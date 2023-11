Oroscopo Paolo Fox del giorno: venerdì 10 novembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 10 novembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo fine settimana parte al rallentatore, colpa di una Luna opposta che porta anche grande tensione e qualche fastidio fisico. Forse avete accettato troppi impegni. C’è da definire una questione di casa, un sentimento. Potreste persino avere una bella persona al vostro fianco ma sentirla meno, stare con la mente altrove. I nuovi amori sono importanti e si potrebbe anche definire un rapporto sentimentale purché non si tiri troppo la corda.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Tra venerdì e domenica provate a ritrovare un po’ di serenità. Ultimamente a livello famigliare e personale ci sono state tensioni. Si sono create polemiche che non andranno ripescate in questo weekend. Avrete il bisogno di stare vicino a persone che vi vogliono bene per assisterle o per farvi assistere, l’amore non ha tempo per essere vissuto come vorresti. Le questioni di lavoro ed economiche devono essere curate con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

L’amore e le amicizie possono avere un ruolo speciale nella vita, e questo fine settimana è bello per chi vuole fare incontri. Se siete pronti a vivere un sentimento sfruttate la Luna favorevole tra oggi e domani. Tutti quelli che hanno la possibilità di fare amicizie nuove ora devono muoversi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ un venerdì che nasce con piccole perplessità, è da ieri che vi sentite ombrosi. Sabato e domenica sono giornate migliori. Stasera non è escluso discutere, se c’è una persona del passato che ancora infastidisce o con la quale ci sono conti aperti, voi avrete un atteggiamento irritato. Forse vorreste più libertà d’azione, siete stanchi di ascoltare consigli o raccomandazioni inutili.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Mai come in questo periodo vi sentite dissacranti, pronti a buttare all’aria situazioni convenzionali, pur di farvi notare e soprattutto di ottenere quello che desiderate. Mercurio da oggi comincia un transito importante e alla fine di questo mese un bel vantaggio a livello emotivo. Adesso siete un’altra persona e coloro che vi circondano ve lo riconoscono. Potreste fare incontri speciali in amore.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ci si dirige verso un weekend che promette bene con una domenica valida per gli incontri. In amore torna il desiderio, coinvolge le persone che da tempo sono sole. Si è capaci di rispondere in modo costruttivo a ogni richiamo che proviene dall’esterno senza paura o eccessive prevenzioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Parte un weekend interessante che consente un recupero psicofisico, cosa importantissima. C’è stato un momento difficile da superare, con un cielo così importante ora si può fare di più. C’è chi deciderà di cambiare vita, in base a esperienze pesanti vissute negli ultimi tempi vorrete godervi la vita senza preclusioni. Il tempo scorre veloce e non bisogna perderne altro. Entro fine anno ci sarà un riscontro particolare da un punto di vista emotivo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Venerdì e sabato sono giornate molto interessanti, mentre domenica ci sarà un calo. La prima cosa che si deve fare è recuperare sentimenti perduti, torna la voglia di stare accanto alla persona amata. Tutti coloro che non vogliono più un certo tipo di vita, sia in amore che sul lavoro hanno cominciato nuovi progetti. E’ arrivato il momento di fare sentire la propria voce, farsi valere.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi Mercurio entra nel vostro segno. E’ più facile rimettersi in gioco, si darà meno importanza all’aspetto materiale delle cose rivalutando quello spirituale, l’amore vivrà un periodo di recupero. A voi non basta una vita, avete talmente tanti progetti e idee da realizzare che anche se centrate un obiettivo, avete subito un altro traguardo da tagliare. Avete voglia di vivere una nuova vita. Incontri piacevoli per un fine settimana che può portare emozioni speciali.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete arrabbiati perché non sempre trovate la giusta ricompensa per quello che fate. Alcuni progetti sono rimasti fermi per incompetenza di persone che vi circondano. Siete esenti da colpe, per questo motivo sentite di avere diritto a una rivalsa. Sul lavoro come in amore avete le idee molto chiare, ma dovete affrontare i ritardi che non avete voluto o creato. Il vostro resta un oroscopo forte, quindi nessuno avrà il potere di buttarvi giù!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il nuovo transito favorevole di Venere riesce a placare le tensioni di Sole e Marte, pianeti che nel corso degli ultimi tempi hanno creato qualche dubbio anche nell’ambito del lavoro. Dovete vivere per voi stessi, trovare certezze interiori a prescindere da chi vi circonda. L’amore non è sempre competizione, non bisogna cadere nella trappola dei paragoni e delle differenze.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La prima metà di novembre porta sempre buone novità, la seconda pesa un po’ di più. Se ci sono questioni da risolvere sarà meglio parlarne subito. Pensate che nella vostra vita, soprattutto nel passato avete incontrato persone non riconoscenti. Passate oltre. Nessuno può toccare il vostro ruolo, di recente hai ricevuto conferme, risultati migliori. L’amore torna in una fase più intrigante dopo un ottobre freddino, entro dicembre può arrivare una bella passione, un’emozione, una conferma, un messaggio d’amore.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.