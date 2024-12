Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 23 dicembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 23 dicembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Venere sta per iniziare un transito positivo anche se provenite da una fase in cui sono accadute cose strane e si sono verificate situazioni che hanno portato tensione nella coppia. In realtà anche voi avete favorito questa situazione di disagio perché siete diventati troppo polemici e collerici. Questo che state vivendo rimane un periodo favorevole per le relazioni interpersonali a patto che seppelliate l’ascia di guerra e mettiate da parte i rancori.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Il Natale si prospetta molto interessante per i nati sotto il segno del Toro anche per via di una situazione astrologica molto confortante sotto tanti punti di vista. Dal pomeriggio ci sarà anche una bella energia positiva che vi consentirà di vivere le relazioni sociali in maniera più costruttiva. Da gennaio Venere tornerà in posizione favorevole anche se sarete costretti a dover affrontare una vecchia disputa legale o una faccenda burocratica molto fastidiosa. Con questo cielo, però, sarà possibile venire a capo anche di queste situazioni complesse.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questo momento siete pieni di vitalità e di voglia di fare. Anche se il Natale è una festa che generalmente si vive chiusi in casa con la propria famiglia, in questo momento avete voglia di stare all’aperto e di organizzare qualcosa di speciale in compagnia di amici e parenti. Avete anche bisogno di vedere gente nuova, di conoscere persone interessanti e di vivere appieno la socialità. Dovrete fare attenzione soprattutto alle giornate del 28 e del 29 dicembre, avverte Paolo Fox, che saranno quelle più complicate dal punto di vista relazionale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dal 25 dicembre ci sarà un bel transito dal punto di vista planetario. In questo momento avete un bel transito planetario che vi spinge a vivere la socialità con più partecipazioni. Siete alla ricerca di persone sincere che vi vogliano realmente bene e non avete più voglia di frequentare persone false. Secondo l’Oroscopo del giorno, nel lavoro molti di voi sono vicini al raggiungimento di un traguardo importante. Molte sfide potranno essere vinte già all’inizio del nuovo anno.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Nei prossimi giorni non sarà facile vivere in armonia le relazioni con l’ambiente esterno. L’opposizione di Venere vi rende un po’ nervosi e collerici, oltre che intolleranti verso le persone che non la pensano come voi. Il 2025 sarà l’anno caratterizzato da scelte importanti, soprattutto per quanto concerne la professione. Sin dai primi giorni del nuovo anno dovrete gettare le basi per sfruttare al meglio le nuove opportunità che potrebbero capitarvi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Il Sole sta tornando favorevole per i nati sotto il segno della Vergine. Si prospetta per voi un Natale sereno in compagnia delle persone più care per voi. Il mese di gennaio sarà ricco di opportunità anche se in questo momento la vostra priorità e ritrovare l’armonia con l’ambiente che vi circonda. Ultimamente siete stati un po’ troppo scontrosi e questo non ha favorito di certo le relazioni sociali. Il 2025 sarà un anno che richiederà importanti riflessioni soprattutto per quanto concerne il vostro futuro lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il Natale che sta per arrivare vedrà la Luna nel segno a darvi una grossa mano d’aiuto. In questo momento avete voglia di condividere momenti emozionanti in compagnia delle persone che amate di più. In questo momento siete tra i segni migliori anche perché avete Giove, Marte e Luna dalla vostra parte. Cercate di curare di più la forma fisica anche perché ultimamente vi siete un po’ trascurati. Ci sarà modo di ritrovare una bella forza interiore anche grazie alla vicinanza delle vostre persone care.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Marte che governa il vostro segno vi renderà particolarmente tenaci e agguerriti. Secondo l’oroscopo del giorno, dovrete cercare di farvi scivolare le provocazioni addosso, solo così potrete vivere un Natale in piena armonia con voi stessi e con gli altri. La Luna nel segno alimenta buone speranze in amore e nelle relazioni con il prossimo. In amore servono toni più concilianti. Magari siete proprio voi quelli che si stanno sbagliando e dovranno chiedere scusa. Evitate di rivangare episodi legati al passato per provocare il vostro partner. Più ci avvicineremo a gennaio e più sarà facile vivere le emozioni in maniera più appagante.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Giove contrario potrebbe fare nascere dubbi non indifferenti che riguarderanno l’ambito lavorativo. Magari vi siete pentiti di una scelta che avete fatto di recente e non sapete come tornare sui vostri passi. Qualcuno è uscito da un certo percorso e adesso si trova in difficoltà. Natale è vicino ma in questo momento manca l’armonia interiore per poterlo vivere appieno. Magari potrete trovare proprio negli altri il giusto sostegno per stare meglio con voi stessi. Nuovi incontri in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Quando ci sono stelle così positive, suggerisce Paolo Fox, occorrerebbe accantonare tutto quello che non funziona nella vostra vita per vivere in armonia con l’ambiente che vi circonda. Occorrerà selezionare tutto quello che merita di rimanere nella vostra vita ed eliminare tutto quello che non funziona. In casa sarebbe meglio evitare qualche parola di troppo per non esacerbare gli animi. Stanno per arrivare anche pensieri positivi che vi metteranno nella condizione di sviluppare progetti importanti per il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

L’amore e le amicizie tornano ad essere importanti nella vostra vita. Con Venere nel segno l’amore potrebbe nascere anche da una lunga amicizia che potrebbe diventare qualcosa di più. Il vostro è il segno delle persone che amano l’autonomia e la libertà, ma anche la complicità con le persone giuste. L’amore sorriderà a tutte quelle persone che vogliono sorprendersi e adesso sarà sicuramente più facile trovarlo. Siete particolarmente attratti in questo periodo da persone molto diverse da voi che sappiano completarvi e rendervi più ricchi anche interiormente.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In questo momento le maggiori preoccupazioni sono legate al lavoro e al vostro futuro. Soprattutto coloro che gestiscono un’attività in proprio potrebbero avere tanti dubbi sul proprio futuro lavorativo. Venere sarà nel segno a gennaio, dovrete quindi cercare di gettare adesso le basi per vivere l’amore in maniera più appagante. Secondo l’oroscopo del giorno, sarebbe meglio non lasciarsi guidare dalle emozioni in maniera impulsiva. Se in passato avete avuto qualche problema di natura legale, adesso qualcuno potrebbe chiedervene conto.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.