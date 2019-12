Paolo Fox, Oroscopo 17 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo del giorno di Paolo Fox: martedì 17 dicembre 2019

Martedì 17 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Ti senti ancora piuttosto nervoso. Se ci sono cose a cui tieni, se vuoi tentare di spingere una situazione importante, non tirarti indietro, perchè anche se nell’ambito del lavoro non tutto è andato come avresti voluto e alcuni risultati non sono arrivati, hai sempre una grande capacità d’azione e di rivincita in vista del futuro.

In amore sei ancora un pò sconcertato, nervoso, ma anche qui ti chiedo un pò di pazienza. Se il partner è lontano per motivi di lavoro devi attendere un pò. Chi è in coppia tutto sommato sta bene ma si è un pò annoiato, ha bisogno di cambiare, di escogitare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Toro

In un quadro generale ancora un pò faticoso, ma produttivo in vista del futuro questo martedì è certamente migliore rispetto alle giornate precedenti. Se posso darti un consiglio, se devi parlare con una persona, affrontare delle prove, cercare soluzioni, agisci in questo martedi, perchè avrai stelle molto interessanti.

Se la tua una storia d’amore è in crisi forse sarebbe meglio parlare chiaro. A volte ci si mettono impegni di lavoro, questioni tra parenti, discussioni. Insomma, non è neanche troppo colpa tua se le cose non funzionano! Ci vorrà un briciolo di pazienza per tutto il mese di Dicembre!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Cerca di fare solo le cose che ti competono, altrimenti rischi di perdere la pazienza. Si tratta semplicemente di far passare qualche disagio. Ricordo che questo è un periodo molto interessante per il lavoro, con un picco massimo che ci sarà l’anno prossimo.

Ad ogni modo, il fatto di non avere più Giove opposto, come ho spiegato in altre occasioni, è un elemento di forza e di fortuna: c’è più ottimismo nel fare le cose, c’è voglia di ricominciare, anche se nel passato hai solamente pareggiato dei conti o addirittura perso qualcosa.

Oroscopo Cancro

E’ un’ottima Luna quella che ti coinvolge in questo oroscopo: e via via che ci avviciniamo a sabato diventa sempre più a favore. Dunque, non alimentare pensieri negativi, se per caso a Novembre c’è stata una separazione o un momento difficile, spero che tu l’abbia superato.

La positività che arriva tra fine mese e il nuovo anno è davvero eccellente, favorisce gli innamorati, favorisce i nuovi incontri e le persone che vogliono avere un figlio.

Oroscopo Leone

E’ una giornata buona per i contatti, per il lavoro, per il denaro. Chi ha già iniziato un’opera di ristrutturazione della propria azienda o magari semplicemente ha cambiato lavoro già da qualche mese, adesso si propone nuove iniziative.

D’altronde, fermo non ci sai stare! E cosi, anche se ultimamente sei stato fatto fuori da un certo lavoro, da un certo giro, vedrai che sarai richiamato. Purtroppo è l’amore che batte la fiacca! Ci sono meno opportunità, meno possibilità di vedersi.

Oroscopo Vergine

La Luna è nel tuo segno! Si puo’ andare avanti e sfruttare i grandi cambiamenti che sono in arrivo. Per qualcuno è stato necessario tagliare le spese: chi ha un’attività si è trasferito in un ufficio più economico, chi ha una casa probabilmente dovrà pagare una ristrutturazione.

Adesso bisogna tentare un recupero: la situazione astrale è ottima, ed entro fine anno arriveranno molte soluzioni. Questa settimana ti aiuta a essere più sereno, non avrai mai la Luna contraria e questo è un grande vantaggio.

Oroscopo Bilancia

E’ normale che in questo periodo ti senta piuttosto collerico: stai dividendo le persone che conosci in buoni e cattivi! Per quanto riguarda l’amore, le stelle sono molto incisive perchè non sopporti piu’ perditempo. Se qualcuno sta cercando di farti fare cose che non vuoi, allora sei ancora più nervoso.

Nelle coppie che si vogliono bene, la lontananza pesa. Non pensare a persone che ti hanno fatto del male e dimentica quello che è stato, cosi potrai vivere una nuova amicizia. Fortunati quelli che sono soli e lo saranno ancora per poco. Restano molto complicati i rapporti con Cancro e Capricorno.

Oroscopo Scorpione

La Luna sarà attiva ma in amore devi fare attenzione a quello che capita nel fine settimana. La fine di questo 2019 può mettere in discussione alcuni rapporti soprattutto se uno la pensa diversamente dal partner.

Il lavoro recupera, ci sono buone opportunità in arrivo, per qualcuno anche novità riguardanti la casa. Ma questo è un oroscopo buono anche per ritrovare l’amore perso o allontanato durante i mesi passati. C’è l’opportunità di ritrovare un abbraccio di cui hai bisogno. I cuori solitari si danno un pò più da fare.

Oroscopo Sagittario

In queste 48 ore sei come preso da una certa tensione: almeno fino a domani conviene evitare scontri perchè l’insoddisfazione potrebbe portare un’aggressività senza senso. C’è qualcuno che ti fa arrabbiare, sarai costretto a perdere tanto tempo, per fortuna il fine settimana sarà più allegro.

In queste 48 ore devi stare attento in amore: nel complesso le stelle non sono contrarie ma il tuo umore può essere ballerino. E tu potresti prendertela per un nonnulla!

Oroscopo Capricorno

Finalmente arriva qualche buona notizia: questo privilegia le situazioni di lavoro che sono rimaste ferme nel corso del mese di Novembre. Qualcuno ha iniziato da poco una nuova attività che costa parecchia fatica.

Come ho detto altre volte, fra poco inizierà un ottimo periodo anche per i sentimenti, ma almeno fino a sabato conviene non dire si e non dire no! Se stai vivendo una crisi, lassare i momenti difficili prima di decidere. Chissà che tu non possa perdonare una persona o trovare qualcun altro. Senza dimenticare che non esci certo da un passato facile per i sentimenti!

Oroscopo Acquario

In queste 48 ore bisogna stare un pò attenti con le finanze; questo periodo non è difficile ma stai portando avanti spese maturate nel corso degli ultimi mesi, per un cambiamento che hai in mente, soprattutto se di casa. Dovrai fare bene i tuoi conti e forse qualcosa sarà da rimandare o ripianificare.

Per quanto riguarda l’amore, le stelle sono intriganti visto che Venere sta per entrare nel segno: non bisogna sottovalutare le nuove storie. Nelle coppie di lunga data, qualcuno avrà meno pazienza. Questo perche’ ora si vuole ottenere il meglio, se occorre anche cambiando aria!

Oroscopo Pesci

Resta sempre molta positività in questo cielo! Continuo a pensare che quelli che nel passato hanno fatto progetti o stanno aspettando delle risposte di lavoro, entro la fine di questo mese di Dicembre potranno riceverle.

Resta una Luna opposta che indica molta fatica, che indica qualche tensione nei rapporti. In amore, le nebbie passate non tormentano più, ma non è esclusa qualche discussione o un lieve distacco.

