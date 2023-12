Oroscopo Paolo Fox del giorno, martedì 26 dicembre 2023

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 26 dicembre 2023. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Avete tanta fretta nel concludere le cose che vorreste avere la bacchetta magica per fare di tutto e di più. Non è una bella abitudine, soprattutto per chi vi circonda. Godetevi di più il presente e i vostri cari, soprattutto in questi giorni di festa.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi è un momento davvero intenso e splendido per chi è innamorato o sta cercando una storia. Ci saranno grandi novità, ma non subito. Dovete avere un altro po’ di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Dovete dare maggiormente retta ai vostri amici e a chi vi vuole davvero bene. Se avete commesso degli errori, anche piuttosto gravi, cercate di capire cosa è successo ed evitate di ripeterli. Tenete alta la soglia dell’attenzione ed evitate litigi con chi vi circonda.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Rispetto al passato siete più aperti al dialogo, in particolare con gli amici. Sul lavoro c’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada. Alla fine i meriti escono sempre fuori e i sacrifici ripagati.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Oggi dal punto di vista sentimentale non ci sono grandi novità, soprattutto per chi è single da tempo. Magari l’anno nuovo porterà migliori opportunità. Concedetevi al massimo qualche serata di svago.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Avete tanti pensieri per la testa e poca voglia di staccare la spina. Avreste davvero bisogno di un periodo di relax totale, nel quale rilassarvi e non avere le solite incombenze. Mettete da parte le solite ansie e posticipate gli impegni meno importanti.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Avete un grande senso dell’autocontrollo, ma a volte è davvero difficile tenervi. Qualcuno ha proprio voglia di mettervi il bastone fra le ruote e farvi perdere la pazienza. In ogni caso cercate di tenere una porta aperta al dialogo con tutti, in modo da essere superiori.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi in questo giorno di Santo Stefano potete rilassarvi completamente. D’altronde sono giorni di festa un po’ per tutti. Anche se dovete restare un po’ soli con voi stessi, cercate di approfittarne per staccare la spina.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Vi sentite leggermente inadeguati in tutto ciò che fate, come se il peso di tutto ciò che avete da portare a termine fosse diventato insormontabile. La vostra è soprattutto una stanchezza mentale, per cui in questi giorni di festa dovreste soprattutto staccare la spina e rilassarvi. Ignorate eventuali ostacoli.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In amore ci sono segnali davvero positivi, anche se nella prima parte di giornata sarete un po’ giù di morale. Bene i rapporti di amicizia, che si possono rafforzare in questi giorni di festa. Questo weekend vi poterà grandi emozioni. Anche sul lavoro nonostante il periodo sarete molto produttivi.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Oggi in amore ci saranno segnali positivi. Se avete avuto litigi o discussioni con il partner, potrete recuperare il prima possibile. Da qui a fine anno siate pazienti e non prendete decisioni affrettate.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Non siate egoisti, qualcuno di molto vicino potrebbe richiedere ascolto. In amore se non siete interessati ad una persona, fateglielo capire. Inutile fingere o illudere la gente. La sincerità paga sempre e viene ripagata prima o poi.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.