Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 8 settembre 2024

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 8 settembre 2024. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo è un periodo pieno di sorprese positive ma anche di difficoltà finanziarie per gli amici dell’Ariete. Dopo un agosto di relax avete però le forze sufficienti per potervi tirare fuori da questo pantano. Magari sarà necessario fare qualche sacrificio o qualche rinuncia. La settimana potrebbe essere caratterizzata proprio da polemiche in famiglia per questioni economiche.

Oroscopo Paolo Fox Toro

La Luna opposta potrebbe portare delle discussioni soprattutto in famiglia. Anche in amore potrebbero sorgere dei contrasti forse dettati anche dalla noia o dalla monotonia. La vostra migliore qualità è quella di essere un libro aperto che nasconde mai i propri propositi e il proprio modo di vedere le cose. Quando una situazione non vi sta più bene, fate di tutto per farlo capire. Se qualcuno non è stato leale con voi, farete di tutto per smascherarlo e metterlo davanti alle proprie responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Con Giove e Venere in ottimo aspetto, sarà più facile vivere dei momenti emozionanti. Anche dal punto di professionale, dopo un agosto sottotono, adesso siete in netto recupero. Se ci sono delle nuove opportunità professionale, le stelle vi consigliano di coglierle al volo. Non fatevi condizionare dalla paura di iniziare una nuova avventura professionale. A volte lasciare la vecchia per la nuova, può contenere belle sorprese e nuovi stimoli.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La vostra domenica inizierà con la Luna in aspetto favorevole. Secondo l’Oroscopo del giorno, in questo momento la vostra priorità non è l’amore ma la vita professionale. Se qualcuno ha provato a farvi un torto, adesso avrete voglia di metterlo con le spalle al muro e di rifilargli una bella lezione morale. Le stelle vi invitano a farvi circondare soltanto da persone che sono particolarmente positive e leggere altrimenti rischierete di stressarvi parecchio.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La settimana prossima sarà caratterizzata da grandi alti e bassi. Un ondeggiare che vi farà avvertire un chiaro senso di precarietà. La fortuna non sembra girare dalla vostra parte in questo momento, a differenza di agosto in cui eravate al top. Gli ostacoli sul lavoro saranno molto frequenti ma non mancheranno le gratificazioni economiche a darvi manforte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Nella vostra vita regna il caos, ma non è detto che questo non sia un fatto positivo. E’ vero che amate l’ordine e la disciplina, ma quando si comincia una cosa nuova, è normale che ci sia una fase di assestamento da gestire. Voi siete pieni di iniziativa in questa fase della vostra vita e tutto ciò vi porta a fare cose nuove e ad iniziare nuovi progetti, anche perché volete rendere la vostra vita decisamente più stimolante e appagante.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Con Venere nel segno sarà fondamentale per recuperare una certa stabilità a livello emotivo. Voi non state bene quando non siete circondati dall’affetto delle persone care, che sia il partner o gli amici. Con Giove in aspetto positivo la vostra capacità di risolvere i problemi sarà decisamente al top dal punto di vista zodiacale. Marte dissonante vi invita a curare di più la forma fisica che ultimamente avete trascurato. In ambito lavorativo, state vivendo ancora una fase contrassegnata da tante incognite.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna che transita nel segno vi renderà decisamente più attivi e intraprendenti. Una amicizia che è nata da poco potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. Da luglio avete recuperato una bella energia che adesso vi aiuterà a portare avanti delle interessanti iniziative. Marte in buon aspetto potrebbe portarvi delle intuizioni brillanti che vi aiuteranno a risolvere un problema che vi attanaglia da tempo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Casa, famiglia e amore saranno occuperanno un ruolo di primo piano in questa settimana. Non avrete molto tempo da dedicare a voi stessi e quindi il rischio sarà quello di trascurare un po’ i vostri interessi. Anche il lavoro richiederà delle attenzioni specie per coloro che non sono stipendiati e che svolgono un lavoro autonomo. Non potrete permettervi di tirarvi indietro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le responsabilità vi pesano ma presto potreste togliervi delle belle soddisfazioni. La seconda parte di settembre sarà decisamente molto più promettente rispetto alla prima parte, anche perché ci saranno delle grandi novità che vi faranno molto piacere. In amore non mancheranno le polemiche forse perché siete troppo concentrati sul lavoro e state trascurando troppo il vostro partner. Cercate di essere più costruttivi e positivi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Anche questa giornata di domenica potrebbe essere decisamente sottotono a causa della Luna contraria, ma il supporto di Giove ben presto vi darà una grossa mano soprattutto se avete un progetto stimolante da portare avanti. Quindi dovrete cercarvi di non abbattervi e di non perdere l’ottimismo. Queste stelle favoriscono la nascita di una relazione part-time o di una amicizia che potrebbe diventare col tempo qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vi sentite un po’ sotto pressione forse perché avete accettato degli impegni gravosi e adesso vi sentite un po’ stanchi e spossati. Con la testa siete ancora in vacanza, ma dalla prossima settimana dovrete cercare di mentalizzarvi verso il pieno ritorno alle attività normali, altrimenti saranno guai. Mercurio in opposizione, almeno fino a giorno 26, potrebbe creare grandi insidie soprattutto a coloro che hanno iniziato un nuovo lavoro. Poi le cose si metteranno per il verso giusto.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.