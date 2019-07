Oroscopo Paolo Fox di oggi: lunedì 15 luglio 2019

Oroscopo luglio 2019 di Paolo Fox: lunedì 15 luglio 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Ariete

Questa settimana inizia in maniera molto sbadata: lunedì e martedì sono giornate di conflitto, interiore ed esteriore, però sempre nell’ambito di una situazione astrologica produttiva, perchè Luglio e Agosto sono mesi in cui avrai molto da fare!

Qualcuno ha in ballo progetti importanti da sviluppare nella prima settimana del prossimo mese. Queste 48 ore, però, portano molti dubbi anche in amore. Attenzione!

Oroscopo Toro

Inizia una nuova settimana: lunedì e martedì sono giornate forti, efficaci anche per l’amore! Mi auguro che tu abbia già una persona di riferimento perchè con queste stelle si possono fare anche progetti a lunga scadenza.

Anche sul lavoro ci sono svariati programmi aperti, ed è in arrivo una grande occasione, da sfruttare per tempo!

Oroscopo Gemelli

Non è un periodo semplice per le trattative e gli accordi. Alcuni non vogliono più lavorare in una certa azienda, altri desiderano continuare il proprio lavoro ma forse non sarà possibile. In questa situazione di conflitto bisogna stare attenti soprattutto ad eventuali questioni legali.

Chi è giovane non ha una causa in corso ma magari può essere molto dispiaciuto nei confronti di qualcuno che rappresenta il potere. Anche in amore ci sono perplessità: nel tuo rapporto non c’è grande trasporto. Vorresti garanzie!

Oroscopo Cancro

Luglio è il mese dell’amore ritrovato! E chi ha un lavoro a contatto con il pubblico può avere un discreto successo. Ma questo basta a superare le insidie del 2019? Credo di no perchè tutto quello che stai facendo adesso sembra avere meno valore rispetto al passato.

Magari hai cavalcato l’onda del cambiamento, ti sei liberato di un peso, però continuano ad esserci critiche ed obiezioni al tuo lavoro. Certe collaborazioni sono in qualche modo da trasformare o concludere.

Oroscopo Leone

Settimana importante in vita di un Agosto di grande rilevanza: l’unico errore che puoi commettere al momento è quello di essere troppo spavaldo! Quando ci si comporta in maniera troppo aggressiva e dispotica nei confronti degli altri, ci si rimette sempre! Quindi, anche se hai potere cerca di amministrarlo con saggezza.

Eventuali contenziosi di tipo legale e finanziaria andranno gestiti con molta attenzione. Tra mercoledì e venerdì preparati a discutere nell’ambito del lavoro!

Oroscopo Vergine

Non ho mai nascosto che il periodo migliore per te sarà quello legato all’ultima parte dell’anno. E quindi, i progetti che ora valuti come positivi, sono solamente di preparazione a ciò che capiterà da Ottobre, con un picco massimo per Novembre. Perché ti sto parlando dell’autunno ora che siamo in estate?

Perchè nonostante ci sia stato un momento di disagio anche fisico ora è arrivare il momento di iniziare a guardare al futuro a media scadenza con più entusiasmo e positività. Giornate interessanti per valutare una scelta di lavoro.

Oroscopo Bilancia

Si parte affaticati e fortemente demoralizzati! E’ chiaro che non tutti hanno la stessa vita, però c’è un tema dominante, la necessità di combattere per vincere! Negli ultimi mesi molti hanno già vinto una battaglia, si sono dovuti scontrare e spesso anche arrabbiare con persone che hanno cercato di bloccare alcune situaizoni.

Se c’è un rinnovo di lavoro ora le responsabilità raddoppiano. La fine dell’anno può portare successo ma probabilmente avrai bisogno di un aiuto: serviranno persone più affidabili attorno a te. Novità tra mercoledì e venerdì.

Oroscopo Scorpione

Si apre un periodo di profonda riflessione: tu non ami le relazioni troppo morbose, anche se poi nei fatti scegli spesso persone molto conflittuali. Di natura sei geloso ma vorresti che gli altri non fossero gelosi con te, sei molto possessivo ma vorresti che gli altri ti lasciassero libero!

E questa conflittualità non aiuta, anzi fa male soprattutto in caso di separazione o problemi legati al passato. Tuttavia, in questi giorni puoi incontrare una persona capace di farti divertire.

Oroscopo Sagittario

All’orizzonte si vedono grandi prospettive! Ad Agosto avrai un oroscopo clamoroso: ora non è che tutti diventano ricchi o risolvono tutti i problemi della vita, però quando si hanno grandi stelle si può fare una scelta importante e decisiva, si può anche cogliere l’occasione di cambiare aria!

Ad esempio, se ultimamente c’è stato un conflitto, una chiusura, non fermarti su quello che è accaduto, perchè a fronte di una bella potatura ci sarà una grande ricrescita! E questo riguarda anche l’amore.

Oroscopo Capricorno

La Luna è nel tuo segno! Hai già pensato a quello che devi fare in autunno? Se una collaborazione si interrompe potrebbe nascere qualcosa di nuovo: e dico questo non a caso perchè il transito di Saturno nel segno porta l’idea di fare qualcosa di autonomo, specie per chi lavora da anni come dipendente.

Vuoi avere maggiore sicurezza nella vita e nello stesso tempo non vuoi più dipendere dagli altri. In questi giorni è normale che ci sia qualche tafferuglio d’amore.

Oroscopo Acquario

Stai vivendo una stagione di forti ripensamenti anche nell’ambito del lavoro. Non è tutto fluido! La volontà di cambiare vita, di iniziare nuovi progetti e di liberarsi di un peso c’è, il problema è che in questi giorni devi capire a chi affidarti. Tra mercoledì e venerdì ci sarà un pò di elettricità per colpa della Luna nel segno: qualcuno potrà sentirsi conflittuale nel lavoro.

C’è chi pensa di non essere pagato a sufficienza per quello che fa: e di recente proprio la questione soldi è stata oggetto di ripensamenti e problemi vari.

Oroscopo Pesci

Questo è un periodo molto importante: Mercurio potrebbe darti una mano a risolvere qualche problema del passato. I progetti più importanti sono legati all’autunno. Devi fare attenzione ad eventuali questioni legali, soprattutto se hai fatto qualcosa di sbagliato! Perchè è vero che ogni tanto una piccola bugia può toglierti d’impaccio, però non è facile riuscire a mantenere tutto sotto controllo!

Hai la necessità di cambiare lavoro, gruppo, di fare cose nuove. Attenzione agli accordi, alle clausole scritte in piccolo.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!