cose stanno andando per il verso giusto e entro il prossimo mese andranno ancora meglio. Amore? Non un periodo passionale, ma comunque è un momento di forza. Cercate di non allontanarvi troppo dal partner.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Giornata interessante soprattutto per i single che potranno essere sorpresi da un incontro speciale. Le coppie di lunga data possono iniziare a costruire qualcosa di serio. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo una buona opportunità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Questa settimana dedicherete poco tempo all’amore. Le coppie dovranno risolvere i loro problemi e qualche dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, occorre fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ottima giornata soprattutto in amore. Chi ha vissuto una storia difficile deve andare avanti mentre per chi è in coppia, questo periodo aiuta a fare delle scelte.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Potreste avere qualche difficoltà in amore: le coppie devono risolvere problemi nati nel corso degli ultimi due mesi. Non esagerate con gli impegni lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sta per iniziare una settimana interessante all’insegna di Venere. Una semplice amicizia potrebbe diventare qualcosa di più e sono possibili ritorni di fiamma. Per le coppie è il momento giusto per recuperare un distacco. Per quanto riguarda il lavoro, si attendono buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Fate attenzione agli amori troppo lontani o inarrivabili dal momento che potreste essere indecisi tra due storie tra passato e presente. Attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sta iniziando un periodo più di riflessione che di azione in cui è possibile essere chiamati a scegliere tra due storie. Le coppie devono ritrovare serenità. Per quanto riguarda il lavoro, aumenta la responsabilità e la voglia di mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Tensioni per i single questa settimana mentre le coppie possono ritrovare serenità: i rapporti messi a repentaglio sono a rischio. Agitazione anche sul lavoro. Tranquilli: tutto passa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Venere potrebbe portare un grande amore mentre le coppie in crisi potranno recuperare il terreno perso. Per quanto riguarda il lavoro, può esserci una bella soddisfazione in arrivo.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.