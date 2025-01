Oroscopo Paolo Fox del giorno: lunedì 20 gennaio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 20 gennaio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa luna opposta potrebbe causarvi qualche piccolo grattacapo. La voglia di sfogarvi potrebbe giocarvi brutti scherzi. Magari qualche persona ipocrita che non si è dimostrata leale nei vostri confronti potrebbe subire una bella ramanzina. Le stelle predicano un po’ di prudenza soprattutto nei toni e nei modi. C’è un po’ di indolenza nell’aria anche in amore. Anche nell’ambente di lavoro potrebbero sorgere momenti di frustrazione e di tensione. Dovrete essere bravi a fare buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa fase astrologica potrebbe permettervi di togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Quelle coppie in bilico che non si sono dette addio nell’ultima parte del 2024 potrebbero farlo entro maggio. In questo momento avete una grande voglia di tagliare i rami secchi della vostra vita per iniziare un nuovo percorso più stimolante. Per tanto tempo avete combattuto con persone che hanno contrastato le vostre idee. Adesso avete voglia di abbandonare al proprio destino coloro che non hanno creduto in voi anche per dimostrare a queste persone quanto valete realmente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Il Sole è tornato favorevole e la Luna è sempre attiva nel segno. La giornata di oggi vi vedrà con le idee più chiare su quello che volete fare nei prossimi mesi. Le persone che vi stanno attorno potrebbero cambiare. Potreste salutare qualcuno che vi crea problemi per fare spazio a nuove persone. Cercate di evitare polemiche con persone che la pensano diversamente da voi. Magari in futuro potreste creare le condizioni per dimostrare che avevate voi ragione.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Le ultime tensioni planetarie hanno lasciato pesanti strascichi nella vostra vita. Oggi vi sentite ancora un po’ sotto pressione. Provenite da una fase in cui sono sorte discussioni e polemiche con gli altri. Vi state rendendo conto che persone che sembravano positive e sincere nei vostri confronti, in realtà non lo sono affatto. Per chi ha una relazione stabile e funzionante, l’amore potrebbe rappresentare la panacea di tutti i mali e la vostra ancora di salvezza.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Ci sono ancora delle questioni di carattere finanziario che vi preoccupano moltissimo e non vi consentono di vivere serenamente. Soprattutto coloro che hanno sostenuto molte spese adesso fanno fatica a far quadrare i bilanci. L’amore riprende quota. Dal 4 febbraio, fra l’altro, Venere sarà in aspetto positivo e vi consentirà di vivere anche belle avventure part time. Per coloro per i quali si è chiusa una porta ben presto si potrebbe aprire un portone.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sono in arrivo giornate meno conflittuali. Se qualcuno ha messo in crisi il vostro benessere, adesso ci saranno le condizioni per togliervi delle belle soddisfazioni. State vivendo una fase sperimentale nel lavoro ma molto conflittuale in amore. Non sarà facile venire a capo di alcune tensioni che sono sorte di recente con il vostro partner. Magari ci avete messo anche del vostro rivangando situazioni scomode del passato. Cercate di capire bene cosa non funziona nella vostra relazione e di capire anche se volete continuare a portare avanti una relazione in crisi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dal punto di vista psicofisico dovreste fare un po’ di attenzione in più. Fin al 28 gennaio avrete Mercurio in aspetto un po’ critico e questo potrebbe causarvi qualche piccolo disagio. Ma è arrivato anche il supporto del Sole a darvi manforte. Soprattutto chi deve fare un colloquio o superare un esame, da febbraio avrà il via libera delle stelle. Chi sta vivendo una bella storia potrà confermarla, mentre chi vive una relazione in crisi dovrebbe cercare un confronto chiarificatore.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Nei periodi validi come questo bisognerebbe sempre cercare di chiarire con il partner se qualcosa non funziona. Potreste anche decidere di chiudere una storia che non funziona. Oggi ci saranno le condizioni per fare delle buone scelte per il vostro futuro. Se avete intenzione di portare avanti un progetto di lavoro, sappiate che in questo periodo ci saranno le condizioni per fare delle scelte importanti e soprattutto vincenti. Le stelle vi chiedono però un po’ di attenzione per la forma fisica: ultimamente vi siete trascurati parecchio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

In questo momento avreste voglia di vivere esperienze nuove e di conoscere nuove persone. Il Sole è meno favorevole di prima e per questa ragione la noia potrebbe prendere il sopravvento. Siete persone incontentabili e vorreste vivere sempre emozioni nuove, ma in questo periodo fate fatica ad uscire dal vostro guscio. La Luna in ottimo aspetto potrebbe esservi d’aiuto soprattutto se dovete programmare o progettare il vostro futuro. Avrete sicuramente le idee più chiare rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Il lavoro avrà un ruolo di primo piano in questa fase della vostra vita. Ma anche in amore potreste spiccare il volo soprattutto se state ancora cercando l’anima gemella. Ogni nuovo flirt dovrà essere vissuto pienamente. Nelle coppie in crisi sarà invece fondamentale cercare di capire da che parte si vuole andare. Forse servirebbe un chiarimento definitivo per capire se andare avanti o meno. Anche nel lavoro ci saranno i presupposti per un cambiamento radicale.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Con Sole e Luna in aspetto favorevole, questa settimana non potrà che iniziare che con il piede giusto. State vivendo una fase astrologica molto propizia sia dal punto di vista professionale che sentimentale. E’ un periodo fertile per coloro che vogliono ufficializzare una storia d’amore ma anche per coloro che vogliono progredire o fare avanzamenti di carriera. Coloro che vorrebbero innamorarsi ancora dopo un fallimento sentimentale potrebbero avere stimoli in più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Ci sono delle questioni di lavoro che dovrebbero essere puntualizzate o chiarite definitivamente. Se ci sono situazioni contrattuali ancora in bilico sarebbe meglio darsi da fare per non andare incontro ad amare sorprese. E’ arrivato il momento delle decisioni importanti per il vostro futuro. Ci sono anche dei legami sentimentali o di amicizia che dovrebbero essere regolati. L’aspetto armonioso di Venere vi renderà liberi da condizionamenti nelle scelte che farete in futuro.

